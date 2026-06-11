FP Markets：《倫敦科技週》開幕，人工智能仍是焦點所在

塞浦路斯利馬索2026年6月12日 /美通社/ -- 在歐洲規模數一數二且極受矚目的歐洲科技盛會《2026 年倫敦科技週》(London Tech Week 2026) 於 2026 年 6 月 8 日至 12 日倫敦奧林匹亞展覽中心 (Olympia London) 舉行，標誌著科技行業的一個關鍵時刻。

今年的活動恰逢人工智能 (AI) 在全球各行各業以前所未有的速度發展。 根據劍橋另類金融中心 (Cambridge Centre for Alternative Finance) 的一份新報告，約 81% 的金融服務公司已在一定程度上採用人工智能，其中 40% 的公司處於成熟階段。

儘管人工智能背後的動力強勁，推動美國股市創下歷史新高，並支撐了今年至今強勁不已的優異表現，但全球股市最近卻出現了由科技股主導的回調。

上週五，納斯達克 100 指數 (Nasdaq 100) 下跌約 5%，創下自去年 4 月以來最大的單日跌幅。 同時，韓國綜合股價指數 (KOSPI) 本週初下跌超過 8%，促使韓國政府啟動熔斷機制。 許多市場參與者現正思考，這究竟只是暫時的技術性調整，還是更嚴重下跌的開始。

全面整合人工智能仍面臨巨大的挑戰，分散式數據基礎設施和舊有技術構成了重大障礙。 在 2026 年，大家認為擴大代理式人工智能規模的最大瓶頸是數據質素。 監管機構也竭力緊貼技術進步，但與行業的採用速度相比，卻遠遠望塵莫及。 這引發了一連串令人擔憂的問題，包括系統性風險、人工智能市場錯置和監管疏漏。

FP Markets 研究主管 Aaron Hill 表達觀點時說：「人工智能的迅速發展及其廣泛應用絕非未來之事，而是更快地實時發生。 這令人著迷又恐懼，因為沒有人知道這場革命將如何展開。 我認為人工智能將會長期存在，並繼續發展。 順應者將覓得機遇；固守者則有可能被時代淘汰，因為市場運作已不如以往。」

關於 FP Markets：

FP Markets 是一家受多重監管的網上經紀商，讓交易者能夠可靠地進入全球金融市場。 客戶受益於狹窄差價、快速執行和廣泛的交易平台。 FP Markets 透過改善定價模式、增強交易工具和持續的平台升級，不斷擴大其產品和服務範圍。 經紀商在市場上的長期營運體現其適應能力，以及對公司創立之初核心價值的堅持。

如欲了解更多資訊，請瀏覽 www.fpmarkets.com

FP Markets 實用資訊：

SOURCE FP Markets