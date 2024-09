FP Markets vence em dobro no FMPS 2024

SYDNEY, 2 de setembro de 2024 /PRNewswire/ -- A corretora de Forex e CFD multiativos, FP Markets, consolidou ainda mais sua posição como uma das líderes globais do setor, conquistando dois prêmios de prestígio no Finance Magnates Pacific Summit (fmps:24).multi A empresa ganhou o "Best Forex Spreads APAC" e o "Best Trading Experience APAC" no evento de encerramento da cúpula de dois dias que foi realizada na quinta-feira, 29 de agosto, em Sydney, na Austrália. Embora a FP Markets tenha recebido vários prêmios e menções globais e regionais da Finance Magnates no passado, estes são os primeiros a serem concedidos em virtude de sua oferta de serviços na região da Ásia-Pacífico.

FP Markets Wins Double at FMPS 2024

Os prêmios fmps:24 se tornaram alguns dos mais desejados, dada sua reputação e papel na formação do futuro da indústria de fintech. À medida que o setor de serviços financeiros continua a evoluir na região da Ásia-Pacífico, muitos novos clientes veem esses prêmios como um selo de aprovação quando se trata de escolher uma corretora com quem fazer parceria.

A FP Markets oferece experiências de trading excepcionais há quase duas décadas, com a empresa inovando constantemente para melhorar sua oferta de ativos e fornecer soluções de trading econômicas para investidores de varejo. Os spreads competitivos e os custos mínimos da empresa a tornam especialmente popular entre os scalpers de curto prazo e day traders, e também se reflete nos inúmeros prêmios passados que recebeu por suas condições de negociação superiores.

Thomas Roberts, gerente geral da APAC da FP Markets, expressou sua gratidão e comentou: "Esses dois prêmios são um marco importante na jornada global da nossa empresa, especialmente à medida que nos aproximamos do nosso 20º aniversário no próximo ano. Vencer, e fazê-lo em nossa terra natal, o lugar onde tudo começou, mostra o quão longe chegamos nas últimas duas décadas. Além disso, ser reconhecido por entregar o que nossa missão como empresa representa - oferecer aos traders a melhor experiência de trading possível e condições de trading superiores - demonstra nosso compromisso inabalável com nossos clientes, atuais e futuros, onde quer que estejam localizados no mundo".

Notas para os editores

Sobre a FP Markets:

A FP Markets é uma corretora de Forex e CFD multirregulada com mais de 19 anos de experiência no setor.

A empresa oferece spreads de Forex interbancários altamente competitivos a partir de 0,0 pips.

Os traders podem escolher entre as principais plataformas de trading online, incluindo o aplicativo móvel da FP Markets, MetaTrader 4, MetaTrader 5, WebTrader, cTrader, Iress e TradingView.

O excelente atendimento multilíngue 24 horas por dia, 7 dias por semana ao cliente da empresa foi reconhecido pela Investment Trends e premiado com o "The Highest Overall Client Satisfaction Award" ao longo de cinco anos consecutivos.

A FP Markets foi premiada como "Best Global Forex Value Broker" por cinco anos consecutivos (2019, 2020, 2021, 2022, 2023) no prêmio Global Forex Awards.

A FP Markets foi premiada com o "Best Forex Broker – Europe " e o "Best Forex Partners Programme – Asia " nos prêmios Global Forex Awards 2022 e 2023.

" e o "Best Forex Partners Programme – " nos prêmios Global Forex Awards 2022 e 2023. A FP Markets foi premiada como "Best Trade Execution" e "Most Trusted Broker"' e "Best Trade Execution" nos Ultimate Fintech Awards em 2022 e 2023, respectivamente.

A FP Markets foi premiada como "Best CFD Broker - Africa " nos FAME Awards de 2023.

" nos FAME Awards de 2023. A FP Markets foi premiada como "Best Trade Execution" e "Most Transparent Broker" no Ultimate Fintech Awards APAC 2023.

A FP Markets foi premiada com o "Best Price Execution" no Brokersview Awards 2024, Singapura.

A FP Markets foi premiada com a "Best Trading Experience - África" no FAME Awards 2024.

A FP Markets foi premiada como "Most Transparent Broker" e "Best Trading Conditions" no Global Ultimate Fintech Awards 2024.

A presença regulatória da FP Markets inclui a Comissão Australiana de Valores Mobiliários e Investimentos (ASIC), a Autoridade de Conduta do Setor Financeiro (FSCA) da África do Sul, a Comissão de Serviços Financeiros (FSC) das Ilhas Maurício, a Comissão de Valores Mobiliários de Chipre (CySEC), a Comissão de Valores Mobiliários das Bahamas (SCB) e a Autoridade de Mercados de Capitais (CMA) do Quênia.

Para obter mais informações sobre a ampla gama de produtos e serviços da FP Markets, acesse https://www.fpmarkets.com/

