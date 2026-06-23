Diego Milito y Emilio Butragueño entre los ganadores de la 30ª edición

FLORENCIA, Italia, 23 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- La lista de ganadores del 30º Premio Internacional Fair Play Menarini, programado para el 2 de julio en Florencia, continúa incluyendo grandes leyendas del deporte mundial. Entre los campeones que recibirán el premio dedicado a los más altos valores del deporte en el Teatro del Maggio Musicale Fiorentino se encuentran dos verdaderos iconos del fútbol internacional: Diego Milito y Emilio Butragueño.

A lo largo de una extraordinaria carrera que abarcó Argentina, España e Italia, "El Príncipe" Diego Milito se ganó los corazones de los fanáticos del fútbol con su talento, deportividad y un viaje marcado por un éxito notable. Milito es mejor recordado por su papel fundamental en el épico "Triple" del Inter en 2010, que culminó en una memorable actuación de dos goles en la final de la UEFA Champions League contra el Bayern Munich.

También se homenajeará a Emilio Butragueño, icono de la historia del fútbol español. Apodado "El Buitre", Butragueño fue el símbolo del Real Madrid en la década de 1980 y una figura clave en una de las épocas más exitosas de la historia del club madrileño.

Con la incorporación de Milito y Butragueño, la lista de galardonados del 30º Premio Internacional Fair Play Menarini se enriquece con campeones excepcionales que han logrado triunfos en el campo y son embajadores de los verdaderos valores del deporte, encarnando perfectamente el espíritu del Premio que durante treinta años ha celebrado el juego limpio como patrimonio universal.

"Damos la bienvenida a dos estrellas internacionales del fútbol que han dejado una profunda huella en el deporte no solo por sus éxitos, sino también por la forma en que los lograron", dijeron Luca Lastrucci, Valeria Speroni Cardi y Filippo Paganelli, miembros de la Junta de la Fundación Fair Play Menarini. "Milito y Butragueño comparten los mismos valores que unen a todos los protagonistas del 30º Premio Fair Play Menarini, confirmándose como extraordinarios ejemplos de deporte y equidad".

Estos son los ganadores de la edición 2026:

- Achille Polonara, baloncesto

- Antonella Palmisano, marcha

- Armand Duplantis, salto con pértiga

- Bebe vio, atletismo paralímpico

- Chiara Mazzel, esquí paralímpico

- Daniele Garozzo, esgrima

- Davide Ghiotto – Michele Malfatti – Andrea Giovannini, patinaje sobre hielo

- Diego Milito, fútbol

- Emilio Butragueño, fútbol

- Fabio Caressa, periodismo

- Gianfranco Zola, fútbol

- Gregorio Paltrinieri, natación

- Simone Anzani, voleibol

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FUENTE Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite