FP Markets conquista o prêmio de Corretora Mais Confiável no Global UF Awards 2026

Limassol, Chipre, 19 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- A FP Markets, corretora global de Forex e CFDs, venceu a categoria Corretora Mais Confiável no Global UF Awards 2026, reconhecimento que reforça seu compromisso com a transparência, a confiabilidade e o atendimento aos clientes em mercados de todo o mundo.

UF Awards FP Markets

A cerimônia de premiação foi realizada em 17 de junho de 2026, no resort City of Dreams Mediterranean, em Limassol, Chipre, como parte da programação da iFX EXPO International 2026. O evento é um dos principais encontros da indústria global de fintech e trading online, reunindo empresas, executivos e profissionais do setor. Reconhecido como uma das premiações mais relevantes da indústria, o Global UF Awards destaca empresas que se sobressaem em áreas como inovação, desempenho, qualidade de serviço e experiência do cliente.

O prêmio de Corretora Mais Confiável reconhece o compromisso contínuo da FP Markets com elevados padrões de transparência, confiabilidade e suporte ao cliente em todas as suas operações globais. A conquista reforça ainda o histórico da empresa, que já acumula mais de 80 prêmios do setor ao longo dos anos.

Ao comentar o reconhecimento, John Lewis, Diretor de Marketing (CMO) da FP Markets, afirmou: "Ser eleita Corretora Mais Confiável no Global UF Awards representa uma conquista muito importante para a FP Markets. A confiança está no centro de tudo o que fazemos, desde a tecnologia e as condições de negociação que oferecemos até o suporte e o conteúdo educacional disponibilizados aos nossos clientes. Este reconhecimento reflete o empenho de nossas equipes em todo o mundo e reforça nosso compromisso de continuar proporcionando uma experiência de trading de alto nível para investidores e traders."

Com sede em Limassol, a FP Markets segue ampliando sua presença internacional, investindo em novas tecnologias e aprimorando continuamente sua oferta de produtos e serviços para atender às necessidades em constante evolução dos mercados financeiros. À medida que expande suas operações globais, a empresa mantém o foco nos princípios que sustentam sua atuação há mais de duas décadas: transparência, confiabilidade e compromisso com o cliente.

Sobre a FP Markets:

Fundada em Sydney, Austrália, em 2005, a FP Markets é uma corretora global de múltiplos ativos, reconhecida internacionalmente e regulamentada por diversas autoridades financeiras. A empresa oferece acesso a mais de 10.000 instrumentos financeiros por meio de CFDs, distribuídos em sete classes de ativos. Os clientes podem operar nas principais plataformas do mercado, incluindo MetaTrader 4, MetaTrader 5, TradingView e cTrader.

A presença regulatória da FP Markets inclui licenças e supervisão da Australian Securities and Investments Commission (ASIC), da Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC), da Financial Services Authority (FSA) das Seychelles, da Financial Sector Conduct Authority (FSCA) da África do Sul e da Capital Markets Authority (CMA) do Quênia.

Para mais informações, acesse www.fpmarkets.com

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FONTE FP Markets