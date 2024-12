Fintech Abu Dhabi une a los líderes tecnológicos mundiales y reafirma a Abu Dabi como centro de innovación financiera

ABU DABI, Emiratos Árabes Unidos, 12 de diciembre de 2024 /PRNewswire/ -- Fintech Abu Dhabi regresó para su muy esperada octava edición y reforzó su estatus como el festival más grande de fintech de Oriente Medio. Como parte de la Semana de Finanzas de Abu Dabi (ADFW, por sus siglas en inglés), la serie de eventos emblemáticos del Mercado Global de Abu Dabi (ADGM, por sus siglas en inglés), atrajo una mezcla dinámica de líderes tecnológicos mundiales, innovadores tecnológicos, instituciones bancarias, desarrolladores, empresarios e inversores que dan forma al futuro de las finanzas. El encuentro estuvo centrado en los pagos, los activos digitales, la seguridad digital y el crédito; por lo que reafirmó la posición de Abu Dabi como centro mundial para la innovación financiera.

Al comentar sobre el evento, Salem Mohammed Al Darei, director ejecutivo de ADGM Authority, declaró: "Fintech Abu Dhabi es un ejemplo de nuestra dedicación a la innovación, ya que reúne a visionarios de todo el mundo para dar forma al futuro de las finanzas y la tecnología. Nuestro objetivo es facilitar conversaciones significativas que continúen fortaleciendo un ecosistema próspero junto con marcos progresivos y un entorno dinámico. Al cultivar este entorno, hemos permitido que ocurran colaboraciones en las que la innovación en finanzas y tecnología podría florecer y reforzar la posición de Abu Dabi como un centro líder para la innovación financiera y la tecnología".

A través de una serie de sesiones que invitan a la reflexión y foros de alto perfil, Fintech Abu Dhabi destacó las tendencias clave dentro de este sector. Un discurso de apertura de Paul Kayrouz, director de Fintech en el Banco Central de los Emiratos Árabes Unidos arrojó luz sobre 'Seeding Success: The UAE as a Global Fintech Hub' (Sembrando el éxito: los Emiratos Árabes Unidos como centro global de tecnología financiera), mientras que las conversaciones sobre 'Investing in AI: What Does the Next World Look Like?' (Invertir en IA: ¿Cómo será el mundo que viene?) con su alteza real el príncipe Khaled bin Alwaleed bin Talal Al Saud, fundador y director ejecutivo, KBW Ventures, exploraron la promesa de la IA como una clase de activos transformadora, así como su impacto en industrias como las finanzas y la salud. En una sesión muy concurrida, Lord David Cameron, ex primer ministro del Reino Unido, habló sobre las importantes decisiones y las políticas que funcionaron para el Reino Unido hace una década.

Mientras tanto, un panel de debate sobre 'Has the Unicorn Machine Stopped Working?' (¿Ha dejado de funcionar la máquina unicornio?) examinó la aparición de nuevos unicornios en fintech a pesar de los desafíos en el mercado de capital de riesgo y examinó si el ecosistema puede mantener el crecimiento o si se necesita la consolidación. Para este debate, subieron al escenario representantes de FJ Labs, VentureSouq, Airwallex y Financial Technology Partners. El panel 'Building the Digital Assets Ecosystem' (Construyendo el ecosistema de activos digitales), incluyó nombres de renombre como Sebastien Danloy, director comercial de Euroclear Group; Nadine Chakar, directora general y directora de Activos Digitales Globales de Depository Trust & Clearing Corporation; Domenico Nardelli, tesorero del Banco Asiático de Inversión en Infraestructuras (AIIB, por sus siglas en inglés) y Marianne Demarchi, directora ejecutiva de EMEA en Swift.

El Fintech Abu Dhabi de este año también presentó nuevos foros que destacaron el panorama cambiante de las finanzas y la tecnología. La Cumbre de Finanzas Islámicas (IFS, por sus siglas en inglés) inaugural exploró el futuro de las finanzas que cumplen con la sharía y su alineación con las finanzas sostenibles y la mesa redonda de Fundamentos DLT se centró en los marcos regulatorios para las tecnologías de contabilidad distribuida y los activos digitales. Foros recurrentes como AI Abu Dhabi, Blockchain AD y el Foro Risk 4.0 abordaron las dificultades y las oportunidades clave para la tecnología y las finanzas.

En el escenario, Richard Teng, director ejecutivo de Binance y Jeremy Allaire, director ejecutivo de Circle Internet Financial , el emisor de USDC, anunciaron una asociación estratégica que acelerará la adopción global de USDC y criptomonedas. Entre otros participantes clave encontramos a Lily Lui , presidenta de la Fundación Solana, Konstantin Richter , director ejecutivo de Blockdaemon, Jonathan Levin, cofundador y jefedeestrategia de Chainalysis, Rebecca Rettig , directora de Asuntos Jurídicos y Políticos en Polygon Labs y Angela Walker , directora global de Banca y Mercados de Capitales en Chainlink Labs.

Al convertirse en un escenario para asociaciones estratégicas, ADFW ha sido testigo de la firma de más de 30 memorandos de entendimiento (MoU, por sus siglas en inglés) hasta el momento. Esto incluye un par de memorandos de entendimiento importantes firmados por ADGM el día de hoy; el primero con PaloAlto Networks y el segundo con Ma'an.

Fintech Abu Dhabi también contó con los premios Mena Fintech Awards, que reconocen la excelencia en el sector fintech, y el ADFW Startup Campus and Venture Park, donde las empresas emergentes locales presentaron sus innovaciones a posibles inversores.

Los diversos foros que hoy se celebraron destacaron el compromiso de Fintech Abu Dhabi de fomentar debates que permitan a los participantes prosperar en un ecosistema financiero en rápida evolución.

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2550581/5010772/ADGM_Logo.jpg

FUENTE ADGM