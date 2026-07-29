Fortune anuncia a lista Fortune Global 500 de 2026

A Amazon lidera a lista, pondo fim ao reinado de 12 anos do Walmart na posição No 1

As empresas americanas atingiram o maior número em 18 anos, liderando o mundo com 141 empresas

O número de mulheres CEOs na lista Fortune Global 500 atingiu o recorde de 34, elevando a representatividade para 6,8%

As "Magnificent Seven" (Sete Magníficas) geraram US$ 2,3 trilhões em receita e US$ 608 bilhões em lucros em 2025

O fundador da Amazon, Jeff Bezos, é destaque na capa da Fortune em uma matéria exclusiva e detalhada

NOVA YORK, 28 de julho de 2026 /PRNewswire/ -- Hoje, a Fortune divulgou a lista Fortune Global 500(™) de 2026, a lista definitiva das maiores corporações do mundo classificadas por receita para o ano fiscal de 2025.

A Amazon é a empresa nº 1 este ano, pondo fim ao reinado de 12 anos do Walmart no topo da lista, seguida pela State Grid, UnitedHealth Group e Saudi Aramco. A Amazon ultrapassou a marca de US$ 700 bilhões com um aumento de 12% na receita em 2025 e reivindicou o título de "maior empresa do mundo em receita".

O presidente executivo da Amazon, Jeff Bezos, é destaque na capa da edição de agosto/setembro de 2026 da revista Fortune. Fotografia de Spencer Lowell para a revista Fortune. Capa da edição asiática da revista Fortune de agosto/setembro de 2026, apresentando a lista Fortune Global 500.

A edição deste ano da Fortune Global 500 marca a 37ª publicação da lista e registrou números recordes em receita e lucros agregados (sem ajuste pela inflação). No total, as empresas da lista Fortune Global 500 representam dois terços do PIB mundial, com US$ 43,1 trilhões (um aumento de 3%) em receitas, US$ 3,4 trilhões (um aumento de 14%) em lucros e empregam 70,2 milhões de pessoas em todo o mundo. As 50 maiores empresas, sozinhas, representam 33% da receita total e 39% dos lucros totais, enquanto as 100 maiores representam 47% e 53%, respectivamente, o que evidencia o grau de concentração do poder corporativo global no topo.

A LISTA TOP 10 DA FORTUNE GLOBAL 500 DE 2026:

Amazon.com (EUA) Walmart (EUA) State Grid (China) UnitedHealth Group (EUA) Saudi Aramco (Arábia Saudita) Apple (EUA) McKesson (EUA) Alfabeto (EUA) CVS Health (EUA) China National Petroleum (China)

A presença dos EUA na lista da Fortune Global 500 atingiu seu nível mais alto desde 2008, com 141 empresas (três a mais que no ano passado), o maior número entre todos os países. As empresas americanas geraram US$ 15,5 trilhões em receitas agregadas, um aumento de 6% em relação ao ano passado. A Grande China — composta pela China continental, Hong Kong, Macau e Taiwan — ficou em segundo lugar com 122 empresas, oito a menos que no ano passado e marcando seu menor número desde 2018.

As empresas da lista Fortune Global 500 estão sediadas em 242 cidades e 36 países/territórios ao redor do mundo. As cinco cidades principais — Pequim, Tóquio, Nova York, Londres e Paris — servem de sede para quase um quarto das empresas da lista Fortune Global 500. Paris voltou ao top cinco pela primeira vez desde 2021. O EP Group, da República Tcheca, marca a primeira vez que o país tem um representante na lista Fortune Global 500. Há 14 países e territórios com apenas uma empresa na lista, incluindo Áustria, República Tcheca, Polônia, Catar, Arábia Saudita e Tailândia, entre outros.

