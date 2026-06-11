FP Markets: la IA sigue siendo el centro de atención en la inauguración de la London Tech Week

LIMASOL, Chipre, 11 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Con el inicio de uno de los eventos tecnológicos más grandes y comentados de Europa, la London Tech Week 2026 llega a Olympia London esta semana, del 8 al 12 de junio, en un momento crucial para el sector.

El evento de este año coincide con la aceleración sin precedentes de la Inteligencia Artificial (IA) en todos los sectores a nivel mundial. Según un nuevo informe del Cambridge Centre for Alternative Finance, aproximadamente el 81 % de las empresas de servicios financieros han adoptado la IA en mayor o menor medida, y el 40 % se encuentra en fases avanzadas de implementación.

A pesar del impulso que ha dado la IA, que ha llevado a los mercados bursátiles de EE. UU. a máximos históricos y ha sustentado un sólido rendimiento superior en lo que va de año, las acciones mundiales han experimentado recientemente un retroceso impulsado por la tecnología.

El viernes pasado, el Nasdaq 100 cayó aproximadamente un 5 %, lo que representó su mayor caída en un solo día desde abril del año pasado. Mientras tanto, el KOSPI de Corea del Sur bajó más de un 8 % a principios de esta semana, lo que provocó la activación de los mecanismos de interrupción de la negociación. Muchos participantes del mercado se preguntan ahora si se trata solo de una corrección técnica temporal o del inicio de una caída más importante.

La integración completa de la IA sigue planteando un desafío notable, ya que la fragmentación de la infraestructura de datos y la tecnología heredada constituyen obstáculos importantes. La calidad de los datos también se considera el principal cuello de botella para la expansión de la IA con agentes en 2026. Los organismos reguladores también están tratando de mantenerse al día con los avances tecnológicos, pero están muy por detrás de las tasas de adopción del sector. Esto plantea una serie de preguntas preocupantes, como los riesgos sistémicos, las distorsiones en el mercado de la IA y la supervisión regulatoria.

Aaron Hill, director de Investigación de FP Markets, expresó sus opiniones y comentó: "El vertiginoso ritmo de la IA y su adopción generalizada no son, sin duda, un evento futuro: está sucediendo en tiempo real y a un ritmo acelerado. Es a la vez fascinante y aterrador, ya que nadie sabe cómo se desarrollará esta revolución. Algo de lo que estoy convencido es que la IA ha llegado para quedarse y seguirá evolucionando. Las personas que se adapten encontrarán oportunidades; las que no lo hagan corren el riesgo de quedarse atrás en un mercado que ya no se mueve como antes".

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La presencia de FP Markets en la esfera normativa incluye la Comisión Australiana de Valores e Inversiones (ASIC), la Autoridad de Conducta del Sector Financiero (FSCA) de Sudáfrica, la Comisión de Valores y Bolsa de Chipre (CySEC) y la Autoridad de Mercados de Capitales (CMA) de Kenia.

FUENTE FP Markets