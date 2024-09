Experimente o futuro da vida inteligente com a Hisense na IFA 2024

Focada em aprimorar a experiência do usuário, o estande da Hisense na IFA 2024 traz à vida três cenários e produtos inteligentes que visam tornar o futuro da vida inteligente mais intuitivo e acessível: Smart Laundry, Smart Kitchen e Smart Air Care.

Cada experiência é desenvolvida por meio da abordagem da Hisense de pesquisa e desenvolvimento voltada ao cenário, que prioriza as verdadeiras necessidades do usuário:

A Smart Laundry simplifica o cuidado com as roupas com ajustagem automatizada e monitoramento remoto.

A Smart Kitchen simplifica o cozimento com aparelhos conectados que personalizam o preparo da refeição.

A Smart Air Care garante um ambiente mais saudável ao ajustar a qualidade de ar de forma inteligente.

Para trazer os cenários inteligentes à vida, a Hisense apresentou uma gama de produtos inovadores que se integram perfeitamente com o aplicativo da ConnectLife.

O Refrigerator PureFlat Smart Series da Hisense exemplifica a experiência premium de cozinha inteligente possibilitada pela ConnectLife. Equipada com uma tela TFT sensível ao toque de 21 polegadas, essa geladeira oferece uma riqueza de recursos. O recurso AI Recipe aproveita o rastreamento do estoque de comida para sugerir receitas personalizadas com base nos ingredientes disponíveis e suas datas de validade. Servindo como um centro de controle dos eletrodomésticos, a geladeira ConnectLife Hub permite que você ajuste as configurações de temperatura remotamente através do aplicativo ConnectLife. Além disso, seu recurso AI Eco possibilita ativar o modo de economia de energia do seu dispositivo com um simples toque. Com um sistema de tecnologia dupla de resfriamento, um compartimento My Fresh Choice e um dispensador de gelo e água na porta, essa geladeira oferece um controle eficiente de temperatura, opções flexíveis de armazenamento e acesso conveniente para bebidas geladas.

As máquinas de lavar da Série 7i da Hisense oferecem uma experiência superior de lavanderia com um conjunto de recursos inteligentes. O Display Inteligente iPlay™ fornece uma interface intuitiva, ao passo que o sistema de pulverização de três canais iJet™ garante uma lavagem completa. O recurso compacto iFit™ possibilita uma integração fácil aos armários, otimizando o espaço. Os recursos habilitados por IA aprimoram o desempenho com AI Super Wash, que ajusta de forma inteligente os parâmetros da lavagem de acordo com o peso carregado, o tipo de material, o nível da água, a dureza e a turbidez. O programa AI Super Dry da secadora Série 7i proporciona secagem precisa com o 3D Humidity Sensor para a detecção exata da umidade.

O Forno da Série Hi8 da Hisense oferece uma gama de funções de cozimento, incluindo air-frying, pré-aquecimento rápido e modo pizza. Sua grande capacidade e portas frias ao toque tornam cozinhar algo mais fácil e também mais limpo. A VisonPlus Screen fornece uma interface intuitiva para explorar os programas e configurações de culinária. Limpar é simplificado com recursos como Steam Clean Pro, Pyrolytic Self Clean e Removable Door&Glass. O Forno da Série Hi 9 da Hisense é um modelo premium que oferece recursos avançados como InCamera Technology habilitada por IA para cozimento inteligente, Auto Door Opening & Auto Lock. Sua tela TFT maior proporciona uma interface intuitiva para explorar mais de 140 receitas pré-programas e configurações de cozimento. Com a integração da ConnectLife, o Hi 9 fornece uma experiência culinária conveniente e eficiente.

Os condicionadores de ar Energy Pro X da Hisense oferecem resfriamento e aquecimento eficientes com recursos avançados de economia de energia. O AI Smart Airflow ajusta a direção de fluxo de ar com base em sua posição e necessidades, garantindo conforto otimizado. A tecnologia HI-NANO aprimora a qualidade de ar ao liberar íons de alta concentração para eliminar 92,6% de H1N1, 88,54% de E. coli e 60,07% de PM2,5 em duas horas. O TMS Control System ajusta de forma inteligente a temperatura e umidade, analisando várias condições internas, proporcionando um ambiente personalizado e confortável.

Além do condicionamento de ar residencial, a bomba de calor Hi-Therma ATW da Hisense é outra opção popular para o aquecimento de ambientes, especialmente na Europa. Reconhecida por seu desempenho excepcional e recursos ecológicos, a Hi-Therma II R290 ATW da Hisense possui classificação de eficiência energética A+++, operação estável em temperaturas tão baixas quanto -25°C e temperatura máxima de saída de água de 65ºC, com a flexibilidade de controlar até 7 ambientes independentes. Além disso, a Hi-Therma Split (R32) de primeira geração concluiu o teste de inverno rigoroso conduzido pelo VDE da Alemanha e obteve o certificado Nº 001 em Mohe, cidade extremamente fria da China.

Sobre a Hisense

A Hisense é a marca líder global em eletrodomésticos e produtos eletrônicos e parceira oficial da UEFA EURO 2024™. Segundo a Omdia, a Hisense ficou em 2º lugar no ranking global de vendas de TVs e em 1º lugar em TVs de 100 polegadas em 2023 e no primeiro trimestre de 2024. A empresa expandiu-se rapidamente, passando a operar em mais de 160 países e se especializou em produtos multimídia, eletrodomésticos e informações inteligentes de TI.

