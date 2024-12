Fintech Abu Dhabi匯聚全球科技領袖，再次肯定阿布達比作為金融創新樞紐的地位

阿聯酋阿布達比2024年12月13日 /美通社/ -- Fintech Abu Dhabi迎來了備受期待的第八屆活動,再次強化其作為中東最大金融科技盛會的地位。作為阿布達比金融週(ADFW)的一部分,這一系列由阿布達比全球市場(ADGM)舉行的旗艦活動吸引了來自全球共同塑造金融未來發展的科技領袖、科技創新者、銀行機構、開發者、企業家和投資者。是次活動聚焦於支付、數碼資產、數碼安全和信用領域,進一步肯定了阿布達比作為全球金融創新樞紐的地位。

阿布達比全球市場(ADGM)主管Salem Mohammed Al Darei在評論此次活動時表示:「Fintech Abu Dhabi體現了我們對創新的承諾,將全球的願景者聚集一堂,共同塑造金融與科技的未來。我們的目標是促進有意義的對話,繼續強化充滿活力的生態系統,並配合前瞻性的框架和動態的商業環境。 透過培育這樣的環境,我們促成了創新金融與科技的合作,讓其得以蓬勃發展,並進一步鞏固了阿布達比作為領先金融創新與科技樞紐的地位。」

透過一系列發人深省的會議和高端論壇,Fintech Abu Dhabi突顯了該領域的關鍵趨勢。阿聯酋中央銀行金融科技總監Paul Kayrouz的主題演講《散播成功的種子:阿聯酋作為全球金融科技樞紐》(Seeding Success: The UAE as a Global Fintech Hub)闡述了阿聯酋在金融科技領域的成就,而由KBW Ventures創辦人兼行政總裁H.R.H. Prince Khaled bin Alwaleed bin Talal Al Saud親王主持的圓桌對話《投資於人工智能:下一個世界將是什麼樣子?》(Investing in AI: What Does the Next World Look Like?)則深入探討了人工智能作為變革性資產類別的潛力,以及其對金融和醫療等行業的影響。在一場參與人數眾多的會議中,前英國首相卡梅倫勳爵(Lord David Cameron)談及了十年前對英國產生重大影響的決策和政策。

與此同時,一場名為《獨角獸機器是否已停擺?》(Has the Unicorn Machine Stopped Working?)的小組討論探討了儘管風險投資市場面臨挑戰,金融科技領域依然出現新獨角獸的現象,並分析了該生態系統能否持續增長,或是否需要整合。在這場討論中,來自FJ Labs、VentureSouq、Airwallex和Financial Technology Partners的代表登上了舞台。《建立數碼資產生態系統》(Building the Digital Assets Ecosystem)的小組討論包括了許多知名人物,如Euroclear Group商業總監Sebastien Danloy、存託信託與清算公司(Depository Trust & Clearing Corporation)常務董事兼全球數碼資產部門主管Nadine Chakar、亞洲基礎設施投資銀行(AIIB)財務主管Domenico Nardelli,以及Swift歐洲、中東及非洲區首席執行官Marianne Demarchi。

今年的Fintech Abu Dhabi還引入了全新論壇,聚焦於不斷演變的金融與科技領域。首屆伊斯蘭金融峰會(Islamic Finance Summit,簡稱「IFS」)探討了符合伊斯蘭教法(Shariah)的金融未來及其與可持續金融的協同發展,而分佈式賬本技術(DLT)基金會圓桌論壇(DLT Foundations Roundtable)則聚焦於分佈式賬本技術和數碼資產的監管框架。AI Abu Dhabi、Blockchain AD和Risk 4.0論壇(Risk 4.0 Forum)等載譽歸來的論壇則探討了科技與金融領域中的主要挑戰與機遇。

在舞台上,幣安(Binance)行政總裁Richard Teng和Circle Internet Financial行政總裁Jeremy Allaire(USDC的發行商)宣佈了一項策略合作夥伴關係,將加速全球USDC及加密貨幣的普及。其他主要參與者包括Solana基金會總裁Lily Lui、Blockdaemon行政總裁Konstantin Richter、Chainalysis聯合創辦人兼安全總監Jonathan Levin、Polygon Labs法律與政策總監Rebecca Rettig,以及Chainlink Labs全球銀行與資本市場部門主管Angela Walker。

作為策略合作夥伴關係的舞台,ADFW至今已見證超過30份諒解備忘錄(MoU)的簽署。其中包括今天由阿布達比全球市場(ADGM)簽署的兩份重要諒解備忘錄;第一份諒解備忘錄與PaloAlto Networks簽署,第二份則與Ma'an簽署。

Fintech Abu Dhabi還設有中東及北非金融科技獎(MENA Fintech Awards),表彰金融科技領域的卓越成就,以及ADFW創業園區和創業投資公園(ADFW Startup Campus and Venture Park),讓當地的初創企業向潛在投資者展示其創新成果。

今天舉行的各個論壇突顯了Fintech Abu Dhabi致力於促進討論,幫助參與者在快速變化的金融生態系統中蓬勃發展的承諾。

SOURCE ADGM