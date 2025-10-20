Les finales du concours d'innovation 2025 des étudiants internationaux de Chine s'achèvent à Zhengzhou

ZHENGZHOU, Chine, 21 octobre 2025 /PRNewswire/ -- Selon un rapport publié par Xinhua News Agency, la finale du concours international d'innovation 2025 des étudiants chinois s'est tenue à Zhengzhou, du 13 au 15 octobre. Co-organisé par le ministère de l'éducation, 10 autres départements du gouvernement central et le gouvernement populaire de la province du Henan, l'événement a été accueilli par l'université de Zhengzhou et le gouvernement populaire municipal de Zhengzhou. Les organisateurs ont indiqué que le concours avait reçu 6,19 millions de projets soumis par 24,43 millions de participants issus de 5 673 universités réparties dans 161 pays et régions.

Scene from the finals of the China International College Students' Innovation Competition 2025.

Le 15 octobre, la phase finale s'est déroulée à l'université de Zhengzhou, au cours de laquelle six équipes d'universités chinoises et étrangères ont présenté leurs projets et répondu aux questions des juges. L'université de Tsinghua a remporté le premier prix avec son projet « Next-Generation General-Purpose Model and AI Agent Ecosystem Based on Brain-like Architecture » (modèle polyvalent de nouvelle génération et écosystème d'agents d'intelligence artificielle basé sur une architecture semblable à celle du cerveau). L'université de Zhejiang a remporté la deuxième place pour son projet « YiWise - The Industry Leader in AI Large Model Interactive Marketing Services ». Les troisièmes places ont été décernées à l'Université chinoise de Hong Kong (« LightSpeed Interconnect - Neuromorphic Optical Processor for Next-Generation Data Center Interconnects »), à l'Université des Sciences et Technologies de Nanjing (« Guang Yin - High-Speed Cable Electromagnetic Shielding Film for AI Training »), à une équipe conjointe de l'Université d'Oxford et de l'Université de Leicester (« Enzyme Surge »), et à l'Université technologique de Nanyang (« BIOV - Leading the New Era of Immune Cell Therapy Technology »).

La cérémonie de remise des prix s'est ensuivie d'une cérémonie de remise du drapeau, au cours de laquelle des représentants du Ministère de l'éducation, de la province du Henan et de la province du Jiangsu, hôte de la compétition 2026, ont officiellement remis le drapeau de l'événement. L'Exposition des projets d'excellence et la Foire de connexion des ressources, ainsi que la Conférence sur l'innovation pour les étudiants des universités mondiales, ont également eu lieu lors de ce rassemblement.

Sur le thème « Oser la différence, oser la victoire », le concours d'innovation 2025 des étudiants des universités internationales de Chine se veut « plus enraciné en Chine, plus mondial, plus éducatif, plus complet, plus innovant et plus collaboratif », selon les organisateurs. Le concours a attiré les 100 meilleures universités du monde et est devenu une plate-forme importante pour les échanges universitaires et la collaboration entre les jeunes innovateurs en Chine et à l'étranger. Cette année a également marqué le début d'un concours régional dédié à Hong Kong et Macao. En organisant sept compétitions régionales en Europe, en Afrique et dans d'autres parties du monde, les organisateurs ont déclaré que l'événement avait élargi sa portée mondiale grâce à un format multi-site.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2797851/2025.jpg