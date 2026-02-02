Fuerte comienzo en enero: GAC acelera su expansión global en 2026

GUANGZHOU, China, 2 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- Al comenzar 2026, GAC lidera con un impresionante inicio: en enero de este año, sus ventas mayoristas en el extranjero aumentaron un 69 % interanual, manteniendo el sólido impulso de crecimiento de los dos últimos años y sentando las bases para el objetivo de ventas en el extranjero de '300.000 unidades' para 2026. Entre ellas, el AION V estableció un nuevo récord mensual de ventas minoristas desde su lanzamiento en el extranjero.

En cuanto a los aspectos destacados del mercado regional, GAC prospera a nivel mundial: en la región Asia-Pacífico, GAC se sitúa constantemente entre las tres principales marcas chinas en volumen de ventas en el mercado camboyano; en Europa, las ventas minoristas en Grecia en enero aumentaron un 233 % intermensual en comparación con diciembre, a medida que el reconocimiento de la marca aumenta constantemente con el rendimiento del mercado. En Oriente Medio, el GAC GS8 ocupó el tercer puesto entre las marcas chinas en ventas de SUV grandes en Kuwait, lo que confirma su competitividad en el segmento. En América, GAC lidera las ventas entre las marcas chinas en el mercado caribeño holandés de Panamá; en Colombia, GAC se mantiene entre las tres primeras en ventas totales de vehículos eléctricos, y su influencia regional continúa expandiéndose.

El sólido crecimiento de las ventas se debe al lanzamiento continuo de productos de alta calidad y a la sólida construcción de capacidades sistemáticas. En cuanto al diseño de productos, el GAC S7 y el AION i60, lanzados en China en 2025, debutarán próximamente en el extranjero, acelerando el ritmo de ventas. Se espera que estos dos populares modelos, con gran reconocimiento en el mercado nacional, se conviertan en motores de crecimiento para la matriz de productos de GAC en el extranjero.

En cuanto a la construcción del sistema, el "Plan de las Mil Redes" continúa avanzando, con la incorporación de 20 nuevas sucursales en el extranjero en enero, lo que eleva la red global total a 650, abarcando 86 países y regiones en 5 regiones principales: Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Europa, CEI, América Central y del Sur, lo que proporciona un soporte de red suficiente para el crecimiento futuro de las ventas. Se han completado y puesto en marcha 5 plantas de producción en el extranjero, mientras que el proyecto AION UT ha alcanzado un hito clave con la exitosa salida al mercado del primer prototipo desde la fábrica de Magna en Austria. También se están llevando a cabo proyectos de producción local en Camboya, Brasil y Egipto.

