Découvrez l'avenir de la vie intelligente avec Hisense à l'IFA 2024

Axé sur l'amélioration de l'expérience utilisateur, le stand de Hisense à l'IFA 2024 donne vie à trois scénarios et produits intelligents qui visent à rendre l'avenir de la vie intelligente plus intuitif et accessible : Smart Laundry, Smart Kitchen et Smart Air Care.

Chaque expérience est développée grâce à la stratégie R&D de Hisense basée sur des scénarios, qui donne la priorité aux besoins réels des utilisateurs :

Smart Laundry simplifie l'entretien des vêtements grâce à des réglages automatisés et à un contrôle à distance.

Smart Kitchen rationalise la cuisine grâce à des appareils connectés qui personnalisent la préparation des repas.

Smart Air Care garantit un environnement de vie plus sain en ajustant intelligemment la qualité de l'air.

Pour donner vie aux scénarios de vie intelligente, Hisense a lancé une gamme de produits innovants qui s'intègrent parfaitement à l'application ConnectLife.

Le réfrigérateur Hisense PureFlat Smart illustre l'expérience de la cuisine intelligente haut de gamme grâce à ConnectLife. Équipé d'un écran tactile TFT de 21 pouces, ce réfrigérateur offre une multitude de fonctionnalités. La fonction AI Recipe s'appuie sur le suivi des stocks alimentaires pour suggérer des recettes personnalisées en fonction des ingrédients disponibles et de leur date de péremption. Servant de centre de contrôle des appareils électroménagers, le réfrigérateur ConnectLife Hub vous permet d'ajuster les paramètres de température à distance via l'application ConnectLife. En outre, sa fonction AI Eco vous permet d'activer en toute simplicité le mode d'économie d'énergie. Avec un système de refroidissement à double technologie, un compartiment My Fresh Choice et un distributeur de glace et d'eau à l'intérieur, ce réfrigérateur offre un contrôle efficace de la température, des options de stockage flexibles et un accès pratique aux boissons.

Les lave-linge Hisense Series 7i offrent une expérience de lavage supérieure grâce à une série de fonctions intelligentes. L'écran intelligent iPlay™ offre une interface intuitive, tandis que le système de pulvérisation à trois canaux iJet™ assure un lavage en profondeur. La fonction compacte iFit™ permet une intégration facile dans les armoires pour optimiser l'espace. Les capacités IA améliorent les performances avec AI Super Wash, qui ajuste intelligemment les paramètres de lavage en fonction du poids de la charge, du type de matériau, du niveau d'eau, de la dureté et de la turbidité. Le programme AI Super Dry du sèche-linge Series 7i assure un séchage précis grâce au capteur d'humidité 3D qui détecte l'humidité avec précision.

Le four Hi8 de Hisense offre une gamme de fonctions de cuisson, notamment la friture à l'air, le préchauffage rapide et le mode pizza. Sa grande capacité et ses portes cool-touch facilitent la cuisson et le nettoyage. L'écran VisonPlus offre une interface conviviale pour explorer les programmes de cuisson et les réglages. Le nettoyage est simplifié grâce à des fonctions telles que Steam Clean Pro, Pyrolytic Self Clean et Removable Door&Glass. Le four Hisense Hi 9 Series est un modèle haut de gamme qui offre des fonctions avancées telles que la technologie InCamera optimisée par l'IA pour une cuisson intelligente, l'ouverture automatique de la porte et le verrouillage automatique. Son grand écran TFT offre une interface conviviale pour explorer plus de 140 recettes et réglages de cuisson préprogrammés. Grâce à l'intégration ConnectLife, le Hi 9 offre une expérience de cuisson pratique et efficace.

Les climatiseurs Hisense Energy Pro X offrent un refroidissement et un chauffage efficaces grâce à des fonctions avancées d'économie d'énergie. L'AI Smart Airflow ajuste la direction du flux d'air en fonction de votre position et de vos besoins, pour un confort optimal. La technologie HI-NANO améliore la qualité de l'air en libérant des ions à haute concentration pour éliminer 92,6 % du H1N1, 88,54 % de l'E. coli et 60,07 % des PM2.5 en deux heures. Le système de contrôle TMS ajuste intelligemment la température et l'humidité en analysant les différentes conditions intérieures, offrant ainsi un environnement personnalisé et confortable.

Au-delà de la climatisation résidentielle, la pompe à chaleur Hisense Hi-Therma ATW est une autre option très appréciée pour le chauffage des pièces, en particulier en Europe. Reconnu pour ses performances exceptionnelles et ses caractéristiques écologiques, le Hisense Hi-Therma II R290 ATW affiche une efficience énergétique de A+++, un fonctionnement stable à des températures descendant jusqu'à -25°C et une température de sortie d'eau maximale de 65°C, avec la possibilité de contrôler jusqu'à 7 pièces indépendantes. De plus, la première génération de Hi-Therma Split (R32) a terminé le test hivernal rigoureux mené par l'organisme allemand VDE et a obtenu la certification n° 001 dans la ville extrêmement froide de Mohe, en Chine.

