FP Markets、トレーディング変革の20周年を祝し、新たな成長時代を展望

シドニー, 2026年1月20日 /PRNewswire/ -- グローバルなマルチアセット・ブローカーFP Marketsは今年、創立20周年を迎え、革新、パフォーマンス重視の技術、そしてトレーダー第一主義への取り組みを通じた、20年にわたるトレーディングの変革を祝いました。

2005年の創業以来、FP Marketsは一貫して取引の卓越性を再定義し、次世代の金融テクノロジーを開発し、包括的なトレーダー教育を提供し、多様な顧客基盤に合わせた卓越したカスタマー・サポートを提供してきました。

FP Markets Celebrates 20 Years of Transforming Trading and Looks Ahead to a New Era of Growth

2025年、当ブローカーは継続的なグローバル展開、刷新されたデジタル・ブランド・アイデンティティ、複数の製品強化、主要な国際金融展示会への参加を通じて、業界をリードする地位をさらに確固たるものにしました。過去1年間は、FP Marketsが「年間最優秀ブローカー - グローバル部門（Broker of the Year - Global）」、 「最も価値あるブローカー（Most Valuable Broker）」、「最も信頼できるブローカー（Most Reputable Broker）」を含む20以上の国際的な表彰を受けるなど、重要な成果を収めた年でもありました。

同社の節目の記念日に際し、グローバル・マーケティング責任者であるAndria Phiniefsは次のように述べています。「FP Marketsは、価値観を堅持しつつ世界中の市場へのアクセスを拡大し、限界を押し広げ、新たな業界基準を確立し続けることを誓います。あらゆる活動の核にイノベーションと顧客中心の姿勢を据えることで、我々は次の成長段階に向けて万全の態勢を整えています。」

今後の展望として、FP Marketsはより広範なグローバル・ユーザーに取引ソリューションを提供すべく、新規地域および新興市場への戦略的拡大を継続します。また、トレーダーの進化するニーズに応えるため、金融テクノロジー、ツール、製品群の拡充も計画しています。技術進歩を全面的に取り入れつつ、FP Marketsは顧客中心の理念を堅持し、模範的な教育と卓越した顧客サポートで支えながらフィンテックの革新を進めていきます。

