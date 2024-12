Fintech Abu Dhabi vereint globale Technologieführer und bekräftigt Abu Dhabi als Drehscheibe für Finanzinnovationen

ABU DHABI, VAE, 13. Dezember 2024 /PRNewswire/ -- Fintech Abu Dhabi kehrte zu seiner mit Spannung erwarteten achten Ausgabe zurück und festigte damit seinen Status als größtes Fintech-Festival des Nahen Ostens . Die Veranstaltung, die Teil der Abu Dhabi Finance Week (ADFW) ist, der Vorzeige-Veranstaltungsreihe der ADGM, zog eine dynamische Mischung aus globalen Technologie-Führungskräften, Technologie-Innovatoren, Bankinstituten, Entwicklern, Unternehmern und Investoren an, die die Zukunft des Finanzwesens gestalten. Mit dem Schwerpunkt auf Zahlungen, digitalen Vermögenswerten, digitaler Sicherheit und Krediten bekräftigte das Treffen auch die Position Abu Dhabis als globales Zentrum für Finanzinnovationen.

Salem Mohammed Al Darei, CEO der ADGM Authority, kommentierte die Veranstaltung wie folgt: „Die Fintech Abu Dhabi ist ein Beispiel für unser Engagement für Innovation und bringt globale Visionäre zusammen, um die Zukunft der Finanz- und Technologiebranche zu gestalten. Wir wollen sinnvolle Gespräche ermöglichen, die ein florierendes Ökosystem in Verbindung mit fortschrittlichen Rahmenbedingungen und einem dynamischen Geschäftsumfeld weiter stärken. Durch die Kultivierung haben wir eine Zusammenarbeit ermöglicht, in der Innovationen im Finanz- und Technologiebereich gedeihen und Abu Dhabis Position als führendes Zentrum für Finanzinnovation und -technologie stärken."

Durch eine Reihe von anregenden Sitzungen und hochkarätigen Foren zeigte die Fintech Abu Dhabi die wichtigsten Trends in diesem Sektor auf. Eine Grundsatzrede von Paul Kayrouz – Chief Fintech Officer bei der Central Bank of the UAE beleuchtete „Seeding Success: The UAE as a Global Fintech Hub". Im Kamingespräch über „Investing in AI: What Does the Next World Look Like?" mit H.R.H. Prinz Khaled bin Alwaleed bin Talal Al Saud – Gründer und CEO, KBW Ventures, untersuchte das Versprechen der KI als eine transformative Anlageklasse sowie ihre Auswirkungen auf Branchen wie Finanzen und Gesundheit. In einer gut besuchten Veranstaltung sprach Lord David Cameron – ehemaliger Premierminister des Vereinigten Königreichs über die wichtigen Entscheidungen und politischen Maßnahmen, die vor einem Jahrzehnt für das Vereinigte Königreich erfolgreich waren.

In der Zwischenzeit untersuchte eine Podiumsdiskussion über „Has the Unicorn Machine Stopped Working?'" das Auftauchen neuer Einhörner im Fintech-Bereich trotz der Herausforderungen auf dem Risikokapitalmarkt und untersuchte, ob das Ökosystem das Wachstum aufrechterhalten kann oder ob eine Konsolidierung notwendig ist. Für diese Diskussion standen Vertreter von FJ Labs, VentureSouq, Airwallex und Financial Technology Partners auf der Bühne. An der Podiumsdiskussion „Building the Digital Assets Ecosystem" nahmen bekannte Namen teil wie Sebastien Danloy – CBO der Euroclear Group, Nadine Chakar – Managing Director und Head of Global Digital Assets bei Depository Trust & Clearing Corporation, Domenico Nardelli – Treasurer bei Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) und Marianne Demarchi – Chief Executive EMEA bei Swift.

Die diesjährige Fintech Abu Dhabi hat auch neue Foren eingeführt, die die sich entwickelnde Finanz- und Technologielandschaft beleuchten. Der erste Islamic Finance Summit (IFS) beschäftigte sich mit der Zukunft der Scharia-konformen Finanzwirtschaft und ihrer Ausrichtung auf nachhaltige Finanzwirtschaft, und der DLT Foundations Roundtable konzentrierte sich auf den regulatorischen Rahmen für Distributed-Ledger-Technologien und digitale Vermögenswerte. Wiederkehrende Foren wie AI Abu Dhabi, Blockchain AD und das Risk 4.0 Forum befassten sich mit den wichtigsten Herausforderungen und Chancen für Technologie und Finanzen.

Auf der Bühne kündigten Richard Teng, CEO von Binance und Jeremy Allaire, CEO von Circle Internet Financial – der Emittent von USDC, eine strategische Partnerschaft an, die die weltweite Verbreitung von USDC und Kryptowährungen beschleunigen wird. Weitere wichtige Teilnehmer waren Lily Lui – President der Solana Foundation, Konstantin Richter – CEO von Blockdaemon, Jonathan Levin, Mitbegründer und CSO von Chainalysis, Rebecca Rettig – Chief Legal & Policy Officer bei Polygon Labs und Angela Walker – Global Head of Banking & Capital Markets bei Chainlink Labs.

Die ADFW hat sich zu einer Bühne für strategische Partnerschaften entwickelt und bisher über 30 Absichtserklärungen unterzeichnet. Dazu gehören auch einige wichtige Absichtserklärungen, die die ADGM heute unterzeichnet hat; die erste mit PaloAlto Networks und die zweite mit Ma'an.

Auf der Fintech Abu Dhabi wurden auch die MENA Fintech Awards verliehen, mit denen herausragende Leistungen im Fintech-Sektor gewürdigt wurden, sowie der ADFW Startup Campus und Venture Park, wo lokale Startups ihre Innovationen potenziellen Investoren vorstellten.

Die verschiedenen Foren, die heute veranstaltet werden, unterstreichen das Engagement von Fintech Abu Dhabi, Diskussionen zu fördern, die es den Teilnehmern ermöglichen, in einem sich schnell entwickelnden Finanzökosystem erfolgreich zu sein.

