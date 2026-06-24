美納里尼國際公平競技獎

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Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite

24 6月, 2026, 21:04 CST

Diego Milito 及 Emilio Butragueño 雙雙入選第 30 屆得獎名單

意大利佛羅倫斯2026年6月24日 /美通社/ -- 第 30 屆美納里尼國際公平競技獎 (Fair Play Menarini International Award) 將於 7 月 2 日在佛羅倫斯舉行，得獎名單再添多位世界體壇傳奇巨星。 在佛羅倫斯五月音樂節劇院 (Teatro del Maggio Musicale Fiorentino) 獲頒這項表揚體育最高價值獎項的冠軍得主當中，有兩位國際足球界的真正象徵人物：Diego MilitoEmilio Butragueño

「王子」（「El Príncipe」）Diego Milito 的職業生涯橫跨阿根廷、西班牙和意大利，成就非凡，他以天賦才華、體育風範和輝煌戰績，深得球迷愛戴。 Milito 最令人難忘的，是他在 2010 年國際米蘭奪得「三冠王」的傳奇征程中發揮關鍵作用，並在歐聯決賽對拜仁慕尼黑時梅開二度，締造經典。

此外，西班牙足球史上的標誌性人物 Emilio Butragueño 亦將獲得殊榮。 綽號「禿鷹」（「El Buitre」）的 Butragueño 是 1980 年代皇家馬德里的象徵，更是該球會史上一大輝煌時代的核心人物。

隨着 Milito 和 Butragueño 的加入，第 30 屆美納里尼國際公平競技獎的得獎名單更添多位非凡體壇冠軍，他們在賽場上屢創佳績，同時亦是體育真諦的宣揚者，完美體現該獎三十年來推崇公平競技為普世價值的宗旨。

美納里尼公平競技基金會董事會成員 Luca Lastrucci、Valeria Speroni Cardi 和 Filippo Paganelli 表示：「我們歡迎兩位國際足球巨星，他們不僅戰績彪炳，更以取勝時展現的風範在體壇留下深遠影響。 Milito 與 Butragueño 秉持相同的價值觀，而這些價值觀正正連繫第 30 屆美納里尼國際公平競技獎的所有得主，彰顯他們是體育精神與公平競技的卓越典範。」

2026 年度得獎者如下：

- Achille Polonara，籃球

- Antonella Palmisano，競走

- Armand Duplantis，撐竿跳

- Bebe Vio，殘奧田徑

- Chiara Mazzel，殘奧滑雪

- Daniele Garozzo，劍擊

- Davide Ghiotto – Michele Malfatti – Andrea Giovannini，滑冰

- Diego Milito，足球

- Emilio Butragueño，足球

- Fabio Caressa，新聞工作

- Gianfranco Zola，足球

- Gregorio Paltrinieri，游泳

- Simone Anzani，排球

SOURCE Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite

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