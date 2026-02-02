Un bon départ en janvier : GAC accélère son expansion mondiale en 2026

GUANGZHOU, Chine, 2 février 2026 /PRNewswire/ -- En ce début d'année 2026, GAC prend la tête avec une performance « impressionnante » : en janvier de cette année, ses ventes en gros à l'étranger ont fait un bond de 69 % en glissement annuel, poursuivant la dynamique de croissance robuste des deux dernières années et jetant des bases solides pour l'objectif de ventes à l'étranger de « 300 000 unités » fixé pour 2026. Parmi eux, l'AION V a établi un nouveau record mensuel de ventes au détail depuis son lancement à l'étranger.

En ce qui concerne les marchés régionaux, GAC Flourishing Across the Globe : Dans la région Asie-Pacifique, GAC se classe régulièrement parmi les trois premières marques chinoises en termes de volume de ventes sur le marché cambodgien. En Europe, les ventes au détail en Grèce ont augmenté de 233 % en janvier par rapport à décembre, la notoriété de la marque augmentant régulièrement avec les performances du marché. Au Moyen-Orient, le GAC GS8 s'est classé troisième parmi les marques chinoises en termes de ventes de grands SUV au Koweït, ce qui confirme la compétitivité de son produit dans ce segment. Dans les Amériques, GAC se classe au premier rang des ventes parmi les marques chinoises sur le marché néerlandais du Panama ; en Colombie, GAC conserve sa position parmi les trois premiers vendeurs de véhicules électriques, et son influence régionale continue de s'étendre.

La forte croissance des ventes s'explique par le lancement continu de produits de haute qualité et par la mise en place de capacités systématiques. En ce qui concerne la présentation des produits, le GAC S7 et l'AION i60, qui ont été lancés en Chine en 2025, devraient bientôt faire leurs débuts à l'étranger, ce qui accélérera le rythme des produits. Ces deux modèles populaires, hautement reconnus sur le marché national, devraient devenir des « moteurs de croissance » pour la matrice de produits de GAC à l'étranger.

En ce qui concerne la construction du système, le « plan des mille réseaux » continue de progresser, avec 20 nouveaux points de vente à l'étranger ajoutés en janvier, ce qui porte le réseau mondial total à 650, couvrant 86 pays et régions dans 5 grandes régions : Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique, Europe, CEI et Amérique centrale et du Sud, ce qui permet de disposer d'un réseau suffisant pour assurer la croissance future des ventes. 5 production à l'étranger ont été achevés et mis en service, tandis que le projet AION UT a franchi une étape clé avec la sortie réussie du premier prototype de l'usine de Magna en Autriche. Des projets de production localisée au Cambodge, au Brésil et en Égypte sont également en cours.

