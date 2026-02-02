Fuerte comienzo en enero: GAC acelera su expansión global en 2026

GUANGZHOU, China, 2 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- Al comienzo de 2026, GAC toma la delantera con un rendimiento de "inicio impresionante": en enero de este año, sus ventas al por mayor en el extranjero aumentaron un 69 % interanual, continuando con el sólido impulso de crecimiento de los últimos dos años y sentando una base sólida para el objetivo de ventas en el extranjero de 2026 de "300 000 unidades". Entre ellos, el AION V estableció un nuevo récord mensual de ventas minoristas desde su lanzamiento en el extranjero.

En términos de mercado regional, GAC está floreciendo en todo el Globe: en la región de Asia-Pacífico, GAC se encuentra constantemente entre las tres principales marcas chinas en volumen de ventas en el mercado camboyano; en Europa, las ventas minoristas en Grecia en enero aumentaron un 233 % intermensual en comparación con diciembre, ya que el reconocimiento de marca aumenta constantemente con el rendimiento del mercado. En Medio Oriente, el GAC GS8 ocupó el tercer lugar entre las marcas chinas en términos de ventas de grandes SUV en Kuwait, verificando su competitividad de producto en el segmento. En las Américas, GAC ocupa el primer lugar en ventas entre las marcas chinas en el mercado caribeño holandés de Panamá; en Colombia, GAC mantiene su posición entre los tres primeros en ventas generales de vehículos eléctricos, y su influencia regional continúa expandiéndose.

Detrás del fuerte crecimiento de las ventas se encuentra el lanzamiento continuo de productos de alta calidad y la sólida construcción de capacidades sistemáticas. En términos de diseño de productos, el GAC S7 y el AION i60, que se lanzaron en China en 2025, están listos para hacer su debut en el extranjero pronto, acelerando el ritmo del producto. Se espera que estos dos modelos populares, muy reconocidos en el mercado nacional, se conviertan en "motores de crecimiento" para la matriz de productos de GAC en el extranjero.

En términos de construcción de sistemas, el "Plan de Mil Redes" continúa avanzando, con 20 nuevos puntos de venta en el extranjero agregados en enero, lo que eleva la red global total a 650, cubriendo 86 países y regiones en 5 regiones principales: Asia-Pacífico, Medio Oriente y África, Europa, CEI y América Central y del Sur, proporcionando suficiente soporte de red para el crecimiento futuro de las ventas. Se han completado y puesto en funcionamiento 5 producciones en el extranjero, mientras que el proyecto AION UT ha alcanzado un hito clave con el exitoso lanzamiento del primer prototipo de la fábrica de Magna en Austria. Los proyectos de producción de localización en Camboya, Brasil y Egipto también están en curso.

