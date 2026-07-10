FP Markets：フォワード・ガイダンスの時代、終焉へ

キプロス・リマソール, 2026年7月10日 /PRNewswire/ -- European Central Bank（ECB）のシントラ・フォーラム（ECB Forum on Central Banking）が先ごろ6月29日から7月1日まで開催され、主要中央銀行の幹部数名が出席しましたが、いずれも金利の先行きを示唆することは避けました。

Federal Reserve（Fed）のKevin Warsh議長、European Central Bank（ECB）のChristine Lagarde総裁、Bank of England（BoE）のAndrew Bailey総裁、Bank of Canada（BoC）のTiff Macklem総裁は、足並みをそろえてフォワード・ガイダンスへの反対姿勢を示し、市場とのコミュニケーションの在り方を協調して見直すよう訴えました。

Fed改革を長年提唱してきたKevin Warsh議長は、6月17日にFed議長として初めて行った記者会見で、ガイダンスを示すことを明確に拒み、ECBフォーラムではその考えをさらに強く退けました。同氏は、特定の政策経路を事前に確約すると、状況が変化した際に中央銀行が難しい立場に置かれると指摘しており、この見方は世界各国の多くの中央銀行関係者にも共有されています。

ECBのChristine Lagarde総裁も同様の懸念を示し、過去にはガイダンスに「縛られ、従わざるを得ない」と感じていたと述べました。BoEのAndrew Bailey総裁は、Christine Lagarde総裁の懸念に同調し、「フォワード・ガイダンスは時間がたつにつれてかなり厄介になる」と述べたうえで、「導入する方が、撤回するよりもはるかに容易だ」と付け加えました。BoCのTiff Macklem総裁も他の中央銀行総裁らと足並みをそろえ、市場に対して今後の道筋を事細かに示すことは、もはや現実的ではないとの見方に傾きました。

こうした見解では一致したものの、Christine Lagarde総裁は、ECBのコミュニケーション手法の転換はガイダンスから全面的に離れるものではなく、中央銀行が新たに得られるデータをどのように解釈するかについて透明性を高めるものになると述べ、この手法を「フレームワーク・ガイダンス」と呼びました。

FP Marketsのチーフ・マーケット・アナリスト、Aaron Hillは次のようにコメントしました。「私や多くの投資家が長年にわたり慣れ親しんできた明示的なフォワード・ガイダンスから離れる動きは、Bernanke流の透明性重視の枠組みからGreenspan時代へ実質的に逆戻りしたことを意味します。政策当局者がこの新たなコミュニケーション手法を採用する中、市場参加者は生のデータに注目せざるを得なくなります。当然ながら、ガイダンスがなければ、中央銀行が新たに得られるデータにどのように反応するかを推測せざるを得ず、その結果、最重要級のイベントリスクに伴うボラティリティが高まるでしょう。」

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