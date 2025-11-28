Expansión mundial de DAHON: convocatoria a colaborar en nuevas oportunidades

TIANJÍN, China, 28 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- DAHON, el mayor fabricante mundial de bicicletas plegables, tuvo una fuerte suba en su debut bursátil en Hong Kong con la oferta pública de venta (IPO por sus siglas en inglés) de su filial, DAHON Tech (Stock Code: 02543.HK), en la Bolsa principal de Hong Kong.

Con una tasa de sobresuscripción de 7.558 veces, los medios de comunicación la reconocieron como la cotización más sobresuscrita de la historia de Hong Kong.

El Dr. David Hon, fundador y director ejecutivo de DAHON, toca el gong de salida a la Bolsa (PRNewsfoto/DAHON) El Dr. Hon y el director ejecutivo de Golden Wheel Group en la gran inauguración de Dagold Technology (PRNewsfoto/DAHON) El Dr. Hon y el director ejecutivo de Golden Wheel Group en la gran inauguración de Dagold Technology (PRNewsfoto/DAHON)

Esta exitosa cotización en bolsa generó una base de capital más sólida para DAHON para avanzar en su misión de innovar en movilidad ecológica. Su primera iniciativa importante consistió en una alianza estratégica con Golden Wheel Group para crear la nueva empresa Dagold Technology en Tianjín, China.

La nueva planta ofrecerá ventajas regionales en cuanto a costos de fabricación de líneas de productos básicos, lo que permite a DAHON ampliar su alcance en el mercado y satisfacer las diversas necesidades de los consumidores.

Para maximizar el valor para sus partes interesadas, DAHON anunció su trayectoria de crecimiento en tres direcciones principales:

Formación de equipos de élite a nivel mundial

Contratar a las principales consultoras internacionales para perfeccionar la presencia de marca de la empresa, sus estrategias de marketing digital y su planificación integral a nivel mundial con el fin de ejercer mayor influencia en el mercado.



Actualización de tecnología e impulso en investigación y desarrollo (I+D)

Consolidar las iniciativas de desarrollo de talentos al fortalecer la colaboración con las universidades, con el objetivo de formar profesionales altamente cualificados en fabricación de bicicletas.



Ampliación del ecosistema tecnológico DELTECH

La tecnología DELTECH, propiedad de DAHON mejora considerablemente la rigidez de los cuadros de bicicleta, lo que ofrece una ventaja competitiva en cuanto a velocidad y rendimiento. La tecnología patentada servirá como base para llevar todas las líneas de productos al siguiente nivel.



Oportunidades de colaboración en el sector

Buscamos activamente alianzas con empresas distinguidas de todo el mundo en varias áreas clave:

Instituciones de investigación y desarrollo para cooperación técnica.

para cooperación técnica. Distribuidores y agentes para derechos exclusivos sobre productos y oportunidades de marca compartida.

para derechos exclusivos sobre productos y oportunidades de marca compartida. Proveedores de alta calidad para fortalecer su cadena de suministro y mejorar los estándares de servicio.

para fortalecer su cadena de suministro y mejorar los estándares de servicio. Contratación de profesionales talentosos

DAHON ya cuenta con tres doctores en filosofía en el equipo de investigación y desarrollo, ahora DAHON busca atraer a talentos destacados en investigación y gestión a nivel mundial, comprometidos con su desarrollo global.

¿Por qué elegir a DAHON?

Líder del mercado: ocupó el primer lugar en ventas mundiales de bicicletas plegables en 2024 y posee la mayor cantidad de patentes de bicicletas plegables en China.

ocupó el primer lugar en ventas mundiales de bicicletas plegables en 2024 y posee la mayor cantidad de patentes de bicicletas plegables en China. Resistencia comprobada: su contundente rendimiento incluso en mercados difíciles demuestra su solidez.

su contundente rendimiento incluso en mercados difíciles demuestra su solidez. Respaldo de capital: la exitosa cotización en Hong Kong contó con una sólida lista de inversores importantes y un importante flujo de caja.

Para consultas, comuníquese con:

DAHON Marketing

correo electrónico: [email protected]

