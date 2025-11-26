L'expansion mondiale de DAHON : un appel à la collaboration pour de nouvelles opportunités

TIANJIN, Chine, 27 novembre 2025 /PRNewswire/ -- DAHON, le plus grand fabricant mondial de bicyclettes pliantes, a fait son entrée sur le marché de Hong Kong avec l'introduction en bourse de sa filiale, DAHON Tech (Stock Code : 02543.HK), à la Bourse de Hong Kong.

Avec un taux de sursouscription de 7 558, les médias ont reconnu qu'il s'agissait de la cotation la plus sursouscrite de Hong Kong.

Dr. David Hon, founder and CEO of DAHON, rings the Listing Gong Dr. Hon and the CEO of Golden Wheel Group at the Grand Opening of Dagold Technology Dr. Hon and the CEO of Golden Wheel Group at the Grand Opening of Dagold Technology

Cette cotation réussie a permis à DAHON de se doter d'un capital plus important pour poursuivre sa mission dans le domaine des innovations en matière de mobilité verte. Sa première grande initiative a consisté à conclure une alliance stratégique avec le groupe Golden Wheel afin de créer la nouvelle société Dagold Technology à Tianjin, en Chine.

La nouvelle usine offrira des avantages régionaux en termes de coûts pour la fabrication de gammes de produits d'entrée de gamme, ce qui permettra à DAHON d'élargir son rayon d'action sur le marché et de répondre aux différents besoins des consommateurs.

Afin d'optimiser la valeur pour ses parties prenantes, DAHON a annoncé sa trajectoire de croissance dans trois directions principales :

Mise en place d'une équipe d'élite mondiale

Engager les meilleurs cabinets de conseil internationaux pour affiner la présence de la marque mondiale, les stratégies de marketing numérique et la planification globale afin d'exercer une plus grande influence sur le marché.



Amélioration technologique et culture de la recherche et du développement

Renforcer les initiatives de développement des talents grâce à un partenariat renforcé avec les universités, dans le but de former des professionnels de haut niveau dans le domaine de la fabrication de bicyclettes.



Expansion de l'écosystème technologique DELTECH

La technologie exclusive DELTECH de DAHON améliore considérablement la rigidité des cadres de vélo, offrant ainsi un avantage concurrentiel en termes de vitesse et de performance. La technologie brevetée servira de base pour faire passer toutes les gammes de produits au niveau supérieur.



Possibilités de collaboration dans l'industrie

Recherche active de partenariats avec des entreprises de renom dans le monde entier dans plusieurs domaines clés :

Institutions de recherche et développement pour la coopération technique.

pour la coopération technique. Distributeurs et agents pour les droits exclusifs sur les produits et les possibilités de co-marquage.

pour les droits exclusifs sur les produits et les possibilités de co-marquage. Fournisseurs de haute qualité pour renforcer sa chaîne d'approvisionnement et améliorer les normes de service.

pour renforcer sa chaîne d'approvisionnement et améliorer les normes de service. Recrutement de professionnels talentueux

Avec déjà trois docteurs dans son équipe de recherche et développement, DAHON cherche à attirer des chercheurs et des cadres talentueux dans le monde entier, engagés dans son développement global.

Pourquoi choisir DAHON ?

En tête du marché : la société s'est classée au premier rang des ventes mondiales de vélos pliants en 2024 et détient le plus grand nombre de brevets de vélos pliants en Chine.

la société s'est classée au premier rang des ventes mondiales de vélos pliants en 2024 et détient le plus grand nombre de brevets de vélos pliants en Chine. Résilience éprouvée : ses bonnes performances, même sur des marchés difficiles, témoignent de sa robustesse.

ses bonnes performances, même sur des marchés difficiles, témoignent de sa robustesse. Confirmation du capital : la cotation réussie à Hong Kong s'est appuyée sur une solide liste d'investisseurs de premier plan et sur un flux de trésorerie substantiel.

