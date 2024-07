Nowa jakość grania z Hisense PX3-PRO, pierwszym na świecie projektorem o ultrakrótkim rzucie "stworzonym dla XBoxa"

QINGDAO, Chiny, 30 lipca 2024 r. /PRNewswire/ -- Hisense ogłosiła, że jej Laser Cinema PX3-PRO to limitowana seria pierwszych na świecie projektorów o ultrakrótkim rzucie przeznaczonych dla XBoxa, które zapewnią graczom optymalny poziom rozrywki.

Urządzenie zapewnia wysokiej klasy obraz, kompatybilność, wygodę (podłącz i używaj) oraz szereg funkcji specjalnie dostosowanych do gier na XBoxa. Dzięki certyfikatowi „limitowanej serii przeznaczonej dla XBoxa" projektor PX3-PRO gwarantuje graczom niedoścignione wrażenia poprzez przyjazny dla oczu i wiernie odwzorowujący kolory obraz, który pozawala zanurzyć się w środowisku gry.

Daj się ponieść immersyjnej akcji dzięki najwyższej jakości obrazu, jaką gwarantuje wyświetlacz 4K o przekątnej regulowanej w zakresie 80-150 cali, obsługujący technologie Dolby Vision i IMAX. Zastosowana w nim technologia High Refresh Rate pozwala uzyskać częstotliwość odświeżania na poziomie nawet 240Hz, co oznacza większą płynność obrazu, szczególnie pożądaną w dynamicznych strzelankach i innych grach z wysokim tempem akcji.

Dysponując dużym obrazem z projektora PX3-PRO, można też łatwo przejść w tryb podzielonego ekranu, by cieszyć się wielogodzinna rozgrywką na dwóch graczy. Dla najbardziej wymagających gier zastosowano technologię MEMC, zapewniającą czas reakcji poniżej 6 mikrosekund, a tym samym idealną płynność oraz brak opóźnień i rozmyć. Ponadto rozwiązanie Auto-Low Latency Model wykrywa moment uruchomienia konsoli, automatycznie optymalizując ustawienia projektora.

Z kolei wbudowane głośniki o mocy 50 W ze skrzynią skierowaną do przodu zadbają o epicki rozmach dźwięku, pozwalając zagłębić się w środowisku gry. W systemie nagłośnieniowym zastosowano również technologię Dolby Atmos, dzięki czemu gracze mogą w pełni zanurzyć się w świat ich ulubionych gier.

Co ważne, nawet wielogodzinne granie przy użyciu projektora pozwala cały czas cieszyć się bogatym obrazem bez zmęczenia oczu. PX3-PRO nie emituje szkodliwego światła niebieskiego, a ponadto zastosowano w nim technologię obrazu refleksyjnego, co czyni go idealnym i dogodnym rozwiązaniem do maratonów serialowych.

Ultrakrótki rzut daje szeroki wachlarz możliwości w zakresie ustawień projektora i ekranu w pomieszczeniu. Dostosuj je tak, by idealnie pasowały do indywidualnych potrzeb gameplayu, i przygotuj się na elektryzujące wrażenia podczas gry

Hisense

Hisense to wiodąca globalna marka sprzętu AGD i elektroniki użytkowej, która jest oficjalnym partnerem UEFA EURO 2024™. Hisense zajęła w rankingu Omdia drugie miejsce na świecie pod względem sprzedaży telewizorów, a w 2023 r. i I kw. 2024 była liderem w segmencie telewizorów 100-calowych. Firma cały czas dynamicznie się rozwija i obecnie działa już w ponad 160 państwach, specjalizując się w produktach multimedialnych, urządzeniach RTV i AGD oraz inteligentnych rozwiązaniach IT.

