'2025 중국 국제 대학생 혁신 경진대회' 결선 정저우에서 성료

정저우, 중국 2025년 10월 20일 /PRNewswire/ -- '2025 중국 국제 대학생 혁신 경진대회(China International College Students' Innovation Competition 2025)' 결선이 10월 13일부터 15일까지 사흘간 허난성 중부 도시 정저우에서 성공적으로 개최됐다고 신화통신(Xinhua News Agency)이 보도했다. 대회는 교육부(Ministry of Education), 10개 중앙정부 부처, 허난성 인민정부가 공동 주최하고 정저우대학과 정저우시 인민정부가 주관했다. 주최 측에 따르면 전 세계 161개국과 지역의 5673개 대학에서 2443만 명이 참여해 619만 건의 프로젝트로 경쟁을 벌였다.

10월 15일 정저우대학에서 열린 결선에서는 국내외 대학 6개 팀이 프로젝트를 발표하고 심사위원들의 질의에 답했다. 심사 결과, 칭화대학이 '뇌형(腦型) 아키텍처 기반 차세대 범용 모델과 AI 에이전트 생태계(Next-Generation General-Purpose Model and AI Agent Ecosystem Based on Brain-like Architecture)' 프로젝트로 최우수상을 수상했다. 저장대학은 'YiWise – AI 대형 모델 기반 인터랙티브 마케팅 서비스 선도기업(YiWise – The Industry Leader in AI Large Model Interactive Marketing Services)'으로 2위를 차지했다. 3위는 홍콩중문대학('광속 연결 – 차세대 데이터센터 연결을 위한 신경모방 광학 프로세서(LightSpeed Interconnect – Neuromorphic Optical Processor for Next-Generation Data Center Interconnects)'), 난징이공대학('광인 – AI학습용 고속 케이블 전자기 차폐 필름(Guang Yin – High-Speed Cable Electromagnetic Shielding Film for AI Training)'), 옥스퍼드대학과 레스터대학 합동팀('효소 급증(Enzyme Surge)'), 난양공과대학('BIOV – 면역 세포 치료 기술의 새 시대를 선도(BIOV – Leading the New Era of Immune Cell Therapy Technology)')가 공동 수상했다.

시상식 후에는 허난성 교육부와 2026년 대회 개최지인 장쑤성 교육부 대표가 대회 깃발을 공식적으로 인계하는 깃발 이양식이 열렸다. 이번 행사에서는 또 우수 프로젝트 전시회(Excellent Project Exhibition)와 자원 연계 박람회(Resource Connection Fair) 및 세계 대학생 혁신 대회(Innovation Conference for World University Students)도 함께 열렸다.

'다르게 행동하고, 승리를 거머쥐라(Dare to Differ, Dare to Win)'를 주제로 열린 2025 중국 국제 대학생 혁신 경진대회는 '중국에 더 깊이 뿌리내리고, 세계로 더 나아가며, 교육에 더 집중하고, 범위를 더 포괄적으로 넓히고, 혁신 정신을 강화하며, 협력적인 행동을 확대하는 것'을 목표로 했다고 주최 측은 설명했다. 전 세계 100대 대학 모두가 참가한 이번 대회는 중국과 해외 젊은 혁신가들이 학문적 교류와 협력을 펼치는 중요한 플랫폼으로 자리매김했다. 특히 올해는 홍콩•마카오 지역 단독 대회가 처음으로 신설됐다. 주최 측은 "유럽•아프리카 등 전 세계 7개 지역에서 지역 예선이 열리는 다지역 형식을 통해 대회는 국제적 영향력을 한층 확대했다"고 밝혔다.

