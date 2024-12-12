Fintech Abu Dhabi匯聚全球科技領袖，再次肯定阿布達比作為金融創新樞紐的地位

新聞提供者

ADGM

13 12月, 2024, 02:04 CST

阿聯酋阿布達比2024年12月13日 /美通社/ -- Fintech Abu Dhabi迎來了備受期待的第八屆活動，再次強化其作為中東最大金融科技盛會的地位。作為阿布達比金融週（ADFW）的一部分，這一系列由阿布達比全球市場（ADGM）舉行的旗艦活動吸引了來自全球共同塑造金融未來發展的科技領袖、科技創新者、銀行機構、開發者、企業家和投資者。是次活動聚焦於支付、數碼資產、數碼安全和信用領域，進一步肯定了阿布達比作為全球金融創新樞紐的地位。

阿布達比全球市場（ADGM）主管Salem Mohammed Al Darei在評論此次活動時表示：「Fintech Abu Dhabi體現了我們對創新的承諾，將全球的願景者聚集一堂共同塑造金融與科技的未來。我們的目標是促進有意義的對話，繼續強化充滿活力的生態系統，並配合前瞻性的框架和動態的商業環境。 透過培育這樣的環境，我們促成了創新金融與科技的合作，讓其得以蓬勃發展，並進一步鞏固了阿布達比作為領先金融創新與科技樞紐的地位。

透過一系列發人深省的會議和高端論壇，Fintech Abu Dhabi突顯了該領域的關鍵趨勢。阿聯酋中央銀行金融科技總監Paul Kayrouz的主題演講《散播成功的種子：阿聯酋作為全球金融科技樞紐》（Seeding Success: The UAE as a Global Fintech Hub）闡述了阿聯酋在金融科技領域的成就，而由KBW Ventures創辦人兼行政總裁H.R.H. Prince Khaled bin Alwaleed bin Talal Al Saud親王主持的圓桌對話《投資於人工智能：下一個世界將是什麼樣子？》（Investing in AI: What Does the Next World Look Like?）則深入探討了人工智能作為變革性資產類別的潛力，以及其對金融和醫療等行業的影響。在一場參與人數眾多的會議中，前英國首相卡梅倫勳爵（Lord David Cameron）談及了十年前對英國產生重大影響的決策和政策。

與此同時，一場名為《獨角獸機器是否已停擺？》（Has the Unicorn Machine Stopped Working?）的小組討論探討了儘管風險投資市場面臨挑戰，金融科技領域依然出現新獨角獸的現象，並分析了該生態系統能否持續增長，或是否需要整合。在這場討論中，來自FJ Labs、VentureSouq、Airwallex和Financial Technology Partners的代表登上了舞台。《建立數碼資產生態系統》（Building the Digital Assets Ecosystem）的小組討論包括了許多知名人物，如Euroclear Group商業總監Sebastien Danloy、存託信託與清算公司（Depository Trust & Clearing Corporation）常務董事兼全球數碼資產部門主管Nadine Chakar、亞洲基礎設施投資銀行（AIIB）財務主管Domenico Nardelli，以及Swift歐洲、中東及非洲區首席執行官Marianne Demarchi。

今年的Fintech Abu Dhabi還引入了全新論壇，聚焦於不斷演變的金融與科技領域。首屆伊斯蘭金融峰會（Islamic Finance Summit，簡稱「IFS」）探討了符合伊斯蘭教法（Shariah）的金融未來及其與可持續金融的協同發展，而分佈式賬本技術（DLT）基金會圓桌論壇（DLT Foundations Roundtable）則聚焦於分佈式賬本技術和數碼資產的監管框架。AI Abu Dhabi、Blockchain ADRisk 4.0論壇（Risk 4.0 Forum）等載譽歸來的論壇則探討了科技與金融領域中的主要挑戰與機遇。

在舞台上，幣安（Binance）行政總裁Richard Teng和Circle Internet Financial行政總裁Jeremy Allaire（USDC的發行商）宣佈了一項策略合作夥伴關係，將加速全球USDC及加密貨幣的普及。其他主要參與者包括Solana基金會總裁Lily Lui、Blockdaemon行政總裁Konstantin Richter、Chainalysis聯合創辦人兼安全總監Jonathan Levin、Polygon Labs法律與政策總監Rebecca Rettig，以及Chainlink Labs全球銀行與資本市場部門主管Angela Walker。

作為策略合作夥伴關係的舞台，ADFW至今已見證超過30份諒解備忘錄（MoU）的簽署。其中包括今天由阿布達比全球市場（ADGM）簽署的兩份重要諒解備忘錄；第一份諒解備忘錄與PaloAlto Networks簽署，第二份則與Ma'an簽署。

Fintech Abu Dhabi還設有中東及北非金融科技獎（MENA Fintech Awards），表彰金融科技領域的卓越成就，以及ADFW創業園區和創業投資公園（ADFW Startup Campus and Venture Park），讓當地的初創企業向潛在投資者展示其創新成果。

今天舉行的各個論壇突顯了Fintech Abu Dhabi致力於促進討論，幫助參與者在快速變化的金融生態系統中蓬勃發展的承諾。

SOURCE ADGM

來自同一來源

RESOLVE 2024圓滿落幕，精彩討論聚焦於塑造全球爭議解決的複雜與緊迫議題

RESOLVE 2024圓滿落幕，精彩討論聚焦於塑造全球爭議解決的複雜與緊迫議題

備受矚目的「RESOLVE 2024」由阿布達比全球市場法院（ADGM Courts）及阿布達比全球市場爭議解決聽證中心（ADGM Dispute Resolution Hearing...
Asset Abu Dhabi，聚焦不斷進化的全球資產管理產業

Asset Abu Dhabi，聚焦不斷進化的全球資產管理產業

阿布達比金融週 (Abu Dhabi Finance Week, ADFW) 是由 ADGM 主辦的旗艦節目，隨著 2024 年的 Asset Abu Dhabi 活動繼續踏入第二天。此論壇是與主題合作夥伴 ADCB、Mubadala 和 PGIM Global Asset Management...
此來源更多新聞稿

探索

電腦與電子產品

電腦與電子產品

電腦與電子產品

電腦與電子產品

銀行與金融服務

銀行與金融服務

金融科技

金融科技

相關題材的新聞稿