FP Markets: Das Ende der Ära der „Forward Guidance"

LIMASSOL, Zypern, 9. Juli 2026 /PRNewswire/ -- Das Sintra-Forum der Europäischen Zentralbank (EZB) fand kürzlich vom 29. Juni bis zum 1. Juli statt. Zu den Teilnehmern gehörten mehrere hochrangige Vertreter der Zentralbanken, die sich jedoch alle davor hüteten, einen Ausblick auf die künftige Zinsentwicklung zu geben.

Der Chairman der Federal Reserve (Fed), Kevin Warsh, die EZB-Präsidentin Christine Lagarde, der Gouverneur der Bank of England (BoE), Andrew Bailey, und der Gouverneur der Bank of Canada (BoC), Tiff Macklem, zeigten sich geschlossen gegen die „Forward Guidance" und forderten ein koordiniertes Umdenken in Bezug auf ihren Umgang mit den Märkten.

Warsh – ein langjähriger Verfechter einer Reform der Fed – lehnte es bei seiner ersten Pressekonferenz als Vorsitzender am 17. Juni ausdrücklich ab, eine Forward Guidance abzugeben, und begrub diese Idee beim EZB-Forum endgültig. Er merkte an, dass eine Vorabverpflichtung auf einen bestimmten Kurs die Zentralbank in eine schwierige Lage bringt, wenn sich die Rahmenbedingungen ändern – eine Ansicht, die viele seiner Kollegen weltweit teilen.

Lagarde von der EZB äußerte ähnliche Vorbehalte und sagte, sie habe sich in der Vergangenheit durch die Forward Guidance „gebunden und gezwungen" gefühlt. Bailey von der BoE schloss sich Lagardes Bedenken an und erklärte, dass „Forward Guidance mit der Zeit ziemlich problematisch wird", und fügte hinzu, dass es „viel einfacher ist, sie einzuführen, als sie wieder abzuschaffen". Macklem von der BoC schloss sich seinen Kollegen an und neigte zunehmend zu der Ansicht, dass es nicht mehr tragbar sei, den Märkten einen sehr genau vorgegebenen Kurs vorzugeben.

Obwohl Einigkeit herrschte, erklärte Lagarde, dass die Kursänderung der EZB eher für mehr Transparenz darüber sorgen würde, wie die Zentralbank eingehende Daten interpretiert, als dass sie eine vollständige Abkehr von der Guidance darstelle – eine Praxis, die sie als „Framework Guidance" bezeichnete.

Aaron Hill, Chief Market Analyst bei FP Markets , erklärte: „Die Abkehr von expliziten Forward Guidance-Signalen, an die ich – und viele Anleger – mich im Laufe der Jahre gewöhnt habe, bedeutet, dass wir faktisch von einem Transparenzkonzept à la Bernanke zurück in die Greenspan-Ära gewechselt sind. Da die Entscheidungsträger diese neue Art der Kommunikation verfolgen, werden sich die Marktteilnehmer mit einer Situation konfrontiert sehen, in der sich der Fokus auf die Rohdaten verlagert. Da es keine Leitlinien mehr gibt, müssen wir natürlich raten, wie eine Zentralbank auf neue Daten reagieren könnte, was die Volatilität rund um das Risiko von Tier-1-Ereignissen erhöhen wird."

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FP Markets ist ein weltweit tätiger, mehrfach regulierter und preisgekrönter Broker, der 2005 in Sydney, Australien, gegründet wurde. Der Broker bietet über 10.000 CFD-Instrumente in sieben Anlageklassen an, die auf branchenführenden Plattformen verfügbar sind, darunter (MetaTrader 4), (MetaTrader 5), (TradingView) und (cTrader).

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