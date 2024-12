Fintech Abu Dhabi une líderes globais de tecnologia e consolida Abu Dhabi como um centro de inovação financeira

ABU DHABI, Emirados Árabes Unidos, 12 de dezembro de 2024 /PRNewswire/ -- A Fintech Abu Dhabi voltou para sua tão esperada oitava edição, reforçando seu status como o maior festival de fintech do Oriente Médio. Parte da Semana de Finanças de Abu Dhabi (ADFW), a principal série de eventos da ADGM atraiu uma mistura dinâmica de líderes globais de tecnologia, inovadores de tecnologia, instituições bancárias, desenvolvedores, empreendedores e investidores que moldam o futuro das finanças. Com foco em pagamentos, ativos digitais, segurança digital e crédito, o encontro também reafirmou a posição de Abu Dhabi como um centro global de inovação financeira.

Comentando sobre o evento, Salem Mohammed Al Darei, CEO da ADGM Authority disse: "A Fintech Abu Dhabi exemplifica nossa dedicação à inovação, reunindo visionários do mundo todo para moldar o futuro das finanças e da tecnologia. Nosso objetivo é facilitar conversas relevantes que continuem a fortalecer um ecossistema próspero juntamente com a estrutura progressiva e um ambiente de negócios dinâmico. Ao cultivarmos isso, permitimos colaborações onde a inovação em finanças e tecnologia poderia florescer e reforçar a posição de Abu Dhabi como um centro líder em inovação e tecnologia financeira."

Através de uma série de sessões instigantes e fóruns de alto nível, a Fintech Abu Dhabi destacou as principais tendências neste setor. Um discurso de abertura de Paul Kayrouz - Diretor de Fintech do Banco Central dos Emirados Árabes Unidos destacou o "Semear o sucesso: os Emirados Árabes Unidos como um centro global de Fintech", enquanto o bate-papo informal sobre "Investir em IA: como será o futuro?" com sua alteza real o príncipe Khaled bin Alwaleed bin Talal Al Saud - Fundador e CEO da KBW Ventures, explorou a promessa da IA como uma classe de ativos transformadora, bem como seu impacto em setores como finanças e saúde. Em uma sessão bem concorrida, Lord David Cameron - ex-primeiro-ministro do Reino Unido falou sobre as decisões e políticas significativas que funcionaram para o Reino Unido há uma década.

Enquanto isso, um painel de discussão sobre "A máquina de unicórnios parou de funcionar?" examinou o surgimento de novos unicórnios em fintech, apesar dos desafios no mercado de capital de risco, e examinou se o ecossistema pode sustentar o crescimento ou se a consolidação é necessária. Para esta discussão, representantes da FJ Labs, VentureSouq, Airwallex e Financial Technology Partners subiram ao palco. O painel "Construindo o ecossistema de ativos digitais" incluiu nomes famosos como Sebastien Danloy – CBO do Euroclear Group, Nadine Chakar - Diretora Administrativa e Chefe de Ativos Digitais Globais da Depository Trust & Clearing Corporation, Domenico Nardelli – Tesoureiro do Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) e Marianne Demarchi - CEO EMEA da Swift.

A Fintech Abu Dhabi deste ano também introduziu novos fóruns que destacam o cenário evolutivo das finanças e da tecnologia. A Islamic Finance Summit (IFS) inaugural explorou o futuro das finanças em conformidade com a Shariah e seu alinhamento com as finanças sustentáveis e a DLT Foundations Roundtable focada em estruturas regulatórias para tecnologias de contabilidade distribuída e ativos digitais. Os fóruns de retorno, como AI Abu Dhabi, Blockchain AD e o Fórum Risk 4.0, abordaram os principais desafios e oportunidades para tecnologia e finanças.

No palco, Richard Teng, CEO da Binance e Jeremy Allaire, CEO da Circle Internet Financial — o emissor do USDC, anunciaram uma parceria estratégica que acelerará a adoção global do USDC e das criptomoedas. Outros participantes importantes incluíram Lily Lui - Presidente da Solana Foundation, Konstantin Richter - CEO da Blockdaemon, Jonathan Levin, cofundador e C SO da Chainalysis, Rebecca Rettig - Diretora Jurídica e de Políticas na Polygon Labs e Angela Walker - Chefe Global de Bancos e Mercados de Capitais na Chainlink Labs.

Transformada em um palco para parcerias estratégicas, a ADFW testemunhou a assinatura de mais de 30 Memorandos de Entendimento (MoU) até o momento. Isso inclui alguns dos principais memorandos de entendimento assinados pela ADGM hoje; o primeiro com a PaloAlto Networks e o segundo com a Ma'an.

A Fintech Abu Dhabi também apresentou o MENA Fintech Awards reconhecendo a excelência no setor de fintech, e o ADFW Startup Campus and Venture Park, onde startups locais lançaram suas inovações para potenciais investidores.

Os vários fóruns realizados hoje destacam o compromisso da Fintech Abu Dhabi em promover discussões que capacitem os participantes a prosperar em um ecossistema financeiro em rápida evolução.

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2550581/5010772/ADGM_Logo.jpg

FONTE ADGM