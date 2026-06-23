Prix international Menarini « Fair Play »

Diego Milito et Emilio Butragueño figurent parmi les lauréats de la 30e édition

FLORENCE, Italie, 23 juin 2026 /PRNewswire/ -- La liste des lauréats du 30e Prix international Fair Play Menarini, dont la cérémonie est prévue le 2 juillet à Florence, continue de compter parmi ses lauréats de grandes légendes du sport mondial. Parmi les champions qui recevront ce prix dédié aux valeurs les plus nobles du sport lors de la cérémonie au Teatro del Maggio Musicale Fiorentino figurent deux véritables icônes du football international : Diego Milito et Emilio Butragueño.

Au cours d'une carrière exceptionnelle qui l'a mené en Argentine, en Espagne et en Italie, « El Príncipe » Diego Milito a conquis le cœur des amateurs de football grâce à son talent, son esprit sportif et un parcours marqué par des succès remarquables. On se souvient surtout de Milito pour le rôle déterminant qu'il a joué dans le « triplé » légendaire de l'Inter en 2010, qui a culminé avec une prestation mémorable lors de la finale de la Ligue des champions de l'UEFA contre le Bayern de Munich, où il a inscrit deux buts.

Emilio Butragueño, véritable icône de l'histoire du football espagnol, sera également mis à l'honneur. Surnommé « El Buitre », Butragueño était l'emblème du Real Madrid dans les années 1980 et une figure incontournable de l'une des périodes les plus glorieuses de l'histoire du club madrilène.

Avec l'arrivée de Milito et de Butragueño, la liste des lauréats de la 30e édition du Prix international du Fair-play Menarini s'enrichit de champions d'exception qui ont remporté des victoires sur le terrain et qui sont les ambassadeurs des véritables valeurs du sport, incarnant parfaitement l'esprit de ce prix qui, depuis trente ans, célèbre le fair-play en tant que patrimoine universel.

« Nous accueillons deux stars internationales du football qui ont profondément marqué ce sport, non seulement par leurs succès, mais aussi par la manière dont ils les ont obtenus », ont déclaré Luca Lastrucci, Valeria Speroni Cardi et Filippo Paganelli, membres du conseil d'administration de la Fondation Fair Play Menarini . « Milito et Butragueño partagent les mêmes valeurs qui unissent tous les protagonistes de la 30e édition du Prix Menarini du Fair-play, s'affirmant ainsi comme des exemples exceptionnels de sportivité et d'équité ».

Voici les lauréats de l'édition 2026 :

- Achille Polonara, basket-ball

- Antonella Palmisano, marche athlétique

- Armand Duplantis, saut à la perche

- Bebe Vio, athlétisme paralympique

- Chiara Mazzel, ski paralympique

- Daniele Garozzo, escrime

- Davide Ghiotto – Michele Malfatti – Andrea Giovannini, patinage artistique

- Diego Milito, football

- Emilio Butragueño, football

- Fabio Caressa, journalisme

- Gianfranco Zola, football

- Gregorio Paltrinieri, natation

- Simone Anzani, volley-ball

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2973834/6011222/Fair_Play_Menarini_International_Award_Logo.jpg