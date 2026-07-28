Fortune annonce le classement Fortune Global 500 2026

Amazon arrive en tête du classement, mettant ainsi fin aux 12 années de règne de Walmart à la première place.

Les entreprises américaines ont atteint leur plus haut niveau depuis 18 ans, occupant la première place mondiale avec 141 sociétés

Le nombre de femmes PDG atteint le chiffre record de 34 dans le classement Fortune Global 500, portant leur représentation à 6,8 %

Les « Sept magnifiques » ont généré 2 300 milliards de dollars de chiffre d'affaires et 608 milliards de dollars de bénéfices en 2025

Jeff Bezos, fondateur d'Amazon, fait la couverture de Fortune pour un reportage détaillé exclusif

NEW YORK, 28 juillet 2026 /PRNewswire/ -- Fortune a publié aujourd'hui l'édition 2026 du classement Fortune Global 500(™), la liste définitive des plus grandes entreprises mondiales classées en fonction de leur chiffre d'affaires pour l'exercice 2025.

Amazon Executive Chair Jeff Bezos is featured on the cover of Fortune's August/September 2026 issue. Photograph by Spencer Lowell for Fortune. Fortune's August/September 2026 Asia Edition Cover Featuring the Fortune Global 500

Amazon occupe la première place cette année, mettant fin à une série de 12 années consécutives de Walmart en tête du classement, suivi par State Grid, UnitedHealth Group et Saudi Aramco. Amazon a franchi la barre des 700 milliards de dollars grâce à une hausse de 12 % de son chiffre d'affaires en 2025 et s'est adjugé le titre de « plus grande entreprise au monde en termes de chiffre d'affaires ».

Le classement Fortune Global 500 de cette année, qui en est à sa 37ᵉ édition, a enregistré des chiffres records en termes de chiffre d'affaires et de bénéfices cumulés (non corrigés de l'inflation). Au total, les entreprises du classement Fortune Global 500 représentent les deux tiers du PIB mondial, avec un chiffre d'affaires de 43 100 milliards de dollars (en hausse de 3 %), des bénéfices de 3 400 milliards de dollars (en hausse de 14 %) et 70,2 millions d'employés à travers le monde. À elles seules, les 50 premières entreprises représentent 33 % du chiffre d'affaires total et 39 % des bénéfices totaux, tandis que les 100 premières en représentent respectivement 47 % et 53 %, ce qui souligne à quel point le pouvoir des entreprises mondiales est concentré au sommet.

LE TOP 10 DU CLASSEMENT FORTUNE GLOBAL 500 2026 :

Amazon.com (États-Unis) Walmart (États-Unis) State Grid (Chine) UnitedHealth Group (États-Unis) Saudi Aramco (Arabie saoudite) Apple (États-Unis) McKesson (États-Unis) Alphabet (États-Unis) CVS Health (États-Unis) China National Petroleum (Chine)

La présence américaine dans le classement Fortune Global 500 a atteint son plus haut niveau depuis 2008, avec 141 entreprises (soit trois de plus que l'année dernière), ce qui représente le plus grand nombre parmi tous les pays. Les entreprises américaines ont généré un chiffre d'affaires total de 15 500 milliards de dollars, soit une hausse de 6 % par rapport à l'année dernière. La « Grande Chine » — qui regroupe la Chine continentale, Hong Kong, Macao et Taïwan — arrive en deuxième position avec 122 entreprises, soit huit de moins que l'année dernière, son plus faible total depuis 2018.

Les entreprises du classement Fortune Global 500 sont basées dans 242 villes réparties dans 36 pays et territoires à travers le monde. Les cinq premières villes — Pékin, Tokyo, New York, Londres et Paris — accueillent près d'un quart des entreprises du classement. Paris a fait son retour dans le top 5 pour la première fois depuis 2021. Le groupe EP, de République tchèque, est la toute première entreprise de ce pays à figurer dans le classement Fortune Global 500. Au total, 14 pays et territoires ne comptent qu'une seule entreprise dans ce classement, parmi lesquels l'Autriche, la République tchèque, la Pologne, le Qatar, l'Arabie saoudite et la Thaïlande, entre autres.

Le nombre de femmes PDG des entreprises du classement Fortune Global 500 a atteint un niveau record de 34 (6,8 %), soit une de plus que l'année précédente. Parmi les dirigeantes notables figurent Jane Fraser, de Citigroup, élue Femme la plus puissante de l'année 2026 par Fortune ; Gail K. Boudreaux, d'Elevance Health ; Sarah M. London, de Centene ; Meg O'Neill, de BP ; Mary Barra, de General Motors ; et Sandy Ran Xu, de JD.com. Les États-Unis arrivent en tête avec 16 entreprises dirigées par des femmes PDG, suivis par la France avec six entreprises, de la Chine avec trois entreprises, et du Brésil, de l'Allemagne et du Royaume-Uni avec deux entreprises chacun.

