FP Markets : l'ère des indications prospectives touche à sa fin

LIMASSOL, Chypre, 10 juillet 2026 /PRNewswire/ -- Le forum de la Banque centrale européenne (BCE) à Sintra s'est récemment tenu du 29 juin au 1er juillet et a accueilli plusieurs hauts responsables de banques centrales, qui se sont tous abstenus de donner des indications sur l'évolution future des taux d'intérêt.

Le président de la Réserve fédérale (Fed), Kevin Warsh, la présidente de la BCE, Christine Lagarde, le gouverneur de la Banque d'Angleterre (BoE), Andrew Bailey, et le gouverneur de la Banque du Canada (BoC), Tiff Macklem, ont fait front commun contre les indications prospectives, appelant à une refonte coordonnée de leur manière d'interagir avec les marchés.

M. Warsh – défenseur de longue date d'une réforme de la Fed – s'est explicitement abstenu de fournir des indications lors de sa première conférence de presse en tant que président, le 17 juin, et a écarté cette idée lors du forum de la BCE. Il a fait remarquer que le fait de s'engager à l'avance dans une voie particulière place la banque centrale dans une situation délicate lorsque les conditions évoluent – un point de vue partagé par bon nombre de ses homologues à l'échelle mondiale.

Mme Lagarde, de la BCE, a exprimé des réserves similaires, affirmant s'être sentie, par le passé, « liée et contrainte » par ces indications. M. Bailey, gouverneur de la Banque d'Angleterre, a fait écho aux préoccupations de Mme Lagarde en déclarant que « les indications prospectives posent problème avec le temps ». Il a ajouté qu'il était « beaucoup plus facile de les instaurer que de les supprimer ». M. Macklem, gouverneur de la Banque du Canada, s'est rallié à ses homologues, estimant désormais qu'il n'était plus viable de fournir aux marchés des indications aussi contraignantes.

Malgré ce consensus, Mme Lagarde a précisé que ce changement d'orientation de la BCE permettrait d'apporter davantage de transparence sur la manière dont la banque centrale interprète les données disponibles, plutôt que de marquer un abandon pur et simple des indications de politique monétaire – une pratique qu'elle a qualifiée d'« indications-cadres ».

Aaron Hill, analyste en chef des marchés chez FP Markets, a déclaré : « L'abandon des indications explicites sur la politique monétaire à venir, auxquelles moi-même – ainsi que de nombreux investisseurs – nous étions habitués depuis des années, signifie que nous sommes en réalité passés du cadre de transparence de Bernanke à celui de l'ère Greenspan. Les décideurs politiques ayant adopté ce nouveau mode de communication, les acteurs du marché devront mettre l'accent sur les données brutes. Bien entendu, en l'absence d'indications, nous devrons deviner comment une banque centrale pourrait réagir aux données à venir, ce qui accentuera la volatilité liée au risque d'événement de niveau 1. »

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