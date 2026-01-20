FP 마켓츠, 트레이딩 혁신 20주년 기념 및 새로운 성장 시대 조망

시드니, 2026년 1월 20일 /PRNewswire/ -- 글로벌 다중 자산 브로커 FP 마켓츠(FP Markets)가 올해 창립 20주년을 맞아, 혁신과 성과 중심의 기술, 그리고 트레이더를 최우선으로 하는 철학을 바탕으로 지난 20년간 이어진 '트레이딩의 변화(Transforming Trading)'를 이끌어온 여정을 기념했다.

2005년 설립 이후 FP 마켓츠는 차세대 금융 기술 개발과 포괄적인 트레이더 교육, 다양한 고객층에 맞춘 수준 높은 고객 지원을 제공하며 트레이딩 분야의 기준을 새롭게 정립해 왔다.

2025년, FP 마켓츠는 지속적인 글로벌 시장 진출과 디지털 브랜드 아이덴티티 개편, 제품 기능 강화, 주요 국제 금융 엑스포 참가 등을 통해 업계 선도 기업으로서의 입지를 더욱 굳혔다. 특히 지난 한 해 동안 '올해의 글로벌 브로커(Broker of the Year - Global)', '가장 가치 있는 브로커(Most Valuable Broker)', '가장 평판 좋은 브로커(Most Reputable Broker)' 등 20여 개의 국제 상을 수상하며 괄목할 만한 성과를 거뒀다.

이번 기념비적인 창립기념일과 관련해 안드리아 피니에프스(Andria Phiniefs) 글로벌 마케팅 총괄은 "FP 마켓츠는 우리의 가치를 확고히 지키면서 전 세계 시장 접근성을 확대하고, 한계를 뛰어넘어 새로운 업계 표준을 수립하기 위해 계속 노력할 것"이라고 전하면서 "혁신과 고객 중심의 초점을 모든 업무의 핵심에 두고, 새로운 성장의 시대를 맞이할 준비가 돼 있다"고 덧붙였다.

앞으로 FP 마켓츠는 더 많은 전 세계 고객에게 최적의 트레이딩 솔루션을 제공하기 위해 신규 지역 및 신흥 시장으로의 전략적 확장을 이어갈 방침이다. 이와 함께 변화하는 트레이더의 요구에 발맞춰 금융 기술과 도구, 제품군도 확대할 계획이다. FP 마켓츠는 기술 발전을 적극적으로 도입하면서도 고객 중심의 철학을 확고히 유지, 핀테크 혁신이 우수한 교육 콘텐츠와 독보적인 고객 지원으로 이어질 수 있도록 최선을 다할 예정이다.

사진: https://mma.prnewswire.com/media/2851524/FP_Markets.jpg

