Targi IFA 2024: przyszłość inteligentnego życia z Hisense

Stawiając na poprawę komfortu użytkowania, stoisko Hisense na targach IFA 2024 przybliża trzy zaawansowane technologicznie projekty i produkty, których celem jest sprawienie, aby w przyszłości inteligentne życie stało się bardziej intuicyjne i dostępne: Smart Laundry, Smart Kitchen i Smart Air Care.

Wszystkie rozwiązania zostały opracowane na podstawie podejścia badawczo-rozwojowego Hisense bazującego na konkretnych scenariuszach, w którym priorytetem są rzeczywiste potrzeby użytkowników:

Smart Laundry pozwala na łatwiejszą pielęgnację odzieży dzięki automatycznej regulacji i zdalnemu monitorowaniu;

Smart Kitchen optymalizuje przygotowywanie posiłków za sprawą połączonych urządzeń, które personalizują proces gotowania;

Smart Air Care to ochrona zdrowia poprzez inteligentną regulację jakości powietrza.

Mając na celu urzeczywistnienie koncepcji inteligentnego życia, firma Hisense wprowadziła na rynek wiele nowatorskich produktów, które doskonale integrują się z aplikacją ConnectLife.

Lodówka Hisense PureFlat Smart Series jest doskonałym przykładem inteligentnego rozwiązania kuchennego wykorzystującego technologię ConnectLife. Jest ona wyposażona w 21-calowy ekran dotykowy TFT i oferuje szeroki wachlarz funkcji. Dzięki technologii AI Recipe system monitoruje stan zapasów żywności i sugeruje przepisy na podstawie dostępnych składników i daty ich przydatności do spożycia. Stanowiąc centrum sterowania urządzeniami domowymi, lodówka ConnectLife Hub umożliwia zdalne dostosowywanie parametrów temperatury za pośrednictwem aplikacji ConnectLife. Dodatkową zaletą jest funkcja AI Eco, która pozwala aktywować tryb oszczędzania energii w urządzeniu za pomocą jednego dotknięcia. Urządzenie wyposażone zostało w podwójny system chłodzenia, komorę My Fresh Choice oraz wbudowany dystrybutor lodu i wody, co pozwala na skuteczną kontrolę temperatury, elastyczność przechowywania i wygodny dostęp do zimnych napojów.

Seria pralek Hisense 7i to najwyższej jakości technologia prania, wzbogacona o wiele nowoczesnych funkcji. Inteligentny wyświetlacz iPlay™ wyposażono w przyjazny dla użytkownika interfejs, a trójkanałowy system natryskowy iJet™ gwarantuje dokładne pranie. Dzięki kompaktowej funkcji iFit™ urządzenie można łatwo zainstalować w szafce, optymalizując przestrzeń. Funkcje oparte na sztucznej inteligencji podnoszą efektywność pracy za sprawą programu AI Super Wash, który sprawnie dostosowuje parametry prania na podstawie wagi załadunku, rodzaju materiału, poziomu wody, jej twardości i zmętnienia. Natomiast program AI Super Dry w suszarce bębnowej z serii 7i pozwala na precyzyjne suszenie, korzystając z czujnika wilgotności 3D, który precyzyjnie wykrywa wilgoć.

Model piekarnika Hisense z serii Hi8 został wyposażony w wiele funkcji kuchennych, w tym opcję smażenia beztłuszczowego, szybkie podgrzewanie i tryb pizzy. Dzięki dużej pojemności i bezpiecznym w dotyku drzwiczkom urządzenie jest łatwe w obsłudze i czyszczeniu. Ekran VisonPlus umożliwia przeglądanie programów gotowania i ustawień za pomocą intuicyjnego interfejsu. Utrzymanie urządzenia w czystości usprawniają takie funkcje jak Steam Clean Pro, Pyrolytic Self Clean oraz demontowalne drzwiczki i szyba. Z kolei piekarnik Hisense z serii Hi 9 to urządzenie najwyższej klasy, oferujące zaawansowane funkcje, takie jak oparta na sztucznej inteligencji technologia InCamera przeznaczona do inteligentnego pieczenia, automatyczne otwieranie drzwi i automatyczna blokada. Powiększony ekran TFT wyposażony został w wygodny w obsłudze interfejs, dzięki któremu można korzystać z ponad 140 zaprogramowanych przepisów i ustawień gotowania. Wygodne i energooszczędne gotowanie jest możliwe dzięki integracji z aplikacją ConnectLife.

Nowoczesne klimatyzatory Hisense Energy Pro X wyróżniają się efektywnością chłodzenia i ogrzewania oraz zaawansowanymi, energooszczędnymi funkcjami. Technologia AI Smart Airflow dostosowuje kierunek przepływu powietrza w zależności od pozycji i potrzeb użytkownika, co przekłada się na optymalny komfort. Z kolei innowacyjna funkcja HI-NANO poprawia jakość powietrza, uwalniając jony o wysokim stężeniu w celu wyeliminowania 92,6% bakterii H1N1, 88,54% bakterii E. coli i 60,07% pyłów PM2,5 w ciągu dwóch godzin. Zintegrowany system sterowania TMS inteligentnie dostosowuje temperaturę i wilgotność, analizując różnorodne warunki panujące w pomieszczeniu, zapewniając tym samym odpowiednio skonfigurowane i komfortowe środowisko.

Kolejną obok klimatyzacji mieszkaniowej popularną opcją ogrzewania pomieszczeń, zwłaszcza w Europie, jest pompa ciepła Hisense Hi-Therma ATW. Model Hisense Hi-Therma II R290 ATW, znany ze swojej wyjątkowej wydajności i funkcjonalności przyjaznej dla środowiska, może poszczycić się klasą efektywności energetycznej A+++, stabilną pracą w temperaturach do -25°C i maksymalną temperaturą wody na wylocie 65°C, a także elastycznością umożliwiającą sterowanie nawet 7 niezależnymi pomieszczeniami. Dodatkowo pierwsza generacja jednostek Hi-Therma Split (R32) pomyślnie przeszła rygorystyczny test zimowy przeprowadzony przez niemiecką organizację VDE i uzyskała certyfikat nr 001 w wyjątkowo zimnym mieście Mohe w Chinach.

Hisense

Hisense jest czołową międzynarodową marką urządzeń domowych i elektroniki użytkowej oraz oficjalnym partnerem UEFA EURO 2024™. Hisense zajmuje 2. miejsce na świecie w rankingu Omdia pod względem dostaw telewizorów i jest liderem w sprzedaży telewizorów 100-calowych zarówno w 2023 r., jak i w I kw. 2024 r. Firma cały czas dynamicznie się rozwija i obecnie działa już w przeszło 160 państwach, specjalizując się w produktach multimedialnych, urządzeniach RTV i AGD oraz inteligentnych rozwiązaniach IT.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2499184/01_Hisense_showcases_smart_living_scenarios_at_IFA_2024.jpg

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2499185/02Hisense_Refrigerator_PureFlat_Smart_Series_exemplifies_the_premium_smart_kitchen_experience_enable.jpg

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2499186/03_Hisense_Series_7i_washing_machines_offer_a_superior_laundry_experience_with_a_suite_of_smart_feat.jpg

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2499187/04_Hisense_Hi9_Series_Oven_offers_advanced_features_for_intelligent_baking.jpg

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2499188/05_Hisense_Energy_Pro_X_air_conditioners_offer_efficient_cooling_and_heating_with_advanced__energy_s.jpg