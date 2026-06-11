FP Markets : L'IA demeure au centre des attentions à l'ouverture de la London Tech Week

LIMASSOL, Chypre, 11 juin 2026 /PRNewswire/ -- La London Tech Week 2026, l'un des événements technologiques les plus importants et les plus attendus d'Europe, se tient cette semaine à l'Olympia London, du 8 au 12 juin, dans un contexte charnière pour le secteur.

Cette année, l'événement coïncide avec l'essor sans précédent de l'intelligence artificielle (IA) dans tous les secteurs d'activité à l'échelle mondiale. Selon un nouveau rapport du Cambridge Centre for Alternative Finance, environ 81 % des entreprises du secteur des services financiers ont adopté l'IA dans une certaine mesure, et 40 % d'entre elles en sont à un stade avancé.

Malgré l'élan dont bénéficie l'IA, qui a propulsé les marchés boursiers américains vers des sommets historiques et engendré une forte surperformance depuis le début de l'année, les actions mondiales ont récemment amorcé un recul tiré par le secteur technologique.

Vendredi dernier, l'indice Nasdaq 100 a chuté d'environ 5 %, enregistrant ainsi sa plus forte baisse journalière depuis avril de l'année dernière. Par ailleurs, l'indice KOSPI sud-coréen a chuté de plus de 8 % en début de semaine, ce qui a déclenché l'activation des coupe-circuits boursiers. De nombreux acteurs du marché se demandent désormais s'il s'agit simplement d'une correction technique temporaire ou du début d'un ralentissement plus marqué.

L'intégration complète de l'IA constitue toujours un défi de taille, notamment en raison des infrastructures de données fragmentées et de l'obsolescence des technologies. La qualité des données est également considérée comme le principal obstacle au développement à grande échelle de l'IA agentique en 2026. Les autorités de régulation s'efforcent également de suivre le rythme des avancées technologiques, mais leur adaptation reste nettement plus lente que celle observée dans le secteur. Cela soulève un certain nombre d'inquiétudes, notamment en ce qui concerne les risques systémiques, les perturbations du marché de l'IA et la surveillance réglementaire.

Aaron Hill, responsable de la recherche chez FP Markets, a fait part de son point de vue en déclarant : « Le rapide développement de l'IA et sa généralisation ne se conjuguent pas au futur : ils se produisent maintenant, en temps réel, et à un rythme effréné. C'est à la fois fascinant et effrayant, car nul ne peut encore prédire l'issue de cette révolution. Je suis convaincu que l'IA fait désormais partie intégrante de notre avenir et qu'elle continuera à se développer. Ceux qui s'adaptent saisiront les opportunités qu'elle présente, et ceux qui ne le font pas risquent d'être laissés pour compte sur un marché qui ne fonctionne plus comme avant ».

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