A Fortune lança a primeira edição da Fortune Crypto 100, um ranking das empresas e protocolos mais influentes no ecossistema global de ativos digitais

O Fortune Crypto 100 destaca líderes em 10 categorias, que incluem finanças tradicionais, finanças descentralizadas, capital de risco, mineração, stablecoins, DATs e ETFs e muito mais.

destaca líderes em 10 categorias, que incluem finanças tradicionais, finanças descentralizadas, capital de risco, mineração, stablecoins, DATs e ETFs e muito mais. O ranking reconhece tanto líderes nativos de criptomoedas quanto instituições financeiras tradicionais, refletindo a rápida institucionalização dos ativos digitais e sua crescente importância para investidores, empresas e mercados em todo o mundo.

A Fortune também estreia a lista Fortune Crypto Innovators, reconhecendo empresas e protocolos emergentes que impulsionam o setor por meio de avanços em tecnologia, infraestrutura, segurança e adoção.

NOVA YORK, 12 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- A Fortune anunciou hoje a inauguração da Fortune Crypto 100, um ranking definitivo das empresas e protocolos que moldam o ecossistema de ativos digitais. O ranking reconhece pioneiros nativos de criptomoedas, como Coinbase e Uniswap, e instituições financeiras estabelecidas, incluindo JPMorgan e Robinhood, refletindo o crescente alcance do setor em finanças globais.

A lista de 100 empresas e protocolos inclui dez categorias que variam de Fintech a Venture Capital e Mineração. As categorias apresentam classificações individuais de 1 a 10. Juntas, as empresas apresentadas nas 10 categorias ilustram como os ativos digitais e a tecnologia blockchain se tornaram cada vez mais integrados a Wall Street, aos mercados de capitais globais e ao sistema financeiro em geral.

"Esta lista é um testemunho das pessoas e empresas que construíram a visão inicial de Satoshi Nakamoto e criaram uma nova e importante indústria, muitas vezes diante da hostilidade do governo. A lista também chega em um momento crucial para um setor de ativos digitais que está cada vez mais sendo definido por Wall Street e grandes empresas ", declarou Jeff John Roberts, editor da Fortune Crypto. Leia a introdução da lista aqui.

Na tradição da icônica Fortune 500, a lista foi compilada de forma independente pela equipe editorial da Fortune Crypto. A lista é baseada em uma série de metodologias rigorosas e abastecida em parte por uma pesquisa com os principais profissionais de criptomoedas. Os resultados também refletem a análise financeira e técnica da Inca Digital, que fornece dados, análises e conhecimentos às principais corretoras, instituições financeiras, reguladores e agências governamentais do mundo.

"Avaliar ativos digitais significa olhar além das tendências e analisar os dados que isolam os sinais reais. A Inca trouxe análises financeiras e técnicas em todos os mercados, sentimentos e atividades na cadeia para a lista Fortune Crypto 100. É assim que se apresenta um padrão de referência mais elevado para acompanhar o setor", afirmou Adam Zarazinski, CEO da Inca Digital.

Para ver os rankings completos, a metodologia e as definições de categoria, e para ler sobre as empresas da lista Crypto 100, acesse: https://fortune.com/ranking/crypto/2026/.

Categoria Classificado em 1° lugar CeFi (Finanças Centralizadas) Coinbase TradFi (Finanças Tradicionais) Franklin Templeton Fintechs Robinhood DeFi (Finanças Descentralizadas) Hyperliquid Empresas de capital de risco Andreessen Horowitz Stablecoins Tether Serviços de criptomoedas Chainalysis DATs e ETFs BlackRock Mineração Mara Blockchains e Protocolos Bitcoin

Juntamente com o Crypto 100, a Fortune também está estreando a lista Fortune Crypto Innovators, reconhecendo organizações que estão ajudando a promover o ecossistema de ativos digitais por meio de tecnologia, infraestrutura, segurança, pesquisa, adoção e outras contribuições significativas para o setor. Enquanto a Crypto 100 destaca as empresas e protocolos mais influentes do setor, a Crypto Innovators destaca os construtores, facilitadores e pioneiros cujo trabalho está ajudando a moldar o futuro da blockchain e dos ativos digitais além das medidas tradicionais de escala.

As listas Fortune Crypto 100 e Fortune Crypto Innovators reconhecem 130 empresas e protocolos que moldam o futuro dos ativos digitais. Embora a Crypto 100 seja dominada por organizações sediadas nos EUA, refletindo a escala, a maturidade e a adoção institucional do mercado americano, a lista complementar Crypto Innovators destaca líderes emergentes da Ásia-Pacífico, Europa, América Latina e África.

Coletivamente, as duas listas ressaltam uma característica determinante da economia blockchain em constante evolução: enquanto a liderança de mercado permanece concentrada em um punhado de centros estabelecidos, a inovação é cada vez mais global, com novas tecnologias, infraestrutura e modelos de negócios sendo desenvolvidos em todo o mundo.

Sobre a Fortune:

A Fortune é a principal empresa global de mídia para líderes empresariais globais, construída sobre um legado de 96 anos de jornalismo premiado e confiável. De propriedade independente, a Fortune conta a história do mundo dos negócios, abrangendo desde empresas tradicionais até a nova geração de inovadores do mundo. A Fortune mede o desempenho corporativo por meio de referências rigorosas e responsabiliza as empresas em regiões ao redor do mundo. Seus rankings icônicos incluem Fortune 500, Fortune Global 500, Most Powerful Women (Mulheres Mais Poderosas) e World's Most Admired Companies (Empresas Mais Admiradas do Mundo). A Fortune forma comunidades de excelência ao reunir líderes de pensamento do setor em cúpulas e conferências exclusivas, incluindo o Fortune Global Forum, Fortune Brainstorm Tech e as Fortune Most Powerful Women. Para mais informações, acesse fortune.com.

Sobre a Inca Digital:

Fundada em 2019, a Inca Digital é uma empresa de inteligência de ativos digitais que atende instituições financeiras, gerentes de ativos e governos. Realizamos investigações, com base em dados on-chain, mídias sociais e inteligência da dark web para criar o quadro completo que nenhuma fonte única fornece. Transformamos dados complexos em inteligência com a qual nossos clientes podem agir, rápido o suficiente para importar. Acesse nosso trabalho em inca.digital.

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