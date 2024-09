Sambut Masa Depan Gaya Hidup Pintar bersama Hisense di IFA 2024

Meningkatkan pengalaman pengguna, stan pameran Hisense di IFA 2024 menghadirkan tiga skenario dan produk pintar yang membuat masa depan gaya hidup pintar semakin intuitif dan aksesibel: Smart Laundry, Smart Kitchen, dan Smart Air Care.

Setiap pengalaman penggunaan produk tersebut dikembangkan Hisense menurut riset dan pengembangan yang berorientasi pada skenario, serta memprioritaskan kebutuhan riil pengguna:

Smart Laundry menyederhanakan proses perawatan pakaian lewat fitur pengaturan otomatis dan pemantauan jarak jauh.

Smart Kitchen mempermudah aktivitas memasak lewat alat masak yang terkoneksi sehingga mewujudkan personalisasi ketika pengguna mempersiapkan makanan.

Smart Air Care menjamin pengalaman yang lebih sehat di rumah dengan mengatur kualitas udara secara pintar.

Mewujudkan skenario gaya hidup pintar, Hisense juga melansir sederet produk inovatif yang terintegrasi dengan aplikasi ConnectLife.

Hisense Refrigerator PureFlat Smart Series menghadirkan pengalaman smart kitchen bertaraf premium yang didukung ConnectLife. Dilengkapi layar sentuh TFT 21 inci, kulkas ini menawarkan banyak fitur. Fitur AI Recipe memantau persediaan makanan dan merekomendasikan resep masakan berdasarkan bahan makanan yang tersedia, serta masa kedaluwarsanya. Sebagai pusat kendali alat rumah tangga, kulkas ConnectLife Hub membantu Anda mengatur suhu dari jarak jauh lewat aplikasi ConnectLife. Lebih lagi, lewat fitur AI Eco, Anda bisa mengaktifkan moda hemat energi pada perangkat dengan sentuhan. Dengan sistem dual-tech cooling, kompartemen My Fresh Choice, serta dispenser es dan air pada sisi pintu kulkas, Hisense Refrigerator PureFlat Smart Series mewujudkan pengendalian suhu yang efisien, menyediakan opsi penyimpanan yang fleksibel, serta akses yang mudah untuk minuman dingin.

Hisense Series 7i washing machines menawarkan pengalaman mencuci pakaian terbaik berkat sederet fitur pintar. iPlay™ Intelligent Display menyajikan antarmuka produk yang mudah digunakan, sedangkan sistem three-channel spray iJet™ mempermudah integrasi dengan lemari sehingga mengoptimalkan ruang. Fitur-fitur AI meningkatkan kinerja mesin cuci dengan AI Super Wash, mengatur parameter pencucian pakaian menurut bobot pakaian, jenis material, level air, kekerasan, dan kekeruhan air. Program AI Super Dry pada tumble dryer Series 7i mengeringkan pakaian secara akurat dengan 3D Humidity Sensor yang mendeteksi kelembapan.

Hisense Hi8 Series Oven menawarkan berbagai opsi memasak, termasuk air-frying, fast preheating, dan pizza mode. Berkat kapasitas besar dan pintu cool-touch, pengguna lebih mudah memasak makanan dan membersihkan produk. VisonPlus Screen menyediakan antarmuka produk yang mudah digunakan untuk mencari program memasak dan konfigurasi. Oven ini juga semakin mudah dibersihkan dengan fitur-fitur seperti Steam Clean Pro, Pyrolytic Self Clean, serta Removable Door&Glass. Hisense Hi 9 Series Oven merupakan model premium yang menghadirkan fitur-fitur canggih, seperti Teknologi InCamera yang didukung AI untuk intelligent baking, serta Auto Door Opening & Auto Lock. Layar TFT yang lebih besar turut menyajikan antarmuka produk yang mudah digunakan ketika mencari lebih dari 140 resep pre-programmed dan pengaturan. Terintegrasi dengan aplikasi ConnectLife, Hi 9 mewujudkan pengalaman memasak yang nyaman dan efisien.

Alat penyejuk udara Hisense Energy Pro X menawarkan udara dingin dan panas yang efisien lewat fitur-fitur canggih dan hemat energi. Fitur AI Smart Airflow mengatur arah hembusan udara menurut posisi dan kebutuhan Anda sehingga memastikan kenyamanan terbaik. Sementara, teknologi HI-NANO meningkatkan kualitas udara dengan menghasilkan ion berkonsentrasi tinggi untuk melenyapkan 92,6% H1N1, 88,54% E. coli, serta 60,07% PM2.5 dalam waktu dua jam. TMS Control System mampu mengatur suhu dan kelembapan secara pintar dengan menganalisis beragam kondisi dalam ruang, serta mewujudkan lingkungan yang dirancang khusus dan nyaman.

Selain alat penyejuk udara di rumah, heat pump Hisense Hi-Therma ATW merupakan opsi populer lain untuk pemanas ruang, khususnya di Eropa. Dikenal akan kinerja terbaik dan fitur ramah lingkungan, Hisense Hi-Therma II R290 ATW memiliki peringkat efisiensi A+++, serta mampu beroperasi dengan stabil ketika suhu mencapai -25°C, dan suhu water outlet maksimum hingga 65°C. Produk ini juga bisa mengendalikan suhu tujuh ruangan terpisah secara fleksibel. Di sisi lain, Hi-Therma Split (R32) generasi pertama berhasil melalui uji produk musim dingin yang dilakukan VDE di Jerman, serta meraih sertifikat No. 001 di kota bercuaca dingin ekstrem di Mohe, Tiongkok.

Tentang Hisense

Hisense adalah merek perangkat rumah tangga dan alat elektronik terkemuka di dunia yang menjadi sponsor resmi UEFA EURO 2024™. Menurut Omdia, volume penjualan TV Hisense berada di peringkat No.2 dunia. Volume penjualan TV Hisense ukuran 100" Hisense bahkan mencapai peringkat No.1 pada 2023 dan Triwulan I-2024. Hisense telah berekspansi pesat dan kini menjangkau lebih dari 160 negara. Hisense menyediakan produk multimedia, perangkat rumah tangga, dan produk TI pintar.