O número de mulheres CEOs nas empresas da Fortune Global 500 atingiu um recorde de 34 (6,8%), uma a mais do que no ano anterior. Entre as líderes notáveis estão Jane Fraser, do Citigroup, eleita a 2026 Most Powerful Woman (Mulher Mais Poderosa de 2026) pela Fortune; Gail K. Boudreaux, da Elevance Health; Sarah M. London, da Centene; Meg O'Neill, da BP; Mary Barra, da General Motors; e Sandy Ran Xu, da JD.com. Os EUA lideram com 16 empresas chefiadas por CEOs mulheres, seguidos pela França com seis, China com três e Brasil, Alemanha e Reino Unido com duas cada.

A tecnologia é o setor de maior destaque em crescimento: 38 empresas (quatro a mais que no ano passado), com receitas aumentando mais de 20%, para cerca de US$ 4 trilhões, e lucros subindo 36%, para aproximadamente US$ 835 bilhões. A Alphabet se tornou a empresa mais lucrativa do mundo, com um lucro de US$ 132 bilhões, o segundo maior valor já registrado por uma empresa da lista Fortune Global 500. Quatro empresas da lista Fortune Global 500, todas com sede nos EUA (Alphabet, Nvidia, Apple e Microsoft), obtiveram lucros de pelo menos US$ 100 bilhões em 2025, refletindo a força da tecnologia americana. Somadas, a Alphabet (nº 8), Apple (nº 6), Microsoft (nº 18), Nvidia (nº 28) e Meta (nº 30) geraram US$ 527 bilhões em lucro líquido.

Ainda assim, o setor financeiro continua sendo o maior setor individual com 123 empresas na lista, seguido pelos setores de energia (77), tecnologia (38), veículos automotores e peças (35) e de saúde (31). Elas representam 61% das empresas da lista e 66% da receita total gerada.

As "Magnificent Seven" registraram receita agregada recorde (US$ 2,3 trilhões) e lucros (US$ 608 bilhões) no ano passado. Somadas, a Amazon (nº 1), Apple (nº 6), Alphabet (nº 8), Microsoft (nº 18), Nvidia (nº 28), Meta Platforms (nº 30) e Tesla (nº 116) registraram um lucro líquido de US$ 608 bilhões.

Houve 24 novas empresas na lista Fortune Global 500 deste ano, incluindo 13 empresas que fizeram sua estreia e 11 empresas que retornaram à lista após um hiato de pelo menos um ano. Entre as empresas que aparecem pela primeira vez estão o EP Group (nº 179), a Galaxy Digital (nº 244), a WT Microelectronics (nº 431), a Advanced Micro Devices (nº 478) e a Coupang (nº 479).

A lista completa está disponível online aqui e impressa nas bancas de jornal em 18 de agosto.

Em seu prefácio para a edição de agosto/setembro de 2026, Alyson Shontell, editora-chefe e diretora de conteúdo da Fortune, explica: "Nos negócios globais, vemos repetidamente que os líderes que estão vencendo são aqueles que abraçam mudanças". Ela acrescenta: "A Amazon chegou ao topo da lista Fortune Global 500, destronando o Walmart. A empresa tem se reinventado continuamente em novos negócios e apostas ousadas — incluindo um compromisso de capital de US$ 200 bilhões, em grande parte destinado a ampliar sua capacidade em IA e computação em nuvem, somente neste ano."

O presidente executivo da Amazon, Jeff Bezos, é o tema da capa da edição de agosto/setembro de 2026 da Fortune, que inclui uma reportagem exclusiva e aprofundada de Kristin Stoller, da Fortune, sobre Bezos e sua empresa fundada em 1995.

As empresas são classificadas na lista Fortune Global 500 com base na receita total de seus respectivos anos fiscais, que terminam em ou antes de 31 de março de 2026. Todas as empresas da lista devem publicar dados financeiros e reportar parte ou a totalidade dos seus números a uma agência governamental. Os números mais recentes da lista são os divulgados pelas próprias empresas; quaisquer comparações são feitas com os números do ano anterior, conforme relatados originalmente. A Fortune não representa os números do ano anterior em decorrência de alterações contábeis. A metodologia completa está disponível aqui.

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