Experimente jogos de última geração com o Hisense PX3-PRO: o primeiro projetor de alcance ultracurto "projetado para Xbox" do mundo

QINGDAO, China, 30 de julho de 2024 /PRNewswire/ -- A Hisense anunciou que seu Laser Cinema PX3-PRO foi certificado como 'Designed for Xbox Limited Series', que é o primeiro projetor de alcance ultracurto projetado para Xbox do mundo, garantindo a melhor experiência possível em jogos para a plataforma Xbox.

O Hisense Laser Cinema PX3-PRO recebeu a certificação "Designed for Xbox Limited Series" Uma experiência de jogo inigualável com o Hisense Laser Cinema PX3-PRO

Garantindo experiências premium com compatibilidade perfeita, a conveniência do plug-and-play e recursos personalizados especialmente adaptados para a jogabilidade do Xbox, a certificação "Designed for Xbox Limited Series" do PX3-PRO garante aos jogadores uma experiência de jogo inigualável em um ambiente de jogo imersivo, com cores realistas e agradável aos olhos.

Mergulhe em uma ação de jogo altamente imersiva com a tela 4K ajustável de 80~150 polegadas do PX3-PRO, certificada para Dolby Vision e IMAX aprimorada para uma qualidade de imagem de alto nível. Com uma taxa de atualização de até 240 Hz com a tecnologia High Refresh Rate, proporciona uma experiência de jogo mais rápida e suave, perfeita para emoções rápidas de "atirar neles" e outros jogos de ação em ritmo acelerado.

Com a experiência de imagem grande do PX3-PRO, imagine dividir a exibição em telas paralelas para uma maratona de diversão com dois jogadores no fim de semana. Para as experiências de jogos extremamente radicais, os tempos de resposta de processamento de menos de 6 microssegundos foram aperfeiçoados pela tecnologia MEMC, garantindo jogos de ação rápida com suavidade, sem defasagens e sem borrões. O modelo Auto-Low Latency também detecta quando você liga o console de jogos e otimiza automaticamente as configurações do projetor.

Níveis épicos de som levam seus sentidos para dentro do ambiente de jogo com os alto-falantes Harman Kardon integrados de 50 watts voltados para a frente (front-firing). Em conjunto com o Dolby Atmos, o áudio premium envolve os espectadores em um som que deixa o jogador totalmente imerso em seus cenários de jogos favoritos.

Divirta-se mesmo durante longos períodos de jogo em uma experiência visualmente rica, sem cansaço visual. Sem emissões nocivas de luz azul e com tecnologia de imagem reflexiva, o PX3-PRO prepara o ambiente para sessões confortáveis de assistir a séries e traz conforto para a experiência de visualização.

Com seu design de alcance ultracurto, o PX3-PRO oferece versatilidade na grande variedade de configurações de ambientes e telas. Personalize seu cenário de jogo pessoal e prepare-se para revolucionar todas as emoções de suas experiências de jogo.

Sobre a Hisense

A Hisense é uma marca líder global em eletrodomésticos e produtos eletrônicos e parceira oficial da UEFA EURO 2024™. Segundo a Omdia, a Hisense ficou em 2º lugar no ranking global de vendas de TVs e em 1º lugar em TVs de 100 polegadas em 2023 e no primeiro trimestre de 2024. A empresa expandiu-se rapidamente, passando a operar em mais de 160 países, e se especializou em produtos multimídia, eletrodomésticos e informações inteligentes de TI.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2468104/Hisense_Laser_Cinema_PX3_PRO_certified__Designed_Xbox_Limited_Series.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2468105/An_unparalleled_gaming_experience_Hisense_Laser_Cinema_PX3_PRO.jpg

FONTE Hisense