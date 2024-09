اختبر مستقبل المعيشة الذكية مع Hisense في معرض IFA 2024

تركز Hisense في جناحها في معرض IFA 2024 على تعزيز تجربة المستخدم، وتجلب إلى الحياة ثلاثة سيناريوهات ومنتجات ذكية تهدف إلى جعل مستقبل المعيشة الذكية أكثر بديهية وسهولة في الاستخدام: الغسيل الذكي والمطبخ الذكي والعناية الذكية بالهواء.

يتم تطوير كل تجربة من خلال نهج البحث والتطوير القائم على سيناريوهات Hisense الذي يعطي الأولوية لاحتياجات المستخدم الحقيقية:

يعمل الغسيل الذكي على تبسيط العناية بالملابس من خلال الضبط الآلي والمراقبة عن بعد.

يسهل المطبخ الذكي الطهي باستخدام الأجهزة المتصلة التي تقوم بتخصيص إعداد الوجبات.

تضمن العناية الذكية بالهواء بيئة معيشية أكثر صحة من خلال ضبط جودة الهواء بذكاء.

لجلب سيناريوهات المعيشة الذكية إلى الحياة، قدمت Hisense مجموعة من المنتجات المبتكرة التي تتكامل بسلاسة مع تطبيق ConnectLife.

سلسلة Hisense Refrigerator PureFlat Smartتمثل تجربة المطبخ الذكي المتميزة التي يمكنها تطبيق ConnectLife. تقدم هذه الثلاجة المجهزة بشاشة تعمل باللمس TFT بمقاس 21 بوصة، مجموعة كبيرة من الميزات. تستفيد ميزة AI Recipe من تتبع مخزون الأغذية لتقديم وصفات مخصصة بناءً على المكونات المتاحة وتواريخ انتهاء صلاحيتها. تتيح لك ثلاجة ConnectLife Hub، التي تعمل كمركز تحكم في الأجهزة المنزلية، ضبط إعدادات درجة الحرارة عن بُعد من خلال تطبيق ConnectLife. بالإضافة إلى ذلك، تتيح لك ميزة AI Eco تفعيل وضع توفير الطاقة على جهازك بلمسة فقط. بفضل نظام التبريد مزدوج التكنولوجيا، ومقصورة My Fresh Choice، وموزع الجليد والماء على الباب، توفر هذه الثلاجة تحكمًا فعالًا في درجة الحرارة، وخيارات تخزين مرنة، وسهولة الوصول إلى المشروبات الباردة.

تقدم غسالات Hisense Series 7i تجربة غسيل فائقة مع مجموعة من الميزات الذكية. توفر شاشة iPlay™ الذكية واجهة سهلة الاستخدام، بينما يضمن نظام الرش iJet™ الثلاثي القنوات غسيلًا شاملًا. تتيح ميزة iFit™ إمكانية الدمج بسهولة في الخزانات، مما يؤدي إلى تحسين المساحة. تعمل الإمكانيات التي يدعمها الذكاء الاصطناعي على تحسين الأداء مع AI Super Wash، والتي تقوم بتعديل معايير الغسيل بذكاء بناءً على وزن الحمولة ونوع المادة ومستوى المياه والصلابة والعكارة. يوفر برنامج AI Super Dry في مجفف الملابس Series 7i تجفيفًا دقيقًا باستخدام مستشعر الرطوبة ثلاثي الأبعاد للكشف الدقيق عن الرطوبة.

