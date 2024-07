Zažite hranie na novej úrovni s Hisense PX3-PRO: Prvý projektor na svete s veľmi krátkou projekčnou vzdialenosťou „Designed for Xbox"

ČCHING-TAO, Čína, 30. júla 2024 /PRNewswire/ -- Spoločnosť Hisense oznámila, že jej projektor Laser Cinema PX3-PRO získal certifikát „Designed for Xbox Limited Series", čo je prvý projektor na svete s ultrakrátkou projekčnou vzdialenosťou Designed for Xbox, ktorý zaručuje najlepší možný zážitok z hrania hier na konzole Xbox.

Hisense Laser Cinema PX3-PRO is certified as ‘Designed for Xbox Limited Series’ An unparalleled gaming experience with Hisense Laser Cinema PX3-PRO

Certifikácia PX3-PRO „Designed for Xbox Limited Series", ktorá zaručuje prvotriedne zážitky vďaka bezproblémovej kompatibilite, pohodlnému pripojeniu a prispôsobeným funkciám špeciálne prispôsobeným pre hranie na Xboxe, zaručuje hráčom bezkonkurenčné herné zážitky v prostredí s vernými farbami a pohlcujúcim herným prostredím.

Ponorte sa do vysoko pohlcujúcej hernej akcie vďaka nastaviteľnému 80~150-palcovému displeju 4K monitora PX3-PRO, ktorý je certifikovaný pre Dolby Vision a IMAX vylepšený pre špičkovú kvalitu obrazu. Vďaka obnovovacej frekvencii až 240 Hz s technológiou High Refresh Rate prináša rýchlejší a plynulejší herný zážitok, ktorý je ideálny pre rýchle „strieľačky" a iné akčné hry s rýchlym tempom.

S veľkým obrazom PX3-PRO si predstavte rozdelenie sledovania na paralelné obrazovky a maratónsku víkendovú zábavu pre dvoch hráčov. Pre extrémne náročné herné zážitky je doba odozvy spracovania pod 6 mikrosekúnd vylepšená technológiou MEMC, ktorá zaručuje maslovo plynulé hranie rýchlych akcií bez oneskorenia a rozmazania. Model s automatickou nízkou latenciou tiež rozpozná, kedy ste spustili hernú konzolu, a automaticky optimalizuje nastavenia projektora.

Epická úroveň zvuku prenesie vaše zmysly hlboko do herného prostredia prostredníctvom zabudovaných 50-wattových predných reproduktorov Harman Kardon. Prémiový zvuk v kombinácii s technológiou Dolby Atmos vtiahne divákov do zvuku, ktorý ich úplne vtiahne do ich obľúbených herných scenárov.

Vychutnajte si aj dlhodobé hranie hier s vizuálne bohatým zážitkom bez namáhania očí. Vďaka nulovým emisiám škodlivého modrého svetla a reflexnej zobrazovacej technológii vytvára monitor PX3-PRO podmienky na pohodlné sledovanie filmov a integruje pohodlie do zážitku zo sledovania.

Vďaka veľmi krátkej projekčnej vzdialenosti ponúka PX3-PRO všestrannosť pri najrôznejších nastaveniach miestnosti a obrazovky. Prispôsobte si svoj osobný herný scenár a pripravte sa na revolúciu vo všetkých svojich herných zážitkoch.

O spoločnosti Hisense

Hisense je popredná svetová značka domácich spotrebičov a spotrebnej elektroniky a oficiálny partner UEFA EURO 2024™. Podľa spoločnosti Omdia sa spoločnosť Hisense umiestnila v roku 2023 aj v 1. štvrťroku 2024 na 2. mieste v celosvetovom meradle v oblasti dodávok televízorov a na 1. mieste v segmente 100-palcových televízorov. Spoločnosť sa rýchlo rozšírila a pôsobí vo viac ako 160 krajinách a špecializuje sa na multimediálny tovar, domáce spotrebiče a inteligentné IT informácie.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2467153/Hisense_Laser_Cinema_PX3_PRO_certified__Designed_Xbox_Limited_Series.jpg

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2467154/An_unparalleled_gaming_experience_Hisense_Laser_Cinema_PX3_PRO.jpg