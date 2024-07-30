Новый уровень игры с Hisense PX3-PRO: 1-м в мире ультракороткофокусным проектором для Xbox

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Hisense

Jul 30, 2024, 03:45 ET

ЦИНДАО, Китай, 30 июля 2024 г. /PRNewswire/ -- Компания Hisense объявила о том, что ее проектор PX3-PRO серии Laser Cinema сертифицирован как «разработанный для ограниченной серии Xbox». Это первый в мире разработанный для Xbox ультракороткофокусный проектор, обеспечивающий наилучшие впечатления от игр на Xbox.

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Hisense Laser Cinema PX3-PRO is certified as ‘Designed for Xbox Limited Series’
Hisense Laser Cinema PX3-PRO is certified as ‘Designed for Xbox Limited Series’
An unparalleled gaming experience with Hisense Laser Cinema PX3-PRO
An unparalleled gaming experience with Hisense Laser Cinema PX3-PRO

Обеспечивая ощущение премиум-класса в сочетании с полнейшей совместимостью, удобством plug-and-play и специально настроенными для игры на Xbox функциями, сертификация проектора PX3-PRO как «разработанного для ограниченной серии Xbox» гарантирует игрокам непревзойденные впечатления от игры и комфорт для глаз, реалистичные цвета и захватывающую игровую среду.

Погрузитесь в захватывающий игровой процесс с 4K-дисплеем регулируемого от 80 до 150 дюймов размера, сертифицированным как Dolby Vision и IMAX Enhanced, что служит залогом высочайшего качества изображения. Благодаря частоте обновления до 240 Гц, обеспечиваемой технологией High Refresh Rate, с этим проектором игровой процесс становится более быстрым и плавным, что идеально подходит для быстрых стрелялок и других экшен-игр с высоким темпом.

Учитывая опыт игры на большом экране PX3-PRO, представьте себе, как разделите изображение на параллельные экраны для марафона с двумя игроками в выходные. Для таких экстремально жестких условий игры обработка с временем отклика менее 6 микросекунд улучшается посредством технологии MEMC, обеспечивающей плавную, как по маслу, высокодинамичную игру без задержек и размытия. Функция Auto-Low Latency Mode также определяет, что вы включили игровую консоль, и автоматически оптимизирует настройки проектора.

Эпические уровни звука обеспечивают ощущение глубокого погружения в игровую среду благодаря встроенным фронтальным динамикам Harman Kardon мощностью 50 Вт. В сочетании с Dolby Atmos звучание премиум-класса привлекает зрителей, полностью погружая игрока в любимые игровые сценарии.

Наслаждайтесь даже длительной игрой в визуально насыщенные игры без напряжения глаз. Благодаря отсутствию вредного излучения синего света и технологии светоотражающей визуализации PX3-PRO создает условия для комфортного просмотра целых сезонов сериалов и интегрирует комфорт во впечатления от просмотра.

Благодаря ультракороткофокусной конструкции PX3-PRO обладает универсальностью и подходит для самых разных комнат и экранов. Адаптируйте свой личный сценарий игры и настройтесь на революционное изменение всех своих острых ощущений от игры.

О компании Hisense

Компания Hisense, глобальный лидер по производству бытовой техники и ведущий бренд потребительской электроники, является официальным партнером UEFA EURO 2024™. По данным Omdia, компания Hisense заняла 2-е место в мире по поставкам телевизоров и 1-е место в категории телевизоров с диагональю 100 дюймов как в 2023 году, так и в первом квартале 2024 года. Компания быстро расширяется и работает на рынках более 160 стран, специализируясь на мультимедийных товарах, бытовой технике и интеллектуальной ИТ-информации.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2467153/Hisense_Laser_Cinema_PX3_PRO_certified__Designed_Xbox_Limited_Series.jpg
Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2467154/An_unparalleled_gaming_experience_Hisense_Laser_Cinema_PX3_PRO.jpg

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