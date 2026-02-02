Starker Start im Januar: GAC beschleunigt seine globale Expansion bis 2026

GUANGZHOU, China, 2. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Zu Beginn des Jahres 2026 übernimmt GAC die Führung mit einer „beeindruckenden Startleistung": Im Januar dieses Jahres stiegen die Großhandelsverkäufe in Übersee im Vergleich zum Vorjahr um 69 %, womit sich die robuste Wachstumsdynamik der letzten beiden Jahre fortsetzte und eine solide Grundlage für das für 2026 angestrebte Absatzziel von 300.000 Einheiten in Übersee geschaffen wurde. Darunter auch der AION V, der seit seiner Markteinführung in Übersee einen neuen monatlichen Verkaufsrekord aufstellte.

Was die regionalen Marktanteile angeht, so floriert die AKPF weltweit: Im asiatisch-pazifischen Raum gehört GAC auf dem kambodschanischen Markt durchweg zu den drei wichtigsten chinesischen Marken, was das Verkaufsvolumen angeht. In Europa stiegen die Einzelhandelsverkäufe in Griechenland im Januar im Vergleich zum Dezember um 233 %, da der Bekanntheitsgrad der Marke mit der Marktleistung stetig zunimmt. Im Nahen Osten belegte der GAC GS8 bei den Verkäufen großer Geländewagen in Kuwait den dritten Platz unter den chinesischen Marken und bestätigte damit seine Wettbewerbsfähigkeit in diesem Segment. In Nord-, Mittel- und Südamerika steht GAC im niederländisch-karibischen Markt Panama an erster Stelle unter den chinesischen Marken. In Kolumbien hält GAC seine Position unter den ersten drei bei den gesamten EV-Verkäufen, wobei sein regionaler Einfluss weiter zunimmt.

Hinter dem starken Umsatzwachstum stehen die kontinuierliche Einführung hochwertiger Produkte und der solide Aufbau systematischer Fähigkeiten. Was das Produktlayout betrifft, so werden der GAC S7 und der AION i60, die 2025 in China auf den Markt kamen, demnächst auch in Übersee debütieren und den Produktrhythmus beschleunigen. Es wird erwartet, dass diese beiden beliebten Modelle, die auf dem heimischen Markt sehr anerkannt sind, zu „Wachstumsmotoren" für die Produktmatrix von GAC in Übersee werden.

Was den Aufbau des Systems betrifft, so wird der „Tausend-Netze-Plan" weiter vorangetrieben. Im Januar kamen 20 neue Niederlassungen in Übersee hinzu, so dass das weltweite Netz nun 650 Standorte umfasst, die 86 Länder und Regionen in 5 Großregionen abdecken: Der asiatisch-pazifische Raum, der Nahe Osten und Afrika, Europa, die GUS sowie Mittel- und Südamerika bieten ausreichend Netzwerkunterstützung für künftiges Umsatzwachstum. Das Projekt AION UT hat mit der erfolgreichen Auslieferung des ersten Prototyps aus dem Magna-Werk in Österreich einen wichtigen Meilenstein erreicht. Lokalisierte Produktionsprojekte in Kambodscha, Brasilien und Ägypten sind ebenfalls in Arbeit.

