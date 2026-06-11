FP 마켓츠, 런던 테크 위크 개막과 함께 AI가 다시 중심 무대에 서다

리마솔, 키프로스, 2026년 6월 11일 /PRNewswire/-- 유럽 최대 규모이자 가장 주목받는 기술 행사 중 하나인 런던 테크 위크 2026(London Tech Week 2026)이 이번 주 6월 8일부터 12일까지 올림피아 런던(Olympia London)에서 업계의 중대한 전환점에 개막했다.

올해 행사는 전 세계 산업 전반에 걸친 인공지능(Artificial Intelligence, AI)의 전례 없는 가속화와 시기를 같이한다. 케임브리지 대체금융센터(Cambridge Centre for Alternative Finance)의 새 보고서에 따르면, 금융 서비스 기업의 약 81%가 어느 정도 AI를 도입했으며, 40%는 심화 단계에서 운영 중이다.

미국 주식 시장을 사상 최고치로 끌어올리고 올해 들어 지금까지 강력한 초과 성과를 뒷받침해 온 AI의 동력에도 불구하고, 글로벌 주식 시장은 최근 기술주 주도의 조정을 기록했다.

지난 금요일 나스닥 100(Nasdaq 100) 지수는 약 5% 하락해 지난해 4월 이후 최대 단일 일일 하락 폭을 기록했다. 한편 한국의 코스피(KOSPI) 지수는 이번 주 초 8% 이상 하락해 서킷 브레이커가 발동되기도 했다. 많은 시장 참여자들은 이것이 일시적인 기술적 조정인지 아니면 더 심각한 하락세의 시작인지를 놓고 의문을 품고 있다.

분산된 데이터 인프라와 레거시 기술이 상당한 장벽으로 작용하며, 완전한 AI 통합은 여전히 주목할 만한 과제를 제기한다. 데이터 품질 또한 2026년 에이전트형 AI 확장의 가장 큰 단일 병목 요인으로 꼽힌다. 규제 당국도 기술 발전에 발맞추려 하고 있지만, 업계 도입 속도에 상당히 뒤처지고 있다. 이는 시스템적 리스크, AI 시장 왜곡, 규제 감독 등 여러 우려스러운 문제를 제기한다.

FP 마켓츠(FP Markets)의 아론 힐(Aaron Hill) 리서치 부문장은 다음과 같은 견해를 밝혔다. 'AI의 엄청난 속도와 광범위한 도입은 분명히 미래의 일이 아니라 가속화된 속도로 실시간으로 일어나고 있다. 이 혁명이 어떻게 전개될지 아무도 모르기 때문에 매혹적이면서도 두렵다. 내가 확신하는 한 가지는 AI는 여기에 남아 계속 발전할 것이라는 점이다. 적응하는 사람들은 기회를 찾을 것이고, 그렇지 않은 사람들은 더 이상 예전처럼 움직이지 않는 시장에서 뒤처질 위험이 있다.'

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l FP 마켓츠는 운영 기간 동안 트레이딩 조건, 투명한 가격 책정, 고객 지원, 고객에 대한 일관된 가치 제공으로 80개 이상의 업계 어워드를 수상했다.

l FP 마켓츠의 규제 기관에는 호주 증권투자위원회(Australian Securities and Investments Commission, ASIC), 남아프리카 금융부문행위감독청(Financial Sector Conduct Authority, FSCA), 키프로스 증권거래위원회(Cyprus Securities and Exchange Commission, CySEC), 케냐 자본시장청(Capital Markets Authority, CMA)이 포함된다.

SOURCE FP Markets