يقدم فرن Hi8 Series من Hisense مجموعة من وظائف الطهي، بما في ذلك القلي بالهواء، والتسخين المسبق السريع، ووضع البيتزا. تسهل قدرتها الكبيرة وأبوابها ذات اللمسة الباردة الطهي وكذلك التنظيف. توفر شاشة VisonPlus واجهة سهلة الاستخدام لاستكشاف برامج الطبخ والإعدادات. أصبح التنظيف سهلا بفضل ميزات Steam Clean Pro وPyrolytic Self Clean وRemovable Door&Glass. يعد فرن Hi 9 Series من Hisense نموذجًا متميزًا يقدم ميزات متقدمة مثل تقنية InCamera المدعومة بالذكاء الاصطناعي للخَبز الذكي وفتح الباب التلقائي والقفل التلقائي. توفر شاشة TFT الكبيرة واجهة سهلة الاستخدام لاستكشاف أكثر من 140 وصفة مبرمجة مسبقًا وإعدادات الطهي. مع تكامل ConnectLife، يوفر فرن Hi 9 تجربة طهي مريحة وفعالة.

توفر مكيفات الهواء Energy Pro X من Hisenseالتبريد والتدفئة الفعالة مع ميزات متقدمة لتوفير الطاقة. يقوم AI Smart Airflow بتعديل اتجاه تدفق الهواء بناءً على موقعك واحتياجاتك، مما يضمن الراحة المثلى. تعمل تقنية HI-NANO على تحسين جودة الهواء من خلال إطلاق أيونات عالية التركيز للقضاء على 92.6 ٪ من H1N1، و88.54 ٪ من E. coli، و60.07 ٪ من PM2.5 في ساعتين. يقوم نظام التحكم TMS بتعديل درجة الحرارة والرطوبة بذكاء من خلال تحليل الظروف الداخلية المختلفة، مما يوفر بيئة مخصصة ومريحة.

إلى جانب تكييف الهواء السكني، تعد مضخة Hi-Therma ATW الحرارية من Hisense خيارًا آخر شائعًا لتدفئة الغرف، خاصة في أوروبا. تشتهر Hi-Therma II R290 ATW من Hisense بأدائها المتميز وميزاتها الصديقة للبيئة، وتتميز بتصنيف A +++ لكفاءة الطاقة، وتشغيل مستقر في درجات حرارة منخفضة تصل إلى -25 درجة مئوية، ودرجة حرارة قصوى لمخرج المياه تصل إلى 65 درجة مئوية، مع مرونة التحكم في ما يصل إلى 7 غرف مستقلة. علاوة على ذلك، أكمل الجيل الأول من Hi-Therma Split (R32) اختبار الشتاء الصارم الذي أجرته VDE في ألمانيا وحصل على شهادة رقم 001 في مدينة موهي الصينية شديدة البرودة.

نبذة عن Hisense

تعتبر Hisense إحدى أكبر الشركات العالمية الرائدة في عالم الإلكترونيات والأجهزة الاستهلاكية، وهي أيضًا الشريك الرسمي لبطولة يويفا يورو 2024 (UEFA EURO 2024™‎). تحتل Hisense، وفقًا لبيانات شركة أوميدا (Omdia)، المرتبة الثانية على مستوى العالم في صادرات أجهزة التلفزيون، والمرتبة الأولى في صادرات شاشات التلفزيون بحجم 100 بوصة، وذلك في عام 2023 والربع الأول من عام 2024. حققت الشركة نموًا سريعًا وباتت تعمل في أكثر من 160 دولة، وتشتهر بتخصصها في منتجات الوسائط المتعددة، والأجهزة المنزلية، والحلول الذكية لتكنولوجيا المعلومات.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2499184/01_Hisense_showcases_smart_living_scenarios_at_IFA_2024.jpg

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2499185/02Hisense_Refrigerator_PureFlat_Smart_Series_exemplifies_the_premium_smart_kitchen_experience_enable.jpg

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2499186/03_Hisense_Series_7i_washing_machines_offer_a_superior_laundry_experience_with_a_suite_of_smart_feat.jpg

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2499187/04_Hisense_Hi9_Series_Oven_offers_advanced_features_for_intelligent_baking.jpg

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2499188/05_Hisense_Energy_Pro_X_air_conditioners_offer_efficient_cooling_and_heating_with_advanced__energy_s.jpg