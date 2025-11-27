La expansión global de DAHON: un llamamiento a colaborar en nuevas oportunidades

TIANJIN, China, 27 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- DAHON, el mayor fabricante mundial de bicicletas plegables, debutó en Hong Kong con la salida a bolsa de su filial, DAHON Tech (código bursátil: 02543.HK), en la Bolsa de Hong Kong.

Con una sobresuscripción de 7.558 veces, los medios la reconocieron como la salida a bolsa con mayor sobresuscripción en la historia de Hong Kong.

Dr. David Hon, founder and CEO of DAHON, rings the Listing Gong Dr. Hon and the CEO of Golden Wheel Group at the Grand Opening of Dagold Technology Dr. Hon and the CEO of Golden Wheel Group at the Grand Opening of Dagold Technology

Esta exitosa cotización proporcionó a DAHON una base de capital más sólida para impulsar su misión en materia de innovación en movilidad ecológica. Su primera gran iniciativa consistió en una alianza estratégica con Golden Wheel Group para establecer la nueva empresa Dagold Technology en Tianjin, China.

La nueva planta ofrecerá ventajas regionales en costes para la fabricación de líneas de productos de gama básica, lo que permitirá a DAHON ampliar su alcance de mercado y satisfacer las diversas necesidades de los consumidores.

Para maximizar el valor para sus accionistas, DAHON anunció su trayectoria de crecimiento en tres direcciones principales:

1. Formación de un equipo global de élite

Contratar a las principales consultoras internacionales para perfeccionar la presencia global de la marca, las estrategias de marketing digital y la planificación integral para fortalecer su influencia en el mercado.

2. Actualización tecnológica y desarrollo de I+D

Consolidar las iniciativas de desarrollo de talento mediante una colaboración reforzada con universidades, con el objetivo de formar profesionales de alto nivel en la fabricación de bicicletas.

3. Expansión del ecosistema tecnológico DELTECH

La tecnología DELTECH, propiedad de DAHON, mejora significativamente la rigidez de los cuadros de las bicicletas, ofreciendo una ventaja competitiva en velocidad y rendimiento. Esta tecnología patentada servirá de base para impulsar todas las líneas de productos al siguiente nivel.

4. Oportunidades de colaboración en la industria

Buscar activamente colaboraciones con empresas distinguidas a nivel mundial en diversas áreas clave:

Instituciones de I+D para cooperación técnica.

para cooperación técnica. Distribuidores y agentes para derechos exclusivos de productos y oportunidades de co-branding.

para derechos exclusivos de productos y oportunidades de co-branding. Proveedores de alta calidad para fortalecer su cadena de suministro y mejorar los estándares de servicio.

para fortalecer su cadena de suministro y mejorar los estándares de servicio. Contratación de profesionales talentosos

Con tres doctores ya en el equipo de I+D de DAHON, DAHON busca atraer talento destacado en investigación y gestión a nivel mundial, comprometido con su desarrollo global.

¿Por qué elegir DAHON?

Liderando el mercado: Primero en ventas mundiales de bicicletas plegables en 2024 y con la mayor cantidad de patentes de bicicletas plegables en China.

Primero en ventas mundiales de bicicletas plegables en 2024 y con la mayor cantidad de patentes de bicicletas plegables en China. Resiliencia demostrada: Su sólido desempeño, incluso en mercados desafiantes, demuestra su solidez.

Su sólido desempeño, incluso en mercados desafiantes, demuestra su solidez. Respaldo de capital: Su exitosa cotización en Hong Kong contó con una sólida cartera de inversores clave y un flujo de caja sustancial.

Para consultas contacte con:

DAHON Marketing

Email: [email protected]

