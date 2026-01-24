AION V recebe elogios globais, mostrando a força do veículo elétrico inteligente chinês

GUANGZHOU, China, 24 de janeiro de 2026 /PRNewswire/ -- Em 2025, a GAC AION V está recebendo notável aclamação internacional em todos os mercados globais, garantindo uma série de prêmios de prestígio e as melhores classificações de segurança que ressaltam sua capacidade competitiva como um SUV elétrico premium.

Sua excelência é coroada pela segurança de primeira linha, tendo garantido as mais altas classificações de segurança de cinco estrelas do Euro NCAP e do ANCAP (Australasian New Car Assessment Program). Com excelência em proteção de ocupantes adultos, segurança infantil, proteção de pedestres e sistemas de assistência de segurança, esses prêmios certificam suas credenciais de segurança de classe mundial.

Além da segurança, o AION V está conquistando mercados e especialistas internacionais. Na Austrália, foi selecionado como finalista do prêmio Drive Car of the Year 2026 – Best Electric Vehicle Under $ 60,000. Seu sucesso no Sudeste Asiático é particularmente notável, onde garantiu várias honras: o prêmio "CAT A Electric SUV of the Year 2025" e o "Ready For Adventure" em Cingapura, juntamente com o "Eco-Friendly & Advanced-Technology SUV Icon" e o "Most Popular Electric Vehicle" na Indonésia. Esses prêmios demonstram sua adaptação bem-sucedida a diversas preferências dos consumidores e necessidades de condução.

Em seu mercado doméstico da China, o AION V recebeu endossos significativos com base na análise massiva de dados do usuário, ganhando o título de "Modelo Mais Promissor de 2024". Suas capacidades inteligentes são altamente consideradas por especialistas do setor, como evidenciado por prêmios como o "Prêmio Pioneiro Inteligente da Roda de Ouro 2025" e "SUV Inteligente Hardcore do Ano (2025)".

Esta coleção de elogios globais reflete os pontos fortes abrangentes do AION V. O seu design distinto, a gama fiável do mundo real suportada por carregamento eficiente, espaço interior versátil e confortável e tecnologia de condução inteligente avançada combinam-se para proporcionar a experiência atraente que ressoa com uma audiência mundial. Essas conquistas destacam as capacidades formidáveis do Grupo GAC em inovação automotiva e seu compromisso em fornecer veículos de classe mundial para o mercado global.

