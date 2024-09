Erleben Sie die Zukunft des intelligenten Wohnens mit Hisense auf der IFA 2024

Der Hisense-Stand auf der IFA 2024 konzentriert sich auf die Verbesserung des Benutzererlebnisses und zeigt drei intelligente Szenarien und Produkte, die die Zukunft des intelligenten Lebens intuitiver und zugänglicher machen sollen: Smart Laundry, Smart Kitchen und Smart Air Care.

Jedes Erlebnis wird durch den szenariobasierten Forschungs- und Entwicklungsansatz von Hisense entwickelt, bei dem die tatsächlichen Bedürfnisse der Benutzer im Vordergrund stehen:

Smart Laundry vereinfacht die Pflege von Kleidungsstücken durch automatische Einstellung und Fernüberwachung.

Smart Kitchen optimiert das Kochen mit vernetzten Geräten, die die Zubereitung von Mahlzeiten personalisieren.

Smart Air Care sorgt für ein gesünderes Wohnumfeld, indem es die Luftqualität auf intelligente Weise anpasst.

Um die intelligenten Wohnszenarien zum Leben zu erwecken, hat Hisense eine Reihe innovativer Produkte eingeführt, die sich nahtlos in die ConnectLife-App integrieren lassen.

Der Hisense-Kühlschrank der PureFlat Smart Series ist ein Beispiel für das erstklassige, intelligente Küchenerlebnis, das durch ConnectLife ermöglicht wird. Ausgestattet mit einem 21-Zoll-TFT-Touchscreen, bietet dieser Kühlschrank eine Fülle von Funktionen. Die KI-Rezeptfunktion nutzt die Verfolgung des Lebensmittelbestands, um personalisierte Rezepte auf der Grundlage der verfügbaren Zutaten und ihrer Verfallsdaten vorzuschlagen. Der ConnectLife Hub-Kühlschrank dient als Steuerzentrale für Haushaltsgeräte und ermöglicht es Ihnen, die Temperatureinstellungen aus der Ferne über die ConnectLife-App anzupassen. Außerdem können Sie mit der AI Eco-Funktion den Energiesparmodus Ihres Geräts mit einer einfachen Berührung aktivieren. Mit einem Dual-Tech-Kühlsystem, einem My Fresh Choice-Fach und einem Eis- und Wasserspender an der Tür bietet dieser Kühlschrank eine effiziente Temperaturregelung, flexible Aufbewahrungsmöglichkeiten und einen bequemen Zugang zu kalten Getränken.

Die Hisense Waschmaschinen der Serie 7i bieten ein hervorragendes Wascherlebnis mit einer Reihe von intelligenten Funktionen. Das iPlay™ Intelligent Display bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche, während das iJet™ Drei-Kanal-Sprühsystem für eine gründliche Reinigung sorgt. Die kompakte iFit™-Funktion ermöglicht die einfache Integration in Schränke und optimiert so den Platzbedarf. KI-gestützte Funktionen verbessern die Leistung mit AI Super Wash, das die Waschparameter auf der Grundlage von Beladungsgewicht, Materialart, Wasserstand, Härte und Trübung intelligent anpasst. Das AI-Supertrockenprogramm des Wäschetrockners der Serie 7i sorgt für präzises Trocknen mit einem 3D-Feuchtigkeitssensor zur genauen Erkennung von Feuchtigkeit.

Der Hisense Backofen der Serie Hi8 bietet eine Reihe von Kochfunktionen, darunter Heißluftfrittieren, schnelles Vorheizen und Pizzamodus. Sein großes Fassungsvermögen und die Cool-Touch-Türen erleichtern das Kochen und die Reinigung. Der VisonPlus-Bildschirm bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche zum Erkunden von Garprogrammen und Einstellungen. Die Reinigung wird durch Funktionen wie Steam Clean Pro, Pyrolytic Self Clean und abnehmbare Türen und Gläser erleichtert. Der Hisense Backofen der Hi 9 Serie ist ein Premium-Modell, das fortschrittliche Funktionen wie die KI-gestützte InCamera-Technologie für intelligentes Backen, automatische Türöffnung und automatische Verriegelung bietet. Sein größerer TFT-Bildschirm bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche zum Erkunden der über 140 vorprogrammierten Rezepte und Kocheinstellungen. Mit der ConnectLife-Integration bietet der Hi 9 ein komfortables und effizientes Kocherlebnis.

Hisense Energy Pro X Klimageräte bieten effiziente Kühlung und Heizung mit fortschrittlichen, energiesparenden Funktionen. Der AI Smart Airflow passt die Richtung des Luftstroms an Ihre Position und Bedürfnisse an und sorgt so für optimalen Komfort. Die HI-NANO-Technologie verbessert die Luftqualität, indem sie hochkonzentrierte Ionen freisetzt, die innerhalb von zwei Stunden 92,6 % des H1N1-Virus, 88,54 % der E. coli-Bakterien und 60,07 % der Schwebeteilchen eliminieren. Das TMS-Steuersystem passt Temperatur und Luftfeuchtigkeit auf intelligente Weise an, indem es die verschiedenen Innenraumbedingungen analysiert und so eine maßgeschneiderte und komfortable Umgebung schafft.

Neben der Klimatisierung von Wohnräumen ist die Hisense Hi-Therma ATW-Wärmepumpe eine weitere beliebte Option für die Raumheizung, insbesondere in Europa. Die Hisense Hi-Therma II R290 ATW ist bekannt für ihre herausragende Leistung und umweltfreundlichen Eigenschaften. Sie verfügt über eine Energieeffizienzklasse von A+++, einen stabilen Betrieb bei Temperaturen von bis zu -25°C und eine maximale Wasseraustrittstemperatur von 65 °C und kann bis zu 7 unabhängige Räume steuern. Außerdem hat die erste Generation des Hi-Therma Split (R32) den strengen Wintertest des deutschen VDE bestanden und die Zertifizierung Nr. 001 in der extrem kalten Stadt Mohe, China, erhalten.

Informationen zu Hisense

Hisense ist eine weltweit führende Marke für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik sowie offizieller Partner der UEFA EURO 2024™. Laut Omdia rangiert Hisense auf Platz 2 der verkauften TV-Geräte weltweit und auf Platz 1 beim Absatz von 100-Zoll-TV-Geräten, sowohl 2023 als auch im 1. Quartal 2024. Das Unternehmen expandierte schnell und ist in über 160 Ländern tätig. Es hat sich auf Multimedia-Produkte, Haushaltsgeräte und intelligente IT-Systeme spezialisiert.

