Загляните в будущее «умного быта» с техникой Hisense на выставке IFA 2024

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Hisense

Sep 09, 2024, 09:16 ET

ЦИНДАО, Китай, 9 сентября 2024 г. /PRNewswire/ -- Компания Hisense, мировой лидер в области бытовой техники и бытовой электроники, представила свои инновационные решения для «умного дома» на выставке IFA 2024. В рамках темы «Сценарии как будущее технологий» Hisense продемонстрировала свою новейшую интеллектуальную бытовую технику и приложение ConnectLife, предназначенное для органичной интеграции бытовых приборов в сценарии реальной жизни и позволяющие по-новому взглянуть на то, как пользователи взаимодействуют со своими домами.

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В экспозиции компании Hisense на выставке IFA 2024, созданной с максимальным учетом удобства пользователей, представлены три интеллектуальных сценария, а также продукты, призванные сделать будущее «умного быта» более интуитивным и доступным: «Умная прачечная» (Smart Laundry), «Умная кухня» (Smart Kitchen) и «Умная система подготовки воздуха» (Smart Air Care).

При создании каждой новой концепции компания Hisense применяет подход к исследованиям и разработкам, опирающийся на сценарии применения и ставящий во главу угла реальные потребности пользователей:

  • «Умная прачечная» упрощает уход за одеждой благодаря автоматической регулировке и удаленному мониторингу.
  • «Умная кухня» упрощает приготовление пищи с помощью подключенных приборов, которые персонализируют процесс приготовления блюд.
  • «Умная система подготовки воздуха» обеспечивает более здоровую среду обитания, разумно регулируя качество воздуха.

Для воплощения в жизнь сценариев «умного быта» Hisense представила ряд инновационных продуктов, которые легко интегрируются с приложением ConnectLife.

Холодильник Hisense серии PureFlat Smart является примером «умной кухни» премиум-класса, управляемой приложением ConnectLife. Оснащенный 21-дюймовым сенсорным TFT-дисплеем, этот холодильник обладает множеством функций. Функция AI Recipe позволяет отслеживать запасы продуктов и предлагать персонализированные рецепты блюд с учетом имеющихся ингредиентов и сроков их годности. Холодильник ConnectLife Hub, выполняя роль центра управления бытовой техникой, обеспечивает удаленную регулировку настроек температуры через приложение ConnectLife, а функция AI Eco позволяет активировать энергосберегающий режим на устройстве простым прикосновением. За счет высокотехнологичной двойной системы охлаждения dual-tech, отделения My Fresh Choice и встроенного дозатора для льда и воды этот холодильник обеспечивает эффективный контроль температуры, гибкие варианты хранения и удобный доступ к холодным напиткам.

Стиральные машины Hisense серии 7i предлагают превосходное качество стирки благодаря набору интеллектуальных функций. Интеллектуальный дисплей iPlay™ обеспечивает удобный интерфейс, а трехканальная система дозирования iJet™ является залогом тщательной стирки. Компактная функция iFit™ позволяет легко встраивать машину в шкафы, оптимизируя пространство. Возможности искусственного интеллекта повышают производительность машины благодаря технологии AI Super Wash, которая интеллектуально регулирует параметры стирки в зависимости от загрузки, типа материала, а также уровня, жесткости и мутности воды. Программа AI Super Dry в сушильном автомате барабанного типа серии 7i обеспечивает точную сушку с помощью 3D-датчика влажности для точного обнаружения влаги.

Духовые шкафы Hisense серии Hi8 обладают широким спектром функций для приготовления пищи, включая аэрогриль, быстрый предварительный нагрев и режим пиццы. Большая вместимость и ненагревающиеся дверы обеспечивают простоту эксплуатации и очистки. Дисплей VisonPlus предоставляет удобный интерфейс для выбора программ и настроек приготовления пищи. Духовой шкаф легко содержать в чистоте благодаря таким функциям, как паровая очистка (Steam Clean Pro), пиролитическая самоочистка (Pyrolytic Self Clean) и съемные дверцы и стекло (Removable Door&Glass). Духовой шкаф Hisense серии Hi9 — это модель премиум-класса, которая предлагает такие передовые функции, как технология InCamera с поддержкой ИИ для интеллектуального запекания, автоматическое открывание и автоматическая блокировка дверцы (Auto Door Opening & Auto Lock). Увеличенный TFT-дисплей обеспечивает удобный интерфейс для обзора более 140 предварительно запрограммированных рецептов и выбора настроек приготовления пищи. Благодаря интеграции с ConnectLife духовой шкаф Hi9 обеспечивает удобный и эффективный процесс приготовления пищи.

Кондиционеры Hisense Energy Pro X предлагают эффективное охлаждение и обогрев благодаря передовым энергосберегающим функциям. Интеллектуальная система AI Smart Airflow регулирует направление воздушного потока в зависимости от вашего положения и индивидуальных потребностей, обеспечивая оптимальный комфорт. Технология HI-NANO улучшает качество воздуха, высвобождая ионы высокой концентрации, которые за два часа уничтожают 92,6% вирусов H1N1, 88,54% вирусов E. coli и 60,07% PM.5. Система управления TMS интеллектуально регулирует температуру и влажность воздуха, анализируя различные условия в помещении и обеспечивая индивидуальную и комфортную среду.

Помимо кондиционирования воздуха в жилых помещениях, тепловой насос Hisense Hi-Therma ATW является популярным способом отопления помещений, особенно в Европе. Известный своими исключительными эксплуатационными характеристиками и экологичностью, насос Hisense Hi-Therma II R290 ATW обладает рейтингом энергоэффективности A+++, обеспечивает стабильную работу при температурах до -25°C и максимальную температуру воды на выходе 65°C, а также возможность управления до 7 независимыми помещениями. Сплит-система Hi-Therma Split (R32) первого поколения прошла строгие зимние испытания, проведенные немецкой компанией VDE, и получила сертификат № 001 в китайском городе Моэ (Mohe), известном своими суровыми климатическими условиями.

О компании Hisense

Компания Hisense, один из ведущих мировых брендов бытовой техники и потребительской электроники, является официальным партнером UEFA EURO 2024™. По данным Omdia, компания Hisense заняла 2-е место в мире по поставкам телевизоров и 1-е место в категории телевизоров с диагональю 100 дюймов как в 2023 году, так и в первом квартале 2024 года. Компания быстро расширяется и работает на рынках более 160 стран, специализируясь на мультимедийных товарах, бытовой технике и интеллектуальной ИТ-информации.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2499184/01_Hisense_showcases_smart_living_scenarios_at_IFA_2024.jpg

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