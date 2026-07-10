FP Markets: La era de la orientación prospectiva llega a su fin

LIMASOL, Chipre, 10 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- El foro de Sintra del Banco Central Europeo (BCE) se celebró recientemente entre el 29 de junio y el 1 de julio, y reunió a varios de los principales funcionarios de la banca central, quienes evitaron anticipar el rumbo de las tasas de interés.

El presidente de la Reserva Federal (Fed), Kevin Warsh; la presidenta del BCE, Christine Lagarde; el gobernador del Banco de Inglaterra (BoE, por sus siglas en inglés), Andrew Bailey, y el gobernador del Banco de Canadá (BoC, por sus siglas en inglés), Tiff Macklem, presentaron un frente unido en contra de las orientaciones prospectivas y pidieron una revisión coordinada de la forma en que interactúan con los mercados.

Warsh, firme defensor desde hace tiempo de la reforma de la Fed, se negó explícitamente a ofrecer orientación en su primera conferencia de prensa como presidente el 17 de junio y terminó por sepultar esa idea en el foro del BCE. Señaló que comprometerse previamente a un camino en particular deja al banco central en una posición difícil cuando las condiciones cambian, una opinión compartida por muchos de sus pares globales.

Lagarde, del BCE, expresó reservas similares y afirmó que en el pasado se había sentido "atada y obligada" por dicha orientación. Bailey, del BoE, se hizo eco de la preocupación de Lagarde y afirmó que "la orientación prospectiva se vuelve bastante problemática con el tiempo", a lo que añadió que es "mucho más fácil de implementar que de eliminar". Macklem, del BoC, se unió a sus homólogos al inclinarse por la postura de que ofrecer a los mercados una hoja de ruta demasiado rígida ya no es viable.

Aunque hubo consenso, Lagarde señaló que el cambio del BCE ofrecería una mayor transparencia acerca de cómo el banco central interpreta los datos entrantes, en lugar de un abandono total de la orientación, una práctica a la que se refirió como "orientación marco".

El analista jefe de mercado de FP Markets, Aaron Hill, comentó: "El alejamiento de la orientación prospectiva explícita a la que tanto yo como muchos inversores nos hemos acostumbrado a lo largo de los años, significa que efectivamente hemos regresado de un marco de transparencia de Bernanke a una era de Greenspan". A medida que los responsables de la política monetaria adopten esta nueva forma de comunicación, los participantes del mercado se encontrarán en una situación donde la atención se centrará en los datos brutos. Naturalmente, ante la falta de orientación, tendremos que predecir cómo puede reaccionar un banco central a los nuevos datos macroeconómicos, lo que aumentará la volatilidad en torno al riesgo de eventos de primer nivel".

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FUENTE FP Markets