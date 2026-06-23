Fair Play Menarini International Award

Diego Milito e Emilio Butragueño entre os vencedores da 30ª edição

FLORENÇA, Itália, 23 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- A lista de vencedores do 30º Prêmio Internacional Fair Play Menarini, programado para 2 de julho em Florença, continua a incluir grandes lendas do esporte mundial. Entre os campeões que receberão o prêmio dedicado aos mais altos valores do esporte no Teatro del Maggio Musicale Fiorentino estão dois verdadeiros ícones do futebol internacional: Diego Milito e Emilio Butragueño.

Ao longo de uma carreira extraordinária na Argentina, Espanha e Itália, "El Príncipe" Diego Milito conquistou os corações dos fãs de futebol com seu talento, espírito esportivo e uma jornada marcada por um sucesso notável. Milito é mais lembrado por seu papel fundamental no épico "Treble" da Inter em 2010, culminando em um desempenho memorável de dois gols na final da UEFA Champions League contra o Bayern de Munique.

Também Emilio Butragueño, um ícone na história do futebol espanhol, será homenageado. Apelidado de "El Buitre", Butragueño foi o símbolo do Real Madrid na década de 1980 e uma figura-chave em uma das épocas de maior sucesso na história do clube de Madri.

Com a adição de Milito e Butragueño, a lista de premiados do 30º Prêmio Internacional Fair Play Menarini é enriquecida com campeões excepcionais que alcançaram triunfos em campo e são embaixadores dos verdadeiros valores do esporte, incorporando perfeitamente o espírito do Prêmio que há trinta anos celebra o fair play como uma herança universal.

"Congratulamo-nos com duas estrelas internacionais do futebol que deixaram uma marca profunda no esporte não apenas por seus sucessos, mas também pela maneira como os alcançaram", disseram Luca Lastrucci, Valeria Speroni Cardi e Filippo Paganelli, membros do Conselho da Fundação Fair Play Menarini. "Milito e Butragueño compartilham os mesmos valores que unem todos os protagonistas do 30º Prêmio Fair Play Menarini, confirmando-se como exemplos extraordinários de esporte e justiça".

Aqui estão os vencedores da edição de 2026:

- Achille Polonara, basquete

- Antonella Palmisano, caminhada de corrida

- Armand Duplantis, salto com vara

- Bebe Vio, atletismo paralímpico

- Chiara Mazzel, esqui paralímpico

- Daniele Garozzo, esgrima

- Davide Ghiotto – Michele Malfatti – Andrea Giovannini, patinação no gelo

- Diego Milito, futebol

- Emilio Butragueño, futebol

- Fabio Caressa, jornalismo

- Gianfranco Zola, futebol

- Gregorio Paltrinieri, natação

- Simone Anzani, voleibol

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2973834/6011222/Fair_Play_Menarini_International_Award_Logo.jpg

FONTE Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite