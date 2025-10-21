La final del Concurso Internacional de Innovación para Estudiantes Universitarios de China 2025 concluye en Zhengzhou

ZHENGZHOU, China, 21 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- Según un informe publicado por la agencia de noticias Xinhua, la final del Concurso Internacional de Innovación para Estudiantes Universitarios de China 2025 se celebró en Zhengzhou del 13 al 15 de octubre. Organizado de forma conjunta por el Ministerio de Educación, otros diez departamentos del Gobierno central y el Gobierno Popular de la provincia de Henan, el evento fue acogido por la Universidad de Zhengzhou y el Gobierno Popular Municipal de Zhengzhou. Los organizadores afirmaron que el concurso recibió 6,19 millones de proyectos presentados por 24,43 millones de participantes de 5673 universidades de 161 países y regiones.

Escena de la final del Concurso Internacional de Innovación para Estudiantes Universitarios de China 2025. (PRNewsfoto/Xinhuanet)

El 15 de octubre tuvo lugar la ronda final en la Universidad de Zhengzhou, donde seis equipos de universidades de China y del extranjero presentaron sus proyectos y respondieron a las preguntas del jurado. La Universidad de Tsinghua ganó el primer premio con su proyecto "Modelo de uso general de última generación y ecosistema de agentes de IA basado en una arquitectura similar al cerebro". La Universidad de Zhejiang ocupó el segundo lugar por "YiWise: líder del sector en servicios de marketing interactivo con modelos de IA a gran escala". El tercer puesto fue para la Universidad China de Hong Kong ("LightSpeed Interconnect: procesador óptico neuromórfico para interconexiones de centros de datos de última generación"), la Universidad de Ciencia y Tecnología de Nanjing ("Guang Yin – Película de blindaje electromagnético de cable de alta velocidad para entrenamiento de IA"), un equipo conjunto de la Universidad de Oxford y la Universidad de Leicester ("Enzyme Surge") y la Universidad Tecnológica de Nanyang ("BIOV – Liderar la nueva era de la tecnología de terapia con células inmunitarias").

Tras la ceremonia de entrega de premios tuvo lugar la ceremonia de traspaso de la bandera, en la que representantes del Ministerio de Educación, la provincia de Henan y la provincia de Jiangsu —sede de la competencia de 2026— transfirieron oficialmente la bandera del evento. El encuentro también contó con la Exposición de Proyectos Excelentes y la Feria de Conexión de Recursos, así como con la Conferencia sobre Innovación para Estudiantes Universitarios de todo el mundo.

Bajo el lema "Dare to Differ, Dare to Win" (Atrévase a ser diferente, atrévase a ganar), el Concurso Internacional de Innovación para Estudiantes Universitarios de China 2025 tenía como objetivo "estar más arraigado en China, tener un alcance más internacional, centrarse más en la educación, tener un alcance más amplio, ser más innovador en espíritu y más colaborativo en la acción", según los organizadores. La competencia contó con la participación de las 100 mejores universidades del mundo y se ha convertido en una importante plataforma para el intercambio académico y la colaboración entre jóvenes innovadores de China y del extranjero. Este año también se celebró por primera vez un concurso regional específico para Hong Kong y Macao. Al celebrar siete competencias regionales en Europa, África y otras partes del mundo, los organizadores afirmaron que el evento amplió su alcance mundial gracias a un formato con múltiples sedes.

