FP Markets: IA continua no centro das atenções enquanto a London Tech Week abre suas portas

LIMASSOL, Chipre, 11 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- À medida que um dos maiores e mais comentados eventos de tecnologia da Europa dá início às suas atividades, a London Tech Week 2026 chega ao Olympia London esta semana – de 8 a 12 de junho – em um momento crucial para o setor.

O evento deste ano coincide com a aceleração sem precedentes da Inteligência Artificial (IA) em todos os setores globais. De acordo com um novo relatório do Cambridge Centre for Alternative Finance, aproximadamente 81% das empresas do setor de serviços financeiros já adotaram a IA em algum grau, com 40% operando em estágios avançados.

Apesar do entusiasmo em torno da IA — que levou os mercados acionários dos EUA a níveis recordes e sustentou um desempenho robusto acima da média até agora neste ano —, as ações globais registraram recentemente uma retração causada pelo setor de tecnologia.

Na sexta-feira passada, o Nasdaq 100 caiu aproximadamente 5%, assinalando sua maior queda em um único dia desde abril do ano passado. Enquanto isso, o KOSPI da Coreia do Sul caiu mais de 8% no início desta semana, levando à ativação dos circuit breakers. Muitos participantes do mercado agora estão se perguntando se esta é apenas uma correção técnica temporária ou o início de uma desaceleração mais significativa.

A integração total da IA continua a representar um desafio notável, com infraestrutura de dados dividida e tecnologia legada constituindo grandes obstáculos para sua adoção. A qualidade dos dados também é considerada o maior gargalo para intensificar a adoção da IA agêntica em 2026. Os reguladores também estão tentando acompanhar os avanços tecnológicos, mas estão ficando consideravelmente atrás das taxas de adoção do setor. Isso levanta uma série de questões preocupantes, incluindo riscos sistêmicos, deslocamentos do mercado de IA e supervisão regulatória.

O Chefe de Pesquisa da FP Markets, Aaron Hill, expressou seu ponto de vista, comentando: "O ritmo absoluto da IA e sua adoção generalizada certamente não é um evento futuro – está acontecendo em tempo real a um ritmo acelerado. É ao mesmo tempo fascinante e assustador, pois ninguém sabe ao certo como essa revolução transcorrerá. Uma coisa que acredito é que a IA chegou para ficar e continuará a se desenvolver. Quem se adaptar encontrará oportunidades; quem não o fizer corre o risco de ficar para trás num mercado que já não funciona como antes."

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A presença regulatória da FP Markets inclui a Comissão Australiana de Valores Mobiliários e Investimentos (ASIC), a Autoridade de Conduta do Setor Financeiro (FSCA) da África do Sul, a Comissão de Valores Mobiliários do Chipre (CySEC) e a Autoridade de Mercados de Capitais (CMA) do Quênia.

FONTE FP Markets