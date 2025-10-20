Finales del Concurso Internacional de Innovación Universitaria de China 2025 concluyen en Zhengzhou

ZHENGZHOU, China, 20 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- Según un informe publicado por la Agencia de Noticias Xinhua, la final del Concurso Internacional de Innovación para Estudiantes Universitarios de China 2025 se celebró en Zhengzhou del 13 al 15 de octubre. Organizado conjuntamente por el Ministerio de Educación, otros diez departamentos del gobierno central y el Gobierno Popular de la Provincia de Henan, el evento fue acogido por la Universidad de Zhengzhou y el Gobierno Popular Municipal de Zhengzhou. Los organizadores informaron de que el concurso recibió 6,19 millones de proyectos, con 24,43 millones de participantes de 5.673 universidades de 161 países y regiones.

Scene from the finals of the China International College Students' Innovation Competition 2025.

El 15 de octubre, la ronda final tuvo lugar en la Universidad de Zhengzhou, donde seis equipos de universidades de China e internacionales presentaron sus proyectos y respondieron a las preguntas del jurado. La Universidad de Tsinghua obtuvo el primer premio con su proyecto "Modelo de propósito general de próxima generación y ecosistema de agentes de IA basado en una arquitectura similar a la del cerebro". La Universidad de Zhejiang obtuvo el segundo puesto por "YiWise: líder de la industria en servicios de marketing interactivo de modelos grandes de IA". El tercer puesto fue para la Universidad China de Hong Kong ("LightSpeed Interconnect: procesador óptico neuromórfico para interconexiones de centros de datos de próxima generación"), la Universidad de Ciencia y Tecnología de Nanjing ("Guang Yin: película de blindaje electromagnético de cables de alta velocidad para entrenamiento de IA"), un equipo conjunto de la Universidad de Oxford y la Universidad de Leicester ("Enzyme Surge") y la Universidad Tecnológica de Nanyang ("BIOV: liderando la nueva era de la tecnología de terapia celular inmunitaria").

Tras la ceremonia de entrega de premios, se realizó una ceremonia de entrega de la bandera, donde representantes del Ministerio de Educación, la provincia de Henan y la provincia de Jiangsu, anfitriona de la competición de 2026, entregaron formalmente la bandera del evento. El evento también incluyó la Exhibición de Proyectos Excelentes y la Feria de Conexión de Recursos, así como la Conferencia de Innovación para Estudiantes Universitarios del Mundo.

Con el lema "Atrévete a ser diferente, atrévete a ganar", el Concurso Internacional de Innovación para Estudiantes Universitarios de China 2025 buscaba, según los organizadores, estar más arraigado en China, tener un alcance más global, un enfoque más educativo, un alcance más integral, un espíritu más innovador y una acción más colaborativa. El concurso contó con la participación de las 100 mejores universidades del mundo y se ha convertido en una importante plataforma para el intercambio académico y la colaboración entre jóvenes innovadores de China y del extranjero. Este año también marcó el debut de un concurso regional dedicado a Hong Kong y Macao. Al celebrar siete concursos regionales en Europa, África y otras partes del mundo, los organizadores afirmaron que el evento amplió su alcance global mediante un formato multisede.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2797851/2025.jpg