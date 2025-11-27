DAHONのグローバル展開：新たな機会に向けた協業の呼びかけ
28 11月, 2025, 05:32 JST
天津（中国）、2025年11月28日 /PRNewswire/ -- 世界最大の折りたたみ自転車メーカーであるDAHONは、子会社であるDAHON Tech（証券コード：02543.HK）のHong Kong Stock Exchangeメイン・ボードへの新規上場により、香港市場デビューを果たしました。
7,558倍の応募倍率を記録し、メディアはこれを香港史上最も応募倍率の高い上場と報じました。
この上場成功により、DAHONはグリーン・モビリティ・イノベーションの使命を推進するためのより強固な資本基盤を獲得しました。最初の主要な取り組みとして、Golden Wheel Groupとの戦略的提携により、中国天津に新会社Dagold Technologyを設立しました。
新工場はエントリーレベル製品ラインの製造において地域的なコスト優位性を発揮し、DAHONの市場範囲を拡大し、多様な消費者ニーズに対応します。
ステークホルダーへの価値最大化に向け、DAHONは3つの核心的方向性における成長軌道を発表しました。
- グローバル・エリート・チームの構築
国際的なトップ・コンサルティング企業と連携し、グローバル・ブランド・プレゼンスの強化、デジタル・マーケティング戦略の洗練、包括的計画策定を通じて市場影響力を拡大します。
- 技術革新と研究開発の育成
大学との連携強化による人材育成施策を確固たるものとし、自転車製造分野における高水準の専門人材を育成します。
- DELTECH技術エコシステムの拡大
DAHON独自のDELTECH技術によって自転車フレームの剛性を大幅に向上させ、速度と性能面で競争優位性を提供します。この特許技術は全製品ラインを次段階へ引き上げる基盤となります。
- 業界における協業の機会
以下の主要分野において、世界中の優れた企業とのパートナーシップを積極的に追求しています。
- 技術協力のための研究開発機関。
- 独占的製品権利および共同ブランディングの機会を提供するディストリビューター/代理店。
- サプライ・チェーン強化とサービス水準向上のための高品質サプライヤー。
- 優秀な専門人材の募集
DAHONの研究開発チームには既に3名の博士号取得者が在籍しており、DAHONはグローバル展開に注力する優秀な研究/管理人材を世界中から募集しています。
DAHONを選ぶ理由
- 市場をリードする存在：2024年世界折りたたみ自転車販売台数第1位、中国国内で最多の折りたたみ自転車特許を保有します。
- 確かなレジリエンス：厳しい市場環境下でも堅調な業績を維持し、その強靭さを証明しています。
- 資本の支持：香港での上場成功により、主要投資家陣の強力な支援と豊富なキャッシュ・フローを確保しました。
