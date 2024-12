La Fintech Abu Dhabi réunit les grands pontes de la tech mondiale et asseoit la renommée d'Abou Dabi en tant que carrefour de l'innovation financière

ABOU DABI, ÉAU, 12 décembre 2024 /PRNewswire/ -- La Fintech Abu Dhabi était de retour pour sa huitième édition, renforçant son statut de plus grand festival fintech du Moyen-Orient. Dans le cadre de l'Abu Dhabi Finance Week (ADFW), la série d'événements phare de l'ADGM a attiré un mélange dynamique de leaders mondiaux de la technologie, d'innovateurs technologiques, d'institutions bancaires, de développeurs, d'entrepreneurs et d'investisseurs qui façonnent l'avenir de la finance. En mettant l'accent sur les paiements, les actifs numériques, la sécurité numérique et le crédit, le rassemblement a également réaffirmé la position d'Abou Dabi en tant que centre mondial de l'innovation financière.

Commentant l'événement, Salem Mohammed Al Darei, CEO de l'Autorité ADGM, déclare : « La Fintech Abu Dhabi illustre notre dévouement en faveu de l'innovation, en rassemblant des visionnaires mondiaux pour façonner l'avenir de la finance et de la technologie.Nous visons à faciliter des conversations significatives qui continuent à renforcer un écosystème prospère couplé à un cadre progressif et un environnement commercial dynamique. En cultivant cette approche, nous avons permis une collaboration dans laquelle l'innovation dans la finance et la technologie peut s'épanouir et renforcer la position d'Abu Dabi en tant que centre de premier plan pour l'innovation financière et la technologie. »

Grâce à une série de séances de réflexion et de forums de haut niveau, la Fintech Abu Dhabi a mis en lumière les principales tendances de ce secteur. Une allocution de Paul Kayrouz - Chief Fintech Officer à la Banque centrale des Émirats arabes unis a porté sur le thème « Seeding Success: The UAE as a Global Fintech Hub », tandis que la discussion informelle sur « Investing in AI: What Does the Next World Look Like » avec S.A.R. le prince Khaled bin Alwaleed bin Talal Al Saud, fondateur et CEO de KBW Ventures, a exploré les promesses de l'IA en tant que classe d'actifs transformatrice, ainsi que son impact sur des secteurs tels que la finance et la santé. Lors d'une session très suivie, Lord David Cameron - ancien Premier ministre du Royaume-Uni a parlé des décisions et des politiques importantes qui ont fonctionné pour le Royaume-Uni il y a dix ans.

Par ailleurs, une table ronde sur « Has the Unicorn Machine Stopped Working? » a examiné l'émergence de nouvelles licornes dans la fintech malgré les difficultés rencontrées sur le marché du capital-risque et a cherché à savoir si l'écosystème peut soutenir la croissance ou si une consolidation est nécessaire. Pour cette discussion, des représentants de FJ Labs, VentureSouq, Airwallex et Financial Technology Partners sont montés sur scène. Le panel « Building the Digital Assets Ecosystem », comprenait des noms renommés tels que Sebastien Danloy - CBO chez Euroclear Group, Nadine Chakar - directrice générale et Head of Global Digital Assets chez Depository Trust & Clearing Corporation, Domenico Nardelli - trésorier chez Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) et Marianne Demarchi - Chief Executive EMEA chez Swift.

Cette année, la Fintech Abu Dhabi a également introduit de nouveaux forums mettant en lumière l'évolution de l'écosystème de la finance et de la technologie. Le sommet inaugural Islamic Finance Summit (IFS) a exploré l'avenir de la finance conforme à la charia et son alignement sur la finance durable, et la table ronde DLT Foundations s'est concentrée sur les cadres réglementaires pour les technologies de registres distribués et les actifs numériques. Les nouvelles éditions des forums AI Abu Dhabi, Blockchain AD et Risk 4.0 Forum ont abordé les principaux défis et opportunités pour la technologie et la finance.

Richard Teng, CEO de Binance et Jeremy Allaire, CEO de Circle Internet Financial - l'émetteur de l'USDC, ont annoncé un partenariat stratégique qui accélérera l'adoption de l'USDC et des cryptomonnaies à l'échelle mondiale. Parmi les autres participants clés, citons Lily Lui - présidente de la Solana Foundation, Konstantin Richter - CEO de Blockdaemon, Jonathan Levin, cofondateur et CSO de Chainalysis, Rebecca Rettig - Chief Legal & Policy Officer chez Polygon Labs et Angela Walker - Global Head of Banking & Capital Markets chez Chainlink Labs.

Devenue une véritable vitrine pour les partenariats stratégiques, l'ADFW a vu la signature de plus de 30 protocoles d'accord jusqu'à présent. Il s'agit notamment de deux protocoles d'accord majeurs signés aujourd'hui par l'ADGM, le premier avec PaloAlto Networks et , le second avec Ma'an.

La Fintech Abu Dhabi a également présenté les MENA Fintech Awards, qui récompensent l'excellence dans le secteur de la fintech, et l'ADFW Startup Campus and Venture Park, où des startups locales ont présenté leurs innovations à des investisseurs potentiels.

Les différents forums organisés aujourd'hui soulignent l'engagement de la Fintech Abu Dhabi à promouvoir les débats qui permettent aux participants de prospérer dans un écosystème financier en évolution rapide.