La technologie est le secteur qui se démarque par sa croissance : 38 entreprises (soit quatre de plus que l'année dernière), un chiffre d'affaires en hausse de plus de 20 % pour atteindre environ 4 000 milliards de dollars, et des bénéfices en hausse de 36 % pour s'établir à 835 milliards de dollars environ. Alphabet s'est hissée au rang d'entreprise la plus rentable au monde, avec un bénéfice de 132 milliards de dollars, ce qui en fait le deuxième bénéfice le plus élevé jamais enregistré par une entreprise du classement Fortune Global 500. Quatre entreprises figurant au classement Fortune Global 500, toutes basées aux États-Unis (Alphabet, Nvidia, Apple et Microsoft), ont chacune enregistré au moins 100 milliards de dollars de bénéfices en 2025, ce qui témoigne de la vigueur du secteur technologique américain. Au total, Alphabet (n° 8), Apple (n° 6), Microsoft (n° 18), Nvidia (n° 28) et Meta (n° 30) ont généré un bénéfice net de 527 milliards de dollars.

Le secteur financier reste toutefois le plus important, avec 123 entreprises figurant sur la liste, suivi de l'énergie (77), de la technologie (38), de l'automobile et des pièces détachées (35) et de la santé (31). Ils représentent 61 % des entreprises figurant sur la liste et 66 % du chiffre d'affaires total généré.

L'année dernière, les « Sept magnifiques » ont enregistré un chiffre d'affaires (2 billions USD) et des bénéfices (484 milliards USD) records. Au total, Amazon (n° 1), Apple (n° 6), Alphabet (n° 8), Microsoft (n° 18), Nvidia (n° 28), Meta Platforms (n° 30) et Tesla (n° 116) ont généré un bénéfice net de 608 milliards de dollars.

On compte 24 nouveaux venus dans le classement Fortune Global 500 de cette année, dont 13 entreprises qui y font leur entrée pour la première fois et 11 entreprises qui y font leur retour après une absence d'au moins un an. Parmi les nouvelles entrées, on trouve EP Group (n° 179), Galaxy Digital (n° 244), WT Microelectronics (n° 431), Advanced Micro Devices (n° 478) et Coupang (n° 479).

La liste complète est disponible en ligne ici, et en version papier dans les kiosques à journaux à partir du 18 août.

Dans son avant-propos du numéro d'août/septembre 2026, Alyson Shontell, rédactrice en chef et directrice du contenu de Fortune, explique : « Dans le monde des affaires à l'échelle mondiale, nous ne cessons de constater que les dirigeants qui réussissent sont ceux qui savent s'adapter au changement ». « Amazon s'est hissé en tête du classement Fortune Global 500, détrônant ainsi Walmart. L'entreprise n'a cessé de se réinventer en se lançant dans de nouveaux secteurs d'activité et en faisant des paris audacieux — notamment en s'engageant à investir 200 milliards de dollars, principalement pour renforcer ses capacités en matière d'intelligence artificielle et de cloud computing, rien que cette année », a-t-elle ajouté.

Jeff Bezos, président exécutif d'Amazon, fait la couverture du numéro d'août/septembre 2026 de Fortune, qui comprend un reportage détaillé exclusif de Kristin Stoller, de Fortune, sur Jeff Bezos et son entreprise fondée en 1995.

Les entreprises sont classées dans le classement Fortune Global 500 en fonction de leur chiffre d'affaires total pour leurs exercices respectifs se terminant au plus tard le 31 mars 2026. Toutes les entreprises figurant sur la liste doivent publier des données financières et communiquer tout ou partie de leurs chiffres à une agence gouvernementale. Les derniers chiffres de la liste sont ceux communiqués par les entreprises ; toute comparaison porte sur les chiffres de l'année précédente tels qu'ils ont été communiqués à l'origine. Fortune ne retraite pas les chiffres de l'année précédente pour tenir compte des changements comptables. La méthode complète est disponible ici.

À propos de Fortune :

Fortune est la principale entreprise médiatique mondiale pour les dirigeants d'entreprise, s'appuyant sur un héritage de 96 ans de journalisme de confiance et primé. Propriété indépendante, Fortune raconte l'histoire du monde des affaires en couvrant autant les entreprises bien établies que la nouvelle génération d'innovateurs à travers le monde. Fortune mesure la performance des entreprises au moyen de critères rigoureux et les tient responsables, dans les régions du monde entier. Ses classements emblématiques comprennent Fortune 500, Fortune Global 500, Most Powerful Women et World's Most Admired Companies. Fortune bâtit des communautés de classe mondiale en réunissant des leaders d'opinion de l'industrie pour des conférences et sommets exclusifs, notamment Fortune Global Forum, Fortune Brainstorm Tech et Fortune Most Powerful Women. Pour plus d'informations, consultez le site fortune.com.

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