フェア・プレイ ・メナリーニ国際賞

第30回の受賞者にはDiego Milito氏やEmilio Butragueño氏らが名を連ねた

イタリア、フィレンツェ, 2026年6月24日 /PRNewswire/ -- 7月2日にフィレンツェで開催予定の第30回フェア・プレイ・メナリーニ国際賞の受賞者リストには、引き続き世界のスポーツ界を代表する偉大なレジェンドたちの名が連なりました。テアトロ・デル・マッジョ・ムジカーレ・フィオレンティーノにて、スポーツの最高価値を称えるこの賞を受賞するチャンピオンたちの中には、国際サッカー界の真のアイコンであるDiego Milito氏およびEmilio Butragueño氏の2人が名を連ねています。

アルゼンチン、スペイン、イタリアを舞台に繰り広げられた非凡なキャリアを通じて、「エル・プリンシペ（El Príncipe）」ことDiego Milito氏は、その才能とスポーツマンシップ、そして目覚ましい成功に彩られた歩みで、サッカーファンの心を掴んでいます。Milito氏は、2010年にインテルが成し遂げた伝説的な「トレブル（3冠）」において重要な役割を果たしたこと、とりわけUEFAチャンピオンズリーグ決勝のバイエルン・ミュンヘン戦で2得点を挙げるという記憶に残る活躍を見せたことで、最もよく知られています。

また、スペインサッカー史における象徴的存在であるEmilio Butragueño氏も表彰されました。「エル・ブイトレ（El Buitre）」の愛称で親しまれたButragueño氏は、1980年代のレアル・マドリードの象徴であり、同クラブの歴史上最も輝かしい時代において中心的な役割を果たしました。

Milito氏とButragueño氏が加わったことで、第30回フェア・プレイ・メナリーニ国際賞の受賞者リストには、ピッチ上で輝かしい功績を収め、スポーツの真の価値を体現する傑出したチャンピオンたちが名を連ねることとなりました。彼らは、30年にわたりフェアプレーを普遍的な遺産として称えてきた本賞の精神を、まさに体現しているのです。

「私たちは、その成功だけでなく、それを成し遂げた姿勢を通じて、サッカー界に深い足跡を残した2人の国際的なフットボールスターを歓迎します」と、Fair Play Menarini Foundationの理事であるLuca Lastrucci、Valeria Speroni Cardi、Filippo Paganelliは述べています。 「Milito氏とButragueño氏は、第30回フェア・プレイ・メナリーニ賞のすべての受賞者を結ぶ共通の価値観を共有しており、スポーツとフェアプレイの優れた模範であることを改めて示しています。」

2026年の受賞者は以下の通りです。

- Achille Polonara氏（バスケットボール）

- Antonella Palmisano氏（競歩）

- Armand Duplantis氏（棒高跳び）

- Bebe Vio氏（パラリンピック陸上競技）

- Chiara Mazzel氏（パラリンピックスキー）

- Daniele Garozzo氏（フェンシング）

- Davide Ghiotto氏、Michele Malfatti氏、Andrea Giovannini氏（フィギュアスケート）

- Diego Milito氏（フットボール）

- Emilio Butragueño氏（フットボール）

- Fabio Caressa氏（ジャーナリズム）

- Gianfranco Zola氏（フットボール）

- Gregorio Paltrinieri氏（水泳）

- Simone Anzani氏（バレーボール）

ロゴ - https://mma.prnewswire.com/media/2973834/6011222/Fair_Play_Menarini_International_Award_Logo.jpg

SOURCE Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